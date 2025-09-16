Покинуть российское имперское пространство оказалось возможно только через войну, мирные стратегии не оправдались

Этот текст является переводом с английского выступления автора на киевском международном форуме Ялтинской экономической стратегии (YES-2025). Перевод отредактирован с задачей максимально сохранить авторскую интонацию и полностью передать смысл, который автор вкладывал в текст выступления.

Историки находят возможность содержательно говорить о прошлом, не просто играя с примерами и случаями, а используя так называемую долгосрочную перспективу. Мое представление об исторической победе Украины исходит из перспективы как минимум в 400 лет.

Я бы сформулировал её так: это, пожалуй, последняя и самая решительная попытка Украины покинуть российское пространство и присоединиться к пространству Запада.

Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net