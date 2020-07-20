10 графиков об образовании, которые стоит изучить всем школьникам, студентам и родителям

40% украинцев старше 25 лет имеют высшее образование. Это признак образованности нации или дешевизны дипломов? Учиться в школе лучше 12 лет или 11, и в каких именно? В какие университеты стоит поступать — туда, где больше конкурс или дороже обучение? Вузам правда катастрофически не хватает денег или это вопрос к эффективности использования средств?

Однозначный ответ найти непросто. LIGA.net собрала ключевые показатели образования, чтобы представить полную картину о ситуации в образовании: общую статистику школ и университетов, лучшие школы по ЗНО, результаты PISA, топ-университеты по заявкам будущих студентов и реальную потребность в кадрах на рынке труда.

Как оценить школу

Финансирование 2020 265,3 млрд Школ 15 261 Школьников 3,9 млн Садиков 16 743 Дошкольников 1,3 млн ПТУ 1548 Учашихся в ПТУ 269 000 Университетов 215 Студентов 1,3 млн Ученых 79 000

В 2018 году Министерство образования ввело программу «Новая украинская школа». Теперь обучение будет длиться 12 лет, изменится программа, школам дадут большую автономию. Первые выводы об эффективности программы можно будет делать только в 2022 году, оценивает экс-замминистра образования, а ныне народный депутат Инна Совсун. Тогда появятся результаты обучения четвероклассников, отучившихся целиком по новой программе, — отмечает Совсун.

В 2021-22 годах также будет результаты второго оценивания PISA — крупнейшего международного исследования, изучающего качество образования в 80 странах. Участие в нем принимают 15-летние школьники. PISA оценивает три компетенции: (1) способность к чтению, понимания и интерпретации различных текстов, (2) проверка знаний по математике, (3) проверка знаний по естественным наукам.

Первые результаты по исследованию PISA Украина увидела в прошлом году, результаты — хуже среднего по всем компетенциям.

Тестирование PISA

Направление Балл Украины Балл Польши Среднее Лидер: Китай Читательская грамотность 466 512 487 555 Математическая грамотность 453 516 489 591 Естественнонаучная грамотность 469 511 489 590

Еще один способ оценить изменения в школе предлагает исследователи из Мирового банка — на основе Индекса человеческого капитала. Согласно отчету, у среднего ученика украинской школы 2,8 года обучения проходят неэффективно или просто зря, потому что ученик не приобретает новых знаний. По сравнению с другими странами, разрыв существенный.

Родившийся сегодня в Украине ребенок проучится в школе 13 лет на момент достижения им 18-летнего возраста. Если учесть качество образования, реальную длительность можно оценить в 10,2 года. Это значит, что у среднего ученика 2,8 года обучения проходят неэффективно или просто не происходит обучения

Самый распространенный способ измерить эффективность обучения в украинской школе — результаты ВНО. В прошлом году в оценивании приняло участие почти 354 000 человек, из них 53% — выпускники 2019 года(около 188 000). В среднем, украинский ученик набрал 153 баллов по украинскому языку (тут и дальше — из 200 баллов), 146 баллов по математике, 140 баллов по истории.

ТОП школы по ВНО

Город Среднее ВНО Динамика Природничо-науковий ліцей №145 Киев 187.5 Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат Львов 186.5 Технічний ліцей Національного технічного університету України Киев 186.5 Ліцей Інтелект Киев 186.5 Святошинська гімназія Киев 184.0

ТОП школы по математике , укр. языку , истории

Город ВНО Динамика Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат Днепр 196 Спеціалізована школа "Тріумф" Киев 192 Український фізико-математичний ліцей Киев 191 Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат Львов 191 Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харьков 191

Куда поступают школьники

Больше всего студентов поступает на специальность «право» (и выпускается). Но если пересчитать количество зачисленных учеников на общее количество заявок, то конкуренция на праве чуть меньшая (шесть человек на место), чем на филологии, менеджменте и компьютерных науках (везде чуть больше семи человек на место). И это главная трагедия украинского образования — большинство этих специальностей не популярны на рынке труда. По данным Центра занятости, половина безработных имеют диплом ВУЗа. В реальном мире больше требуются рабочие специальности и выпускники технических вузов, чем «белых воротнички» и гуманитарии.

ТОП желаемых специальностей в университетах по результатам поступления 2019

Заявок по стране Поступило Популярный университет Количество заявок в университет Право 67922 10235 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 6807 Филология 67012 8606 Київський національний лінгвістичний університет 6950 Менеджмент 54396 7365 Київський національний торговельно-економічний університет 3837 Компьютерные науки 39908 5346 Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського 3349 Среднее образование 39042 9094 Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова 2727

ТОП требуемых специальностей на рынке труда, work.ua

Сфера В среднем новых вакансий еженедельно Средняя зарплата Продажи, закупки 7901 14157 Рабочие специальности, производство 7445.5 11800 Сфера обслуживания 6618.5 10428 Розничная торговля 5945 9817 Логистика, склад, ВЭД 4807.5 10925 Администрация, руководство среднего звена 4530.5 13945 IT, компьютеры, интернет 4161.5 14075 Гостинично-ресторанный бизнес, туризм 3992.5 10466 Бухгалтерия, аудит 3750.5 10478 Транспорт, автобизнес 3239.5 14551 Секретариат, делопроизводство 3028 10555 Финансы, банк 2976 10355 Строительство, архитектура 2708 13816 Маркетинг, реклама, PR 2693.5 12538 Телекоммуникации и связь 2458.5 11447 Медицина, фармацевтика 1712 11184 Образование, наука 1103 12163 Дизайн, творчество 1001 12910 СМИ, издательство, полиграфия 998 11778 Управление персоналом, HR 911 12538 Охрана, безопасность 838.5 9197 Красота, фитнес, спорт 764 11876 Топ-менеджмент, руководство высшего звена 744.5 19613 Сельское хозяйство, агробизнес 542.5 14068 Юриспруденция 414 12989 Культура, музыка, шоу-бизнес. 286 12948 Недвижимость 250.5 19215 Страхование 149 11192

Изменение финансирование ВУЗов

Большие изменения в финансирование высшего образования были внедрены в начале 2020. Министерство образование изменило критерии, по которым увеличивает (или уменьшает) финансирование университетов. Теперь судьба ВУЗа зависит от масштаба университета (стимулирует университеты объединяться), регионального коэффициента, позиции в международных рейтингах и объема средств на исследования, который университет привлекает от бизнеса или международных грантов.

Таким образом несколько университетов смогли увеличить финансирование на 20%, например, Сумской государственный университет и Запорожская политехника.

Финансирование украинских университетов

Назва навчального закладу Финансирование 2019 Финансирование 2020 Прирост Студентов бюджетников Гранты на науку Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського 1116.3 млн 1200.7 млн +8% 17400 35.2 млн Київський національний університет імені Тараса Шевченка 1080.1 млн 1125.9 млн +4% 17317 N/A Львівська політехніка 677.7 млн 746.7 млн +10% 12274 21.7 млн Львівський національний університет імені Івана Франка 343.9 млн 402.2 млн +17% 10650 13.5 млн Національний університет біоресурсів і природокористування України 411.3 млн 453.1 млн +10% 7970 10.2 млн Харківський політехнічний інститут 327.9 млн 368.2 млн +12% 6546 12.9 млн Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 258.8 млн 297.1 млн +15% 6130 8.1 млн Сумський державний університет 167.9 млн 201.5 млн +20% 4829 23.3 млн Запорізька політехніка 159 млн 190.8 млн +20% 4897 1.8 млн Національний авіаційний університет 363 млн 394.1 млн +9% 7570 9.3 млн Дніпровська політехніка 141.4 млн 165.7 млн +17% 4015 3.7 млн Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 153.7 млн 176.5 млн +15% 5529 1.2 млн Ужгородський національний університет 181.7 млн 203.6 млн +12% 5177 1.5 млн Сумський національний аграрний університет 97.1 млн 116.6 млн +20% 3163 3.4 млн Харківський національний університет радіоелектроніки 188.9 млн 207.9 млн +10% 5186 5 млн Луцький національний технічний університет 88.5 млн 106.2 млн +20% 3338 3.6 млн Національний університет водного господарства та природокористування 119 млн 135.8 млн +14% 3630 3.2 млн Київський національний університет будівництва і архітектури 182.5 млн 197.4 млн +8% 3873 6.5 млн Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 71.8 млн 86.2 млн +20% 3515 0.3 млн Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 134 млн 147.9 млн +10% 4593 3 млн Криворізький національний університет 79.3 млн 92.4 млн +17% 2318 11.7 млн Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 95.5 млн 107.8 млн +13% 2557 5 млн Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 113 млн 125.3 млн +11% 3787 2.2 млн Дніпровський державний аграрно-економічний університет 55.9 млн 66.8 млн +19% 1938 3.1 млн Приазовський державний технічний університет 79.8 млн 90.4 млн +13% 1799 2.2 млн Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 128.2 млн 138.6 млн +8% 3116 0.6 млн Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 114.1 млн 124.1 млн +9% 2627 0.3 млн Білоцерківський національний аграрний університет 77.5 млн 87.3 млн +13% 2557 0.4 млн Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 101.2 млн 110.9 млн +10% 4023 0 млн Уманський національний університет садівництва 65.7 млн 74.8 млн +14% 2438 0.4 млн Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди 84.3 млн 93.2 млн +11% 3444 0.1 млн Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 74 млн 82.6 млн +12% 2272 4 млн Харківський національний автомобільно-дорожній університет 77.2 млн 85 млн +10% 1961 7.3 млн Донецький національний технічний університет 50.2 млн 57.7 млн +15% 1433 0.1 млн Полтавська державна аграрна академія 61.3 млн 68.7 млн +12% 2047 0.2 млн Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 116.1 млн 123.4 млн +6% 2722 6.9 млн Донбаська державна машинобудівна академія 52.3 млн 59.3 млн +13% 1512 0.2 млн Житомирський національний агроекологічний університет 62.5 млн 69.5 млн +11% 2368 0.1 млн Донецький національний університет імені Василя Стуса 85.5 млн 92.4 млн +8% 2155 0.1 млн Український державний університет залізничного транспорту 72.8 млн 79.2 млн +9% 1936 3.8 млн Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 86.2 млн 92.2 млн +7% 1737 10.7 млн Чернігівський національний технологічний університет 95.3 млн 101.3 млн +6% 2454 5.5 млн Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 38.6 млн 44.3 млн +15% 1656 0 млн Державний університет "Житомирська політехніка" 56.4 млн 61.9 млн +10% 2150 0.6 млн Луганський національний аграрний університет 26.2 млн 31.4 млн +20% 1158 0 млн Таврійський державний агротехнологічний університет 76.5 млн 81.6 млн +7% 2101 0.5 млн Національний університет харчових технологій 165.2 млн 170.3 млн +3% 3572 0.9 млн Донбаський державний педагогічний університет 63.1 млн 67.8 млн +8% 1795 0.2 млн Одеська державна академія будівництва та архітектури 85.5 млн 90.2 млн +5% 1761 4.4 млн Хмельницький національний університет 97.1 млн 101.8 млн +5% 2845 1 млн Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 78.9 млн 83.3 млн +6% 1770 2.2 млн Національний транспортний університет 102.6 млн 107 млн +4% 2240 7.5 млн Одеський національний морський університет 52 млн 56.2 млн +8% 1397 1.5 млн Житомирський державний університет імені Івана Франка 69.9 млн 74 млн +6% 2510 0.1 млн Запорізький національний університет 124.3 млн 128.4 млн +3% 3164 1.6 млн Маріупольський державний університет 45.1 млн 49.2 млн +9% 1172 1.7 млн Вінницький національний технічний університет 110 млн 114 млн +4% 2564 1.7 млн Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 75.7 млн 79.7 млн +5% 2501 0.8 млн Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 61.6 млн 65.5 млн +6% 1608 1.8 млн Національний університет "Києво-Могилянська академія" 100.9 млн 104.8 млн +4% 2642 11.1 млн Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 223.7 млн 227 млн +2% 3517 12 млн Тернопільський національний економічний університет 111.2 млн 114.4 млн +3% 3196 1 млн Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка 69.8 млн 73 млн +5% 2156 0.4 млн Одеський національний політехнічний університет 168.5 млн 171.6 млн +2% 3491 0.7 млн Центральноукраїнський національний технічний університет 70.4 млн 73.5 млн +4% 1970 0.5 млн Донбаська національна академія будівництва і архітектури 17.1 млн 20.1 млн +17% 376 0.9 млн Подільський державний аграрно-технічний університет 52.1 млн 55 млн +6% 1236 2.3 млн Український державний хіміко-технологічний університет 69.3 млн 72.2 млн +4% 1313 1.6 млн Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 75.7 млн 78.5 млн +4% 2377 0.7 млн Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу "Донбаський державний педагогічний університет" 20.6 млн 23.4 млн +13% 775 0 млн Київський національний університет технологій та дизайну 108.9 млн 111.6 млн +2% 2262 5.1 млн Херсонський державний аграрний університет 44 млн 46.7 млн +6% 1455 0.4 млн Вінницький національний аграрний університет 67.3 млн 69.7 млн +4% 1872 0.8 млн Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 241.9 млн 244.3 млн +1% 4664 1.8 млн Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького 82.3 млн 84.6 млн +3% 2019 0 млн Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 76 млн 78.3 млн +3% 2566 0 млн Чорноморський національний університет імені Петра Могили 61.8 млн 64.1 млн +4% 1598 1.6 млн Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 107.2 млн 109.4 млн +2% 1736 18.1 млн Криворізький державний педагогічний університет 67.1 млн 69.3 млн +3% 2153 0.2 млн Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 19 млн 21.2 млн +11% 491 0.1 млн Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 61.3 млн 62.6 млн +2% 1800 0.4 млн Національний університет "Острозька академія" 35.1 млн 36.5 млн +4% 1028 2.2 млн Черкаський державний технологічний університет 71.1 млн 72.3 млн +2% 1973 0.1 млн Бердянський державний педагогічний університет 49.7 млн 51 млн +3% 1880 0 млн Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 90.7 млн 91.7 млн +1% 2563 0.8 млн Донецький державний університет управління 16.3 млн 17.3 млн +6% 574 0 млн Дніпровський державний технічний університет 52.3 млн 53.3 млн +2% 1066 0.8 млн Миколаївський національний аграрний університет 80.1 млн 80.9 млн +1% 1413 6.9 млн Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова 35.5 млн 36.2 млн +2% 919 1.8 млн Криворізький металургійний інститут Національної металургійної академії України 7.5 млн 8 млн +6% 285 0 млн Національна металургійна академія України 93.7 млн 94.1 млн 0% 1906 3.2 млн Азовський морський інститут Національного університету "Одеська морська академія" 4.3 млн 4.7 млн +10% 127 0 млн Херсонська державна морська академія 23.3 млн 23.3 млн 0% 635 0.1 млн Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 103.1 млн 103.1 млн 0% 2949 0.3 млн Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 49 млн 49 млн 0% 1397 0 млн Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 1.9 млн 1.8 млн -5% 19 0 млн Рівненський державний гуманітарний університет 103 млн 102.9 млн 0% 2850 0 млн Одеська державна академія технічного регулювання та якості 9.2 млн 9.1 млн -2% 264 0 млн Харківський національний університет будівництва та архітектури 65.2 млн 64.9 млн 0% 1219 1.6 млн Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 5 млн 4.8 млн -5% 67 0 млн Університет банківської справи 36 млн 35.8 млн -1% 1043 1.4 млн Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут" 12.4 млн 12.1 млн -3% 401 0 млн Чернівецький торговельно - економічний інститут Київського національного торговельно - економічного університету 8.3 млн 7.9 млн -5% 210 0 млн Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 113.9 млн 113.5 млн 0% 2614 3.4 млн Криворізький економічний інститут Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" 8.7 млн 8.3 млн -5% 181 0 млн Харківський торговельно - економічний інститут Київського національного торговельно - економічного університету 9.9 млн 9.4 млн -5% 153 0 млн Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Ніжинський агротехнічний інститут" 10.7 млн 10.1 млн -5% 259 0 млн Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 62.1 млн 61.5 млн -1% 1671 0 млн Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка 80.3 млн 79.7 млн -1% 1884 0.1 млн Одеський державний аграрний університет 28.5 млн 27.9 млн -2% 673 0 млн Херсонський національний технічний університет 58.6 млн 58 млн -1% 1205 0.1 млн Львівський інститут економіки і туризму 13 млн 12.3 млн -5% 215 0 млн Вінницький торговельно - економічний інститут Київського національного торговельно - економічного університету 13.9 млн 13.2 млн -5% 366 0 млн Харківська державна зооветеринарна академія 36.8 млн 35.9 млн -2% 681 0 млн Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 70.6 млн 69.6 млн -1% 1849 0.8 млн Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 54 млн 53 млн -2% 1456 0 млн Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського 62.4 млн 61.2 млн -2% 1531 0 млн Київський національний торговельно-економічний університет 161.6 млн 160.3 млн -1% 4194 0.9 млн Мукачівський державний університет 26 млн 24.7 млн -5% 494 0 млн Українська інженерно-педагогічна академія 47.4 млн 45.9 млн -3% 1036 0.6 млн Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 74.8 млн 73.2 млн -2% 1975 0.2 млн Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 96.8 млн 95.3 млн -2% 2329 0.6 млн Ізмаїльський державний гуманітарний університет 31.4 млн 29.9 млн -5% 851 0 млн Харківський державний університет харчування та торгівлі 31.9 млн 30.3 млн -5% 671 0.7 млн Українська академія друкарства 56.5 млн 54.7 млн -3% 1157 0 млн Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 144.2 млн 142.3 млн -1% 4174 0.1 млн Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту 37.6 млн 35.7 млн -5% 514 0 млн Львівський національний аграрний університет 82 млн 80.1 млн -2% 1626 0.8 млн Одеський національний економічний університет 40.7 млн 38.7 млн -5% 933 0.2 млн Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 58.6 млн 56.5 млн -4% 1275 0.1 млн Державний університет інфраструктури та технологій 41.3 млн 39.2 млн -5% 906 0.1 млн Київський національний лінгвістичний університет 61.4 млн 59.3 млн -4% 1615 0 млн Державний університет телекомунікацій 43.5 млн 41.4 млн -5% 948 0.1 млн Університет митної справи та фінансів 49.2 млн 46.8 млн -5% 981 0 млн Одеський державний екологічний університет 49.7 млн 47.2 млн -5% 702 0.6 млн Херсонський державний університет 95.9 млн 93.3 млн -3% 2344 0.2 млн Харківська державна академія фізичної культури 54.8 млн 52 млн -5% 1081 0 млн Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського 65.2 млн 62.2 млн -5% 1415 0 млн Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 87.3 млн 84.2 млн -4% 2047 0.2 млн Національний лісотехнічний університет України 83.3 млн 80.1 млн -4% 1422 1.1 млн Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 66.5 млн 63.1 млн -5% 1155 0 млн Національний університет фізичного виховання і спорту України 88.5 млн 84.6 млн -4% 1601 0.7 млн Національний університет "Одеська морська академія" 93.2 млн 88.5 млн -5% 1335 0.2 млн Льотна академія Національного авіаційного університету 95.4 млн 90.6 млн -5% 519 0 млн Одеська національна академія харчових технологій 121.9 млн 116.7 млн -4% 1871 1.5 млн Національний університет "Одеська юридична академія" 123.9 млн 117.7 млн -5% 2089 0 млн Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 205.9 млн 197.8 млн -4% 4462 0.7 млн Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 236.4 млн 224.5 млн -5% 3490 0.7 млн Київський національний університет культури і мистецтв 369.1 млн 350.7 млн -5% 3231 0 млн

Всего на систему образования из украинского бюджета тратится 265 млрд грн, это 17% всего сведенного бюджета Украины. Из них приблизительно половина идет на среднее образование, 20% — на высшее, 15% — на дошкольное, остальное — профтехническое, последипломное и тд.

Проект подготовлен при поддержке:

Александр Надельнюк

редактор по роботі з даними, Liga.net

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