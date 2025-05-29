У квітні-травні 2022 року у звʼязку з початком повномасштабної агресії Росії проти України WIN (Worldwide Independent Network of Market Research – дослідницький інститут, що базується у Мілані) провів масштабне дослідження у 24 країнах Європи, Америки, Африки, Близького Сходу й Азії щодо ставлення до війни. Результати дослідження містять багато цікавих деталей, але один з висновків викликає особливу увагу.

На запитання "Якщо станеться війна, яка зачепить вашу країну, чи будете ви її захищати?" відповіді розподілилися наступним чином.

Пʼять країн-лідерів, що відповіли позитивно, — це Пакистан (96%), Туреччина (85%), Перу (74%), Палестинська національна автономія (62%), Колумбія (62%).

Пʼять країн наприкінці рейтингу — це Нідерланди (16%), Японія (19%), Німеччина (22%), Італія (22%) і Сербія (28%). Франція, Канада, Велика Британія, Іспанія – всі нижче 33%.

Водночас громадяни розвинутих країн, які не бажають їх захищати, не хочуть також їх покидати – готових переїхати в інші держави лише (у середньому): 13% – в Америці, 10% – у Європі та 5% – у Східній і Південно-Східній Азії.

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Пізніше у Японії було проведено ще одне аналогічне опитування, яке дало результат у 13% готових йти на війну.

І от нещодавно на замовлення Rzeczpopolita таке саме запитання було поставлено полякам. Зʼясувалося, що лише 10,7% опитуваних готові добровільно вступити до війська, хоча торік таких було 15,7%.

Памʼятаєте, що у середині травня Дональд Туск заявив, що Польща не надсилатиме своїх військових в Україну в разі формування "миротворчого контингенту"? Тепер зрозуміло чому.

Звичайно, ми не можемо знати, що міститься в голові у Путіна і його банди. Але цілком доречно припустити, що вони уважно стежать за такими опитуваннями і їм відомі суспільні настрої у розвинутих країнах Заходу.

Можливо, саме у цьому криється відповідь на запитання, чому, з одного боку, Росія діє настільки зневажливо щодо Європи, а з іншого – так довго і так важко наші партнери, які начебто підтримують Україну висловлюванням глибокої стурбованості, потужними заявами, самітами, іноді – антиросійськими санкціями (але не "пекельними"), не дають нам всієї необхідної зброї?

Їх виборці не хочуть воювати, хай би що обіцяли лідери.

80 років відносного миру, зростання рівня життя і взагалі досить стримані мілітаристські настрої, які традиційно притаманні Європі (вони були такими ж і напередодні Другої світової війни), відіграють свою роль, подобається це нам чи ні.

Попри всі очевидні ознаки гострого психічного розладу у Москві, який тільки погіршується, вони не вірять, що Росія почне відкриті бойові дії проти країн НАТО й атакуватиме Берлин чи Париж. Брюссель зараз не в найкращій формі у звʼязку з митами, якими погрожує Трамп, та необхідністю шукати шляхи переформатування ринків у діалозі з країнами Азії, зокрема з Японією і Китаєм, які самі не у найкращій формі.

Наведені дані, підтвердження яких надходять час від часу і з інших кутків світу, – це вже не геополітика, а прагматичний інтерес політичних сил мати підтримку виборців. Саме тому ми спостерігаємо досить дивні заяви щодо України у політичних дебатах навіть у країнах-сусідах, нескінченні "попередження" і "розчарування" Путіним, які лунають з Вашингтона і європейських столиць.

Все це викликає запитання: яким чином маємо діяти ми, щоб не дати агресору відчути свободу дій?

Існують різні сценарії, які реалізуються – частково у відкритому форматі, частково у конфіденційному. Хочу внести й власну пропозицію, яка витікає з моїх контактів у дипломатичних, дослідницьких і політичних колах Токіо.

Серед країн, які продовжують надавати підтримку Україні, попри всі опитування і складнощі з Трампом, виділяються країни Скандинавії та Балтії. Вони дуже добре відчувають, що може статися у разі поширення агресії на їх територію за відсутності бажання США втручатися в "європейську" війну.

Саме тому протягом останніх місяців ми бачимо істотну активізацію співпраці Данії, Норвегії, Нідерландів, Швеції, Фінляндії, Литви, Латвії та Естонії з Україною. Саме тому, на мою думку, варто ініціювати створення з цими країнами (і з запрошенням Великої Британії, Польщі, Румунії, Болгарії) оборонного союзу, основною умовою якого буде експорт безпеки Україною.

Буде перемирʼя чи ні, Росія не дасть нам спокій, поки живе Путін і його режим, і ситуація лише погіршуватиметься.

Санкції його не зупинять, тому що за РФ стоїть тепер і Китай. Ми будемо вимушені підтримувати боєздатну потужну армію, добре оснащену і професійну, як мінімум допоки фашистський режим РФ не стане історією.

Варто запропонувати країнам Скандинавсько-Чорноморської дуги створити спільний механізм безпеки, основою якого будуть ЗСУ у координації з національними збройними силами країн, які мають з РФ спільний кордон.

Так само з ними варто розробити надійну правову базу для спільного виробництва новітньої зброї.

Здається, вже немає часу стукати у двері НАТО, особливо за каденції нинішнього президента США.

Потрібно шукати альтернативу, і найкраще це робити з тими, кому не треба пояснювати, що таке путінська Росія.

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