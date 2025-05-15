Долгосрочный и справедливый мир сейчас, вероятно, недостижим. И не из-за Путина, а из-за Дональда Трампа, в котором мы видим смесь отчуждённости от Европы — по крайней мере в сознании, а не на бумаге, конфронтационное отношение к Европе, особенно к Европейскому Союзу, и, конечно, очень глубокую, идеологическую симпатию к Путину.

Это не просто большая стратегия. Я думаю, существует определённая ценностная, идеологическая совместимость между мировоззрением Трампа и мировоззрением Владимира Путина — и, возможно, мы недооценивали это до того, как он пришёл к власти. Так что, думаю, у нас осталась единственная реальная стратегия — стратегия сдерживания.

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И сейчас мы должны реализовать её правильно, потому что, если посмотреть на историю наших решений и действий за последние три года — с начала полномасштабного вторжения — мы каждый раз отставали и по времени, и по масштабам.