В апреле-мае 2022 года в связи с началом полномасштабной агрессии России против Украины WIN (Worldwide Independent Network of Market Research – работающий в Милане исследовательский институт) провел масштабное исследование в 24 странах Европы, Америки, Африки, Ближнего Востока и Азии относительно отношения к войне. В результатах исследования есть много интересных моментов, но один из выводов требует особого внимания.

На вопрос "Если начнется война, которая затронет вашу страну, будете ли вы ее защищать?" ответы распределились следующим образом.

Пять стран-лидеров, ответивших положительно, — это Пакистан (96%), Турция (85%), Перу (74%), Палестинская национальная автономия (62%), Колумбия (62%).

Пять стран в конце рейтинга – Нидерланды (16%), Япония (19%), Германия (22%), Италия (22%) и Сербия (28%). Франция, Канада, Великобритания, Испания – все ниже 33%.

При этом граждане развитых стран, которые не желают их защищать, не хотят также их покидать – готовы переехать в другие государства только (в среднем): 13% – в Америке, 10% – в Европе и 5% – в Восточной и Юго-Восточной Азии.

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Позже в Японии был проведен еще один аналогичный опрос, давший результат в 13% готовых идти на войну.

И вот недавно по заказу Rzeczpopolita такой же вопрос был задан полякам. Выяснилось, что только 10,7% опрошенных готовы добровольно вступить в армию, хотя в прошлом году таких было 15,7%.

Помните, как в середине мая Дональд Туск заявил, что Польша не будет посылать своих военных в Украину в случае формирования миротворческого контингента? Теперь понятно почему.

Конечно, мы не можем знать, что на уме у Путина и его банды. Но вполне уместно предположить, что они внимательно следят за такими опросами и им известны общественные настроения в развитых странах Запада.

Возможно, именно в этом кроется ответ на вопрос, почему, с одной стороны, Россия действует настолько пренебрежительно по отношению к Европе, а с другой – так долго и так тяжело наши партнеры, которые, казалось бы, поддерживают Украину выражением глубокой обеспокоенности, мощными заявлениями, саммитами, иногда – антироссийскими санкциями (но не "адскими"), не дают нам все необходимое оружие?

Их избиратели не хотят воевать, что бы там лидеры ни обещали.

80 лет относительного мира, рост уровня жизни и вообще достаточно сдержанные милитаристские настроения, традиционно присущие Европе (они были такими же и накануне Второй мировой войны), играют свою роль, нравится это нам или нет.

Несмотря на все очевидные признаки острого психического расстройства в Москве, которое только ухудшается, они не верят, что Россия начнет открытые боевые действия против стран НАТО и будет атаковать Берлин или Париж. Брюссель сейчас не в лучшей форме в связи с таможенными пошлинами, которыми угрожает Трамп, и необходимостью искать пути переформатирования рынков в диалоге со странами Азии, в частности с Японией и Китаем, которые и сами находятся не в лучшей форме.

Приведенные данные, подтверждения которых поступают время от времени из других уголков мира, – это уже не геополитика, а прагматическая заинтересованность политических сил в поддержке избирателей. Именно поэтому мы наблюдаем довольно странные заявления об Украине в политических дебатах даже в странах-соседях, бесконечные "предупреждения" и "разочарования" Путиным, звучащие из Вашингтона и европейских столиц.

Все это вызывает вопрос: каким образом должны действовать мы, чтобы не дать агрессору почувствовать свободу действий?

Существуют различные реализуемые сценарии – частично в открытом формате, частично в конфиденциальном. Хочу внести и собственное предложение, вытекающее из моих контактов в дипломатических, исследовательских и политических кругах Токио.

Среди стран, которые продолжают оказывать поддержку Украине, вопреки всем опросам и сложностям с Трампом, выделяются страны Скандинавии и Балтии. Они очень хорошо чувствуют, что может произойти в случае распространения агрессии на их территорию при отсутствии желания США вмешиваться в "европейскую" войну.

Именно поэтому в последние месяцы мы видим существенную активизацию сотрудничества Дании, Норвегии, Нидерландов, Швеции, Финляндии, Литвы, Латвии и Эстонии с Украиной. Именно поэтому, по-моему, стоит инициировать создание с этими странами (и с приглашением Великобритании, Польши, Румынии, Болгарии) оборонного союза, основным условием которого будет экспорт безопасности Украины.

Будет перемирие или нет, Россия не оставит нас в покое, пока живы Путин и его режим, и ситуация будет только ухудшаться.

Санкции его не остановят, потому что за РФ стоит теперь и Китай. Мы будем вынуждены поддерживать боеспособную мощную армию, хорошо оснащенную и профессиональную, как минимум до тех пор, пока фашистский режим РФ не станет историей.

Следует предложить странам Скандинавско-Черноморской дуги создать общий механизм безопасности, основой которого будут ВСУ в координации с национальными вооруженными силами стран, имеющих с РФ общую границу.

Точно так же с ними следует разработать надежную правовую базу для совместного производства новейшего оружия.

Похоже, уже нет времени стучать в двери НАТО, особенно при каденции нынешнего президента США.

Нужно искать альтернативу, и лучше это делать с теми, кому не нужно объяснять, что такое путинская Россия.

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