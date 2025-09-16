Покинути російський імперський простір виявилося можливим лише через війну, мирні стратегії себе не виправдали

Цей текст є перекладом з англійської виступу автора на Київському міжнародному форумі Ялтинської економічної стратегії (YES-2025). Переклад відредаговано з метою максимально зберегти авторську інтонацію та повністю передати сенс, який автор вклав у текст виступу.

Історики знаходять можливість змістовно говорити про минуле, не просто граючи зі прикладами та випадками, а використовуючи так звану довгострокову перспективу. Моє уявлення про історичну перемогу України походить з перспективи щонайменше в 400 років.

Я б сформулював її так: це, мабуть, остання і найрішучіша спроба України покинути російський простір і приєднатися до простору Заходу.

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net