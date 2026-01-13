"Чорний лебідь" для Кремля може стати єдиним шансом України на відновлення територіальної цілісності

Оригінал колонки опублікований The Conversations

Відповідаючи в грудні 2025 року на запитання про те, що є головним каменем спотикання в переговорах про мир в Україні, президент США Дональд Трамп перейшов одразу до суті: до питання територій. "Частину цієї землі вже захоплено. Частина, можливо, стане предметом торгу", – додав він.

Від самого початку повномасштабної війни президент України Володимир Зеленський виключав будь-яку можливість територіальних поступок російським загарбникам.

Проте, коли війна в Україні нарешті затихне, видається вірогідним, що Росія справді контролюватиме великі ділянки української території на півдні та сході – близько 20% площі України в кордонах до 2014 року, якщо аналізувати сьогоднішню лінію фактичного контролю.

Читай повний матеріал з підпискою LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net