10 графиков об образовании, которые стоит изучить всем школьникам, студентам и родителям

40% украинцев старше 25 лет имеют высшее образование. Это признак образованности нации или дешевизны дипломов? Учиться в школе лучше 12 лет или 11, и в каких именно? В какие университеты стоит поступать — туда, где больше конкурс или дороже обучение? Вузам правда катастрофически не хватает денег или это вопрос к эффективности использования средств?
Однозначный ответ найти непросто. LIGA.net собрала ключевые показатели образования, чтобы представить полную картину о ситуации в образовании: общую статистику школ и университетов, лучшие школы по ЗНО, результаты PISA, топ-университеты по заявкам будущих студентов и реальную потребность в кадрах на рынке труда.
Финансирование 2020
265,3 млрд
Школ
15 261
Школьников
3,9 млн
Садиков
16 743
Дошкольников
1,3 млн
ПТУ
1548
Учашихся в ПТУ
269 000
Университетов
215
Студентов
1,3 млн
Ученых
79 000
В 2018 году Министерство образования ввело программу «Новая украинская школа». Теперь обучение будет длиться 12 лет, изменится программа, школам дадут большую автономию. Первые выводы об эффективности программы можно будет делать только в 2022 году, оценивает экс-замминистра образования, а ныне народный депутат Инна Совсун. Тогда появятся результаты обучения четвероклассников, отучившихся целиком по новой программе, — отмечает Совсун.
В 2021-22 годах также будет результаты второго оценивания PISA — крупнейшего международного исследования, изучающего качество образования в 80 странах. Участие в нем принимают 15-летние школьники. PISA оценивает три компетенции: (1) способность к чтению, понимания и интерпретации различных текстов, (2) проверка знаний по математике, (3) проверка знаний по естественным наукам.
Первые результаты по исследованию PISA Украина увидела в прошлом году, результаты — хуже среднего по всем компетенциям.
|Направление
|Балл Украины
|Балл Польши
|Среднее
|Лидер: Китай
|Читательская грамотность
|466
|512
|487
|555
|Математическая грамотность
|453
|516
|489
|591
|Естественнонаучная грамотность
|469
|511
|489
|590
Еще один способ оценить изменения в школе предлагает исследователи из Мирового банка — на основе Индекса человеческого капитала. Согласно отчету, у среднего ученика украинской школы 2,8 года обучения проходят неэффективно или просто зря, потому что ученик не приобретает новых знаний. По сравнению с другими странами, разрыв существенный.
Самый распространенный способ измерить эффективность обучения в украинской школе — результаты ВНО. В прошлом году в оценивании приняло участие почти 354 000 человек, из них 53% — выпускники 2019 года(около 188 000). В среднем, украинский ученик набрал 153 баллов по украинскому языку (тут и дальше — из 200 баллов), 146 баллов по математике, 140 баллов по истории.
|Город
|Среднее ВНО
|Динамика
|Природничо-науковий ліцей №145
|Киев
|187.5
|Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат
|Львов
|186.5
|Технічний ліцей Національного технічного університету України
|Киев
|186.5
|Ліцей Інтелект
|Киев
|186.5
|Святошинська гімназія
|Киев
|184.0
|Город
|ВНО
|Динамика
|Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат
|Днепр
|196
|Спеціалізована школа "Тріумф"
|Киев
|192
|Український фізико-математичний ліцей
|Киев
|191
|Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат
|Львов
|191
|Харківський фізико-математичний ліцей № 27
|Харьков
|191
Больше всего студентов поступает на специальность «право» (и выпускается). Но если пересчитать количество зачисленных учеников на общее количество заявок, то конкуренция на праве чуть меньшая (шесть человек на место), чем на филологии, менеджменте и компьютерных науках (везде чуть больше семи человек на место). И это главная трагедия украинского образования — большинство этих специальностей не популярны на рынке труда. По данным Центра занятости, половина безработных имеют диплом ВУЗа. В реальном мире больше требуются рабочие специальности и выпускники технических вузов, чем «белых воротнички» и гуманитарии.
|Заявок по стране
|Поступило
|Популярный университет
|Количество заявок в университет
|Право
|67922
|10235
|Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
|6807
|Филология
|67012
|8606
|Київський національний лінгвістичний університет
|6950
|Менеджмент
|54396
|7365
|Київський національний торговельно-економічний університет
|3837
|Компьютерные науки
|39908
|5346
|Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
|3349
|Среднее образование
|39042
|9094
|Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова
|2727
|Сфера
|В среднем новых вакансий еженедельно
|Средняя зарплата
|Продажи, закупки
|7901
|14157
|Рабочие специальности, производство
|7445.5
|11800
|Сфера обслуживания
|6618.5
|10428
|Розничная торговля
|5945
|9817
|Логистика, склад, ВЭД
|4807.5
|10925
|Администрация, руководство среднего звена
|4530.5
|13945
|IT, компьютеры, интернет
|4161.5
|14075
|Гостинично-ресторанный бизнес, туризм
|3992.5
|10466
|Бухгалтерия, аудит
|3750.5
|10478
|Транспорт, автобизнес
|3239.5
|14551
|Секретариат, делопроизводство
|3028
|10555
|Финансы, банк
|2976
|10355
|Строительство, архитектура
|2708
|13816
|Маркетинг, реклама, PR
|2693.5
|12538
|Телекоммуникации и связь
|2458.5
|11447
|Медицина, фармацевтика
|1712
|11184
|Образование, наука
|1103
|12163
|Дизайн, творчество
|1001
|12910
|СМИ, издательство, полиграфия
|998
|11778
|Управление персоналом, HR
|911
|12538
|Охрана, безопасность
|838.5
|9197
|Красота, фитнес, спорт
|764
|11876
|Топ-менеджмент, руководство высшего звена
|744.5
|19613
|Сельское хозяйство, агробизнес
|542.5
|14068
|Юриспруденция
|414
|12989
|Культура, музыка, шоу-бизнес.
|286
|12948
|Недвижимость
|250.5
|19215
|Страхование
|149
|11192
Большие изменения в финансирование высшего образования были внедрены в начале 2020. Министерство образование изменило критерии, по которым увеличивает (или уменьшает) финансирование университетов. Теперь судьба ВУЗа зависит от масштаба университета (стимулирует университеты объединяться), регионального коэффициента, позиции в международных рейтингах и объема средств на исследования, который университет привлекает от бизнеса или международных грантов.
Таким образом несколько университетов смогли увеличить финансирование на 20%, например, Сумской государственный университет и Запорожская политехника.
|Назва навчального закладу
|Финансирование 2019
|Финансирование 2020
|Прирост
|Студентов бюджетников
|Гранты на науку
|Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
|1116.3 млн
|1200.7 млн
|+8%
|17400
|35.2 млн
|Київський національний університет імені Тараса Шевченка
|1080.1 млн
|1125.9 млн
|+4%
|17317
|N/A
|Львівська політехніка
|677.7 млн
|746.7 млн
|+10%
|12274
|21.7 млн
|Львівський національний університет імені Івана Франка
|343.9 млн
|402.2 млн
|+17%
|10650
|13.5 млн
|Національний університет біоресурсів і природокористування України
|411.3 млн
|453.1 млн
|+10%
|7970
|10.2 млн
|Харківський політехнічний інститут
|327.9 млн
|368.2 млн
|+12%
|6546
|12.9 млн
|Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
|258.8 млн
|297.1 млн
|+15%
|6130
|8.1 млн
|Сумський державний університет
|167.9 млн
|201.5 млн
|+20%
|4829
|23.3 млн
|Запорізька політехніка
|159 млн
|190.8 млн
|+20%
|4897
|1.8 млн
|Національний авіаційний університет
|363 млн
|394.1 млн
|+9%
|7570
|9.3 млн
|Дніпровська політехніка
|141.4 млн
|165.7 млн
|+17%
|4015
|3.7 млн
|Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
|153.7 млн
|176.5 млн
|+15%
|5529
|1.2 млн
|Ужгородський національний університет
|181.7 млн
|203.6 млн
|+12%
|5177
|1.5 млн
|Сумський національний аграрний університет
|97.1 млн
|116.6 млн
|+20%
|3163
|3.4 млн
|Харківський національний університет радіоелектроніки
|188.9 млн
|207.9 млн
|+10%
|5186
|5 млн
|Луцький національний технічний університет
|88.5 млн
|106.2 млн
|+20%
|3338
|3.6 млн
|Національний університет водного господарства та природокористування
|119 млн
|135.8 млн
|+14%
|3630
|3.2 млн
|Київський національний університет будівництва і архітектури
|182.5 млн
|197.4 млн
|+8%
|3873
|6.5 млн
|Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
|71.8 млн
|86.2 млн
|+20%
|3515
|0.3 млн
|Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
|134 млн
|147.9 млн
|+10%
|4593
|3 млн
|Криворізький національний університет
|79.3 млн
|92.4 млн
|+17%
|2318
|11.7 млн
|Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
|95.5 млн
|107.8 млн
|+13%
|2557
|5 млн
|Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
|113 млн
|125.3 млн
|+11%
|3787
|2.2 млн
|Дніпровський державний аграрно-економічний університет
|55.9 млн
|66.8 млн
|+19%
|1938
|3.1 млн
|Приазовський державний технічний університет
|79.8 млн
|90.4 млн
|+13%
|1799
|2.2 млн
|Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
|128.2 млн
|138.6 млн
|+8%
|3116
|0.6 млн
|Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
|114.1 млн
|124.1 млн
|+9%
|2627
|0.3 млн
|Білоцерківський національний аграрний університет
|77.5 млн
|87.3 млн
|+13%
|2557
|0.4 млн
|Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
|101.2 млн
|110.9 млн
|+10%
|4023
|0 млн
|Уманський національний університет садівництва
|65.7 млн
|74.8 млн
|+14%
|2438
|0.4 млн
|Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
|84.3 млн
|93.2 млн
|+11%
|3444
|0.1 млн
|Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
|74 млн
|82.6 млн
|+12%
|2272
|4 млн
|Харківський національний автомобільно-дорожній університет
|77.2 млн
|85 млн
|+10%
|1961
|7.3 млн
|Донецький національний технічний університет
|50.2 млн
|57.7 млн
|+15%
|1433
|0.1 млн
|Полтавська державна аграрна академія
|61.3 млн
|68.7 млн
|+12%
|2047
|0.2 млн
|Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
|116.1 млн
|123.4 млн
|+6%
|2722
|6.9 млн
|Донбаська державна машинобудівна академія
|52.3 млн
|59.3 млн
|+13%
|1512
|0.2 млн
|Житомирський національний агроекологічний університет
|62.5 млн
|69.5 млн
|+11%
|2368
|0.1 млн
|Донецький національний університет імені Василя Стуса
|85.5 млн
|92.4 млн
|+8%
|2155
|0.1 млн
|Український державний університет залізничного транспорту
|72.8 млн
|79.2 млн
|+9%
|1936
|3.8 млн
|Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
|86.2 млн
|92.2 млн
|+7%
|1737
|10.7 млн
|Чернігівський національний технологічний університет
|95.3 млн
|101.3 млн
|+6%
|2454
|5.5 млн
|Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського
|38.6 млн
|44.3 млн
|+15%
|1656
|0 млн
|Державний університет "Житомирська політехніка"
|56.4 млн
|61.9 млн
|+10%
|2150
|0.6 млн
|Луганський національний аграрний університет
|26.2 млн
|31.4 млн
|+20%
|1158
|0 млн
|Таврійський державний агротехнологічний університет
|76.5 млн
|81.6 млн
|+7%
|2101
|0.5 млн
|Національний університет харчових технологій
|165.2 млн
|170.3 млн
|+3%
|3572
|0.9 млн
|Донбаський державний педагогічний університет
|63.1 млн
|67.8 млн
|+8%
|1795
|0.2 млн
|Одеська державна академія будівництва та архітектури
|85.5 млн
|90.2 млн
|+5%
|1761
|4.4 млн
|Хмельницький національний університет
|97.1 млн
|101.8 млн
|+5%
|2845
|1 млн
|Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
|78.9 млн
|83.3 млн
|+6%
|1770
|2.2 млн
|Національний транспортний університет
|102.6 млн
|107 млн
|+4%
|2240
|7.5 млн
|Одеський національний морський університет
|52 млн
|56.2 млн
|+8%
|1397
|1.5 млн
|Житомирський державний університет імені Івана Франка
|69.9 млн
|74 млн
|+6%
|2510
|0.1 млн
|Запорізький національний університет
|124.3 млн
|128.4 млн
|+3%
|3164
|1.6 млн
|Маріупольський державний університет
|45.1 млн
|49.2 млн
|+9%
|1172
|1.7 млн
|Вінницький національний технічний університет
|110 млн
|114 млн
|+4%
|2564
|1.7 млн
|Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
|75.7 млн
|79.7 млн
|+5%
|2501
|0.8 млн
|Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
|61.6 млн
|65.5 млн
|+6%
|1608
|1.8 млн
|Національний університет "Києво-Могилянська академія"
|100.9 млн
|104.8 млн
|+4%
|2642
|11.1 млн
|Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
|223.7 млн
|227 млн
|+2%
|3517
|12 млн
|Тернопільський національний економічний університет
|111.2 млн
|114.4 млн
|+3%
|3196
|1 млн
|Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка
|69.8 млн
|73 млн
|+5%
|2156
|0.4 млн
|Одеський національний політехнічний університет
|168.5 млн
|171.6 млн
|+2%
|3491
|0.7 млн
|Центральноукраїнський національний технічний університет
|70.4 млн
|73.5 млн
|+4%
|1970
|0.5 млн
|Донбаська національна академія будівництва і архітектури
|17.1 млн
|20.1 млн
|+17%
|376
|0.9 млн
|Подільський державний аграрно-технічний університет
|52.1 млн
|55 млн
|+6%
|1236
|2.3 млн
|Український державний хіміко-технологічний університет
|69.3 млн
|72.2 млн
|+4%
|1313
|1.6 млн
|Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
|75.7 млн
|78.5 млн
|+4%
|2377
|0.7 млн
|Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу "Донбаський державний педагогічний університет"
|20.6 млн
|23.4 млн
|+13%
|775
|0 млн
|Київський національний університет технологій та дизайну
|108.9 млн
|111.6 млн
|+2%
|2262
|5.1 млн
|Херсонський державний аграрний університет
|44 млн
|46.7 млн
|+6%
|1455
|0.4 млн
|Вінницький національний аграрний університет
|67.3 млн
|69.7 млн
|+4%
|1872
|0.8 млн
|Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
|241.9 млн
|244.3 млн
|+1%
|4664
|1.8 млн
|Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького
|82.3 млн
|84.6 млн
|+3%
|2019
|0 млн
|Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
|76 млн
|78.3 млн
|+3%
|2566
|0 млн
|Чорноморський національний університет імені Петра Могили
|61.8 млн
|64.1 млн
|+4%
|1598
|1.6 млн
|Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
|107.2 млн
|109.4 млн
|+2%
|1736
|18.1 млн
|Криворізький державний педагогічний університет
|67.1 млн
|69.3 млн
|+3%
|2153
|0.2 млн
|Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
|19 млн
|21.2 млн
|+11%
|491
|0.1 млн
|Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
|61.3 млн
|62.6 млн
|+2%
|1800
|0.4 млн
|Національний університет "Острозька академія"
|35.1 млн
|36.5 млн
|+4%
|1028
|2.2 млн
|Черкаський державний технологічний університет
|71.1 млн
|72.3 млн
|+2%
|1973
|0.1 млн
|Бердянський державний педагогічний університет
|49.7 млн
|51 млн
|+3%
|1880
|0 млн
|Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
|90.7 млн
|91.7 млн
|+1%
|2563
|0.8 млн
|Донецький державний університет управління
|16.3 млн
|17.3 млн
|+6%
|574
|0 млн
|Дніпровський державний технічний університет
|52.3 млн
|53.3 млн
|+2%
|1066
|0.8 млн
|Миколаївський національний аграрний університет
|80.1 млн
|80.9 млн
|+1%
|1413
|6.9 млн
|Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова
|35.5 млн
|36.2 млн
|+2%
|919
|1.8 млн
|Криворізький металургійний інститут Національної металургійної академії України
|7.5 млн
|8 млн
|+6%
|285
|0 млн
|Національна металургійна академія України
|93.7 млн
|94.1 млн
|0%
|1906
|3.2 млн
|Азовський морський інститут Національного університету "Одеська морська академія"
|4.3 млн
|4.7 млн
|+10%
|127
|0 млн
|Херсонська державна морська академія
|23.3 млн
|23.3 млн
|0%
|635
|0.1 млн
|Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
|103.1 млн
|103.1 млн
|0%
|2949
|0.3 млн
|Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
|49 млн
|49 млн
|0%
|1397
|0 млн
|Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
|1.9 млн
|1.8 млн
|-5%
|19
|0 млн
|Рівненський державний гуманітарний університет
|103 млн
|102.9 млн
|0%
|2850
|0 млн
|Одеська державна академія технічного регулювання та якості
|9.2 млн
|9.1 млн
|-2%
|264
|0 млн
|Харківський національний університет будівництва та архітектури
|65.2 млн
|64.9 млн
|0%
|1219
|1.6 млн
|Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
|5 млн
|4.8 млн
|-5%
|67
|0 млн
|Університет банківської справи
|36 млн
|35.8 млн
|-1%
|1043
|1.4 млн
|Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут"
|12.4 млн
|12.1 млн
|-3%
|401
|0 млн
|Чернівецький торговельно - економічний інститут Київського національного торговельно - економічного університету
|8.3 млн
|7.9 млн
|-5%
|210
|0 млн
|Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
|113.9 млн
|113.5 млн
|0%
|2614
|3.4 млн
|Криворізький економічний інститут Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
|8.7 млн
|8.3 млн
|-5%
|181
|0 млн
|Харківський торговельно - економічний інститут Київського національного торговельно - економічного університету
|9.9 млн
|9.4 млн
|-5%
|153
|0 млн
|Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Ніжинський агротехнічний інститут"
|10.7 млн
|10.1 млн
|-5%
|259
|0 млн
|Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
|62.1 млн
|61.5 млн
|-1%
|1671
|0 млн
|Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
|80.3 млн
|79.7 млн
|-1%
|1884
|0.1 млн
|Одеський державний аграрний університет
|28.5 млн
|27.9 млн
|-2%
|673
|0 млн
|Херсонський національний технічний університет
|58.6 млн
|58 млн
|-1%
|1205
|0.1 млн
|Львівський інститут економіки і туризму
|13 млн
|12.3 млн
|-5%
|215
|0 млн
|Вінницький торговельно - економічний інститут Київського національного торговельно - економічного університету
|13.9 млн
|13.2 млн
|-5%
|366
|0 млн
|Харківська державна зооветеринарна академія
|36.8 млн
|35.9 млн
|-2%
|681
|0 млн
|Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
|70.6 млн
|69.6 млн
|-1%
|1849
|0.8 млн
|Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
|54 млн
|53 млн
|-2%
|1456
|0 млн
|Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського
|62.4 млн
|61.2 млн
|-2%
|1531
|0 млн
|Київський національний торговельно-економічний університет
|161.6 млн
|160.3 млн
|-1%
|4194
|0.9 млн
|Мукачівський державний університет
|26 млн
|24.7 млн
|-5%
|494
|0 млн
|Українська інженерно-педагогічна академія
|47.4 млн
|45.9 млн
|-3%
|1036
|0.6 млн
|Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
|74.8 млн
|73.2 млн
|-2%
|1975
|0.2 млн
|Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
|96.8 млн
|95.3 млн
|-2%
|2329
|0.6 млн
|Ізмаїльський державний гуманітарний університет
|31.4 млн
|29.9 млн
|-5%
|851
|0 млн
|Харківський державний університет харчування та торгівлі
|31.9 млн
|30.3 млн
|-5%
|671
|0.7 млн
|Українська академія друкарства
|56.5 млн
|54.7 млн
|-3%
|1157
|0 млн
|Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
|144.2 млн
|142.3 млн
|-1%
|4174
|0.1 млн
|Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту
|37.6 млн
|35.7 млн
|-5%
|514
|0 млн
|Львівський національний аграрний університет
|82 млн
|80.1 млн
|-2%
|1626
|0.8 млн
|Одеський національний економічний університет
|40.7 млн
|38.7 млн
|-5%
|933
|0.2 млн
|Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
|58.6 млн
|56.5 млн
|-4%
|1275
|0.1 млн
|Державний університет інфраструктури та технологій
|41.3 млн
|39.2 млн
|-5%
|906
|0.1 млн
|Київський національний лінгвістичний університет
|61.4 млн
|59.3 млн
|-4%
|1615
|0 млн
|Державний університет телекомунікацій
|43.5 млн
|41.4 млн
|-5%
|948
|0.1 млн
|Університет митної справи та фінансів
|49.2 млн
|46.8 млн
|-5%
|981
|0 млн
|Одеський державний екологічний університет
|49.7 млн
|47.2 млн
|-5%
|702
|0.6 млн
|Херсонський державний університет
|95.9 млн
|93.3 млн
|-3%
|2344
|0.2 млн
|Харківська державна академія фізичної культури
|54.8 млн
|52 млн
|-5%
|1081
|0 млн
|Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
|65.2 млн
|62.2 млн
|-5%
|1415
|0 млн
|Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
|87.3 млн
|84.2 млн
|-4%
|2047
|0.2 млн
|Національний лісотехнічний університет України
|83.3 млн
|80.1 млн
|-4%
|1422
|1.1 млн
|Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
|66.5 млн
|63.1 млн
|-5%
|1155
|0 млн
|Національний університет фізичного виховання і спорту України
|88.5 млн
|84.6 млн
|-4%
|1601
|0.7 млн
|Національний університет "Одеська морська академія"
|93.2 млн
|88.5 млн
|-5%
|1335
|0.2 млн
|Льотна академія Національного авіаційного університету
|95.4 млн
|90.6 млн
|-5%
|519
|0 млн
|Одеська національна академія харчових технологій
|121.9 млн
|116.7 млн
|-4%
|1871
|1.5 млн
|Національний університет "Одеська юридична академія"
|123.9 млн
|117.7 млн
|-5%
|2089
|0 млн
|Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
|205.9 млн
|197.8 млн
|-4%
|4462
|0.7 млн
|Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
|236.4 млн
|224.5 млн
|-5%
|3490
|0.7 млн
|Київський національний університет культури і мистецтв
|369.1 млн
|350.7 млн
|-5%
|3231
|0 млн
Всего на систему образования из украинского бюджета тратится 265 млрд грн, это 17% всего сведенного бюджета Украины. Из них приблизительно половина идет на среднее образование, 20% — на высшее, 15% — на дошкольное, остальное — профтехническое, последипломное и тд.
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