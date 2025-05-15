Замкнути Путіна у "сталеву коробку" – ось що означає стратегія стримування для Європи
Довготривалий і справедливий мир наразі, ймовірно, недосяжний. І не через Путіна, а через Дональда Трампа, в якому ми бачимо мікс відчуженості від Європи, принаймні у свідомості, а не на папері, конфронтаційне ставлення до Європи, особливо до Європейського Союзу, і, звісно, дуже глибоку, ідеологічну симпатію до Путіна.
Це не просто велика стратегія. Я думаю, існує певна ціннісна, ідеологічна сумісність між світоглядом Трампа і світоглядом Владіміра Путіна — і, мабуть, ми недооцінювали це до того, як він прийшов до влади. Тож, думаю, ми залишилися з єдиною реальною стратегією — стратегією стримування.
І зараз ми маємо реалізувати її правильно, тому що, якщо подивитись на історію наших рішень і дій за останні три роки — з початку масштабного вторгнення — ми щоразу відставали і в часі, і в масштабах.
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