Вакцину от коронавируса в Украине получили 291 824 человека. С конца февраля, когда началась кампания по вакцинации, прививки делали только медикам и военным, а работали над этим мобильные бригады. С 22 марта открылись стационарные пункты вакцинации, куда могут приходить соцработники и люди старше 80, а часто – и старше 60 лет. Но очередей на прививки нет – многие боятся.

Liga.net побывала в пункте вакцинации и рассказывает, сколько людей делают прививки каждый день, чего боятся пациенты и как получить вакцину, если вам еще нет 60-ти.

Вакцинация в Центре первичной медико-санитарной помощи №2 Дарницкого района Киева начинается в 9 утра. Перед кабинетом – просторный коридор и несколько лавочек. Здесь могут спокойно поместиться человек десять, при этом между ними будет соблюдаться дистанция. Но наплыва желающих нет.

Из кабинета выходит врач. Он рассказывает, что вчера, когда в открытом флаконе с вакциной оставалось несколько доз, медсестра обзвонила и пригласила на прививку 50 человек. Ни один не согласился. Пришлось ходить по этажам и искать желающих, чтобы не выливать вакцину. В одной ампуле – десять доз. Если врач уже открыл флакон, все дозы нужно использовать в течение шести часов.

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"Лучше прививка, чем второй раз заболеть коронавирусом"

К началу десятого утра на вакцинацию приходит пара. Муж и жена, обоим чуть за 70. Он вакцинировался в конце марта, у нее тогда было давление 230 на 90, и прививку отложили.

Перед вакцинацией каждого пациента осматривает терапевт – меряет температуру и давление, спрашивает о самочувствии и о том, какие препараты принимает. Противопоказанием к вакцинации может стать острая фаза любой болезни, повышенная температура, прием аутоиммунных препаратов. В этот раз у женщины все в порядке – и ей сделали прививку.

"Никто никого не заставляет. Прививка должна идти от сердца"

За час на вакцинацию приходят пять человек. Возраст – от 65 до 83 лет. Каждый рассказывает, что как только узнал о вакцинации, не раздумывая, согласился.

- Хотя есть у меня друзья-оптимисты, которые считают, что коронавирус не страшен и вакцина не нужна, – говорит пожилой мужчина в кепке. – Мы об этом не спорим, у каждого свое мнение. Никто ж никого не заставляет. Прививка должна идти от сердца.

Женщину лет 70-ти приводит на вакцинацию дочь. Она ждет маму в холле, и когда та выходит из кабинета, спрашивает:

- Ну как? Какой хоть вакциной тебя привили?

- AstraZeneca.

- Это та, которой ты не хотела. Я думала, что, может, Pfizer. Как ты себя чувствуешь?

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83-летний мужчина с палочкой тоже приходит на прививку. Но не от коронавируса, а от столбняка. Он рассказывает, что они с женой недавно переболели COVID-19. У него была температура и кашель, "но в целом, терпимо". У жены – пневмония.

- Она пошла ложиться в больницу, а там сказали, что мест нет. Посадили на железную лавку и сказали ждать, пока появятся свободные койки, а это – дня четыре. В итоге дети нашли врача, который лечил жену дома. Слава богу, вылечил. Если до болезни мы сомневались, делать прививку от коронавируса или нет, то теперь точно будем делать. Второй раз на железной лавке сидеть как-то не хочется.

После прививки пациентов отправляют посидеть полчаса в большом кабинете. Это нужно, чтобы понять, не будет ли сразу побочных эффектов. Из распространенных – припухлость и боль в месте инъекции, повышенная температура, ломота в мышцах и суставах. Такое состояние может длиться до трех суток. Пациент, который столкнулся с побочными эффектами, может позвонить семейному врачу и проконсультироваться с ним.

- У меня все прошло более-менее. Рука, правда, сильно болела дня два, и в первую ночь была температура – 38,2. Но я ее сбил, а семейный врач сказала, что это нормально. И даже наоборот, когда есть температура – это хорошо. Значит, антитела активно вырабатываются, – делится опытом мужчина, который сделал прививку в конце марта.

Дальше идут житейские разговоры:

- Врач сказал, что после прививки все равно нужно носить маску, 100-процентной гарантии не заболеть нет.

- Вот же ж черт бы его побрал! У меня уже год очки потеют. Думал, хоть теперь можно будет ходить нормально без маски.

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Как попасть в очередь на остатки вакцины

Всего в тот день на вакцинацию в Центр первичной медико-санитарной помощи №2 Дарницкого района записались 26 человек. Но пришли только 21. Последнего желающего врачи попросили прийти в другой день – чтобы не открывать ради одной дозы новую ампулу вакцины.

Пункт вакцинации здесь открылся 22 марта. Чуть больше, чем за неделю, сделали прививки 200 людям. Максимальное количество желающих в день – 30, минимальное – 10. Всего декларации с семейными врачами из этого медучреждения есть у 120 000 человек. Вакцинацию предложат всем, но сколько пациентов согласится – вопрос.

- Первые в очереди – люди старше 85 лет, потом – старше 80, 70, 65. У семейных врачей есть списки таких пациентов, они обзванивают их и приглашают на вакцинацию, – рассказывает Наталья Шаповал, которая администрирует вакцинацию в этой поликлинике. Наталья – врач-педиатр и методист. Все нововведения в медицинском центре проходят через нее.

Каждый день, кроме основного списка на вакцинацию, врачи составляют резервный – в него входят те, кто хотел бы вакцинироваться и готов приехать в течение нескольких часов после звонка врача.

"Хотят вакцинироваться люди 30-50 лет, те кто активно путешествует и боится заразить старших"

- Пациенты из резервного списка – те, кто сами говорят своему семейному врачу, что хотят вакцинироваться, – говорит Наталья Шаповал. – Обычно это – активные люди 30-50 лет, те кто хочет вернуться к привычному образу жизни, путешествовать. Те, кто боится заболеть и заразить старших родственников.

МОЗ разрешил приглашать на вакцинацию людей из резервных групп несколько недель назад. До этого, рассказывает Наталья, остатки препарата из открытых ампул нужно было утилизировать. Но доз вакцин в Украине пока всего 500 000, а населения – 44 млн, поэтому выливать остатки из ампул, мягко говоря, не целесообразно.

Чтобы записаться на остатки, человеку любого возраста нужно заключить декларацию с семейным врачом и сообщить ему или на горячую линию МОЗ о желании вакцинироваться. Так вы попадете в очередь на остатки, и с высокой долей вероятности через какое-то время вам позвонят и пригласят на вакцинацию. Встать в очередь в приложении "Дія" пока недостаточно – врачи не составляют списки из этой очереди.

"90% тех, кто сомневается насчет вакцинации, можно переубедить"

В поликлинике могли бы вакцинировать больше людей в день – такая возможность есть, но нет желающих.

- Недоверие пациентов – главная проблема, с которой мы сталкиваемся, – говорит терапевт Владислав Охман, который осматривает пациентов перед вакцинацией. – Люди смотрят телевизор, слышат много негативной информации о вакцинации и верят. Одна новость о том, что кто-то умер после прививки, нивелирует попытки врачей рассказать, что вакцинироваться необходимо. А от чего на самом деле умер человек и есть ли связь между смертью и прививкой, обычные люди не разбираются.

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По словам Охмана, практически каждый день один-два человека из тех, кто пришел на вакцинацию, в итоге уходят, не сделав прививку:

- Вчера два человека пришли, посидели, подумали и ушли, – рассказывает Охман. – Бывает, что люди поговорят между собой, обсудят свои страхи и решают, что пока не готовы. Хотя бывает, что такие пациенты через время снова звонят семейным врачам и говорят, что созрели делать прививку.

В основном, люди боятся побочных эффектов вакцинации, того, что вакцина может неправильно храниться, и скрытых веществ в ее составе. Некоторые думают, что там могут быть соли тяжелых металлов.

"С теми, кто в принципе против прививок, нет смысла спорить"

- Кто-то верит непроверенным слухам: "У брата кума после прививки отнялась нога", – перечисляет страхи пациентов Наталья Шаповал. – Многие боятся за своих родителей, которые живут в селах, – а сможет ли местный фельдшер правильно ввести вакцину, и как он будет ее там хранить. Для кого-то важен пример окружения: если человек видит, что один, два, три его знакомых вакцинировались, и у них все нормально, он тоже соглашается. Для многих один из решающих факторов – вакцинировался ли их врач.

Если Наталья видит, что человек сомневается насчет вакцинации, старается переубедить. К каждому ищет свой подход: кому-то можно сказать, что весь мир прививается, и другого способа вернуться к жизни, которая была до пандемии, нет. Кому-то приводит примеры из прошлого. Рассказывает, что когда-то люди боялись банковских карточек и не хотели получать на них зарплату, а теперь сложно представить жизнь без них.

- Сомневающихся в 90% случаев удается переубедить. А вот с теми, кто в принципе против прививок, я стараюсь не спорить. Они вряд ли изменят мнение, – говорит Наталья. – Хотя у меня есть пациенты – семья, которая вообще не делала прививки ребенку. Когда случилась первая вспышка кори, я смогла убедить их, что корь для их ребенка страшнее возможных побочек прививки. Они вакцинировались, все прошло хорошо, и постепенно сделали все детские прививки. В прошлом году коронавирус сподвиг многих вакцинироваться от гриппа. На эти прививки приходили даже те, кто никогда не вакцинируется.

Прямо перед Центром медико-санитарной помощи №2 – ухоженный сквер с лавочками. На солнце греются двое мужчин лет 70:

- Мне семейный врач позвонила, позвала на прививку. Я в этот коронавирус не сильно верю, хотя, ты помнишь, воспаление лечил перед новым годом. Врач мне эта тогда очень помогла.

- Так на прививку пойдешь?

- Не хочется. Что они в ту вакцину намешали – непонятно. Но доктору отказывать неудобно. Поэтому пойду.

Как вакцинироваться от коронавируса Заключите декларацию с семейным врачом. Это можно сделать в любом медучреждении города, в котором вы живете, – не обязательно по прописке. Сообщите вашему семейному врачу о том, что вы хотите вакцинироваться. Это можно сделать даже если вам меньше 60-ти лет. В этом случае вас поставят в очередь на остатки вакцины. Также можно позвонить по номеру Национального контакт-центра МОЗ по вопросам COVID-19: 0800 60 20 19. Ждите звонка от врача с дальнейшими инструкциями.

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