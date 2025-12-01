Колонку написано Джозефом Стігліцем

у співавторстві з Ендрю Косенком,

доцентом кафедри економіки в Школі менеджменту в Marist College





НЬЮ-ЙОРК – З наближенням четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європейський Союз ще не зробив одного з найпотужніших кроків, який би реально змінив ситуацію в Україні: не використав заморожені російські активи для допомоги Україні у боротьбі з російською армією. Це зробило б значний внесок у забезпечення майбутнього України – і Європи також.

Цього тижня президент Франції Емманюель Макрон підтвердив, що країни ЄС ухвалять рішення про фінансову підтримку України найближчими днями. Оскільки Росія продовжує руйнувати цивільну інфраструктуру України – житлові будинки, системи виробництва та розподілу електроенергії, системи опалення та водопостачання, – потреба у фінансовій підтримці є дуже великою. Навіть якщо війна закінчиться у 2026 році й без урахування величезних витрат на відновлення, що становлять понад $500 млрд, Україна потребуватиме близько $140 млрд протягом наступних двох років на додаток до іншого фінансування через вплив війни на її економіку.





