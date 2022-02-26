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Истории | "Это стыд и капец". Как сегодня украинцы общаются с российскими родственниками и друзьями

Цей матеріал також доступний українською
Фото: EPA
26.02.2022, 10:55

С призывом остановить войну к россиянам обратились многие известные украинцы. Одновременно миллионы простых граждан пытались связаться со своими российскими родственниками, друзьями и коллегами с той же целью. Вот как выглядит такая народная дипломатия.

Мария Попова, 28 лет, Киев, специалистка по коммуникациям:

Фото: з особистого архіву

В России живут не то чтобы мои близкие друзья, но приятели – люди, с которыми я знакома по десять лет, с кем когда-то работала, ходила на вечеринки или даже встречалась. Это журналисты, активисты, бизнесмены. Все очень вменяемые, интеллигентные ребята.

После оккупации Крыма мы стали общаться гораздо реже – разница в мировосприятии действительно велика, – но все же периодически переписывались, кто-то приезжал, с кем-то виделись в Европе. Самая распространенная позиция за все эти годы была такой: "Это царь играет в шахматы, а мы вообще ни при чем. Это просто политика. Я против, но ничего не могу сделать".

В последние недели перед открытым вторжением мы не то чтобы много общались. Периодически они спрашивали, все ли в порядке, не сильно ли все происходящее влияет на мое психологическое состояние. Никто из них не верил, что массированная атака возможна в принципе. Успокаивали: "В Москве все тихо и спокойно. Если бы что-то намечалось, то к этому готовили бы и население. Но никаких признаков нет".

В то утро, когда Киев проснулся от звуков сирен и бомбежек, мне написали абсолютно все мои знакомые и приятели из России. Они говорили: "Это стыд и п…дец". Говорили, что никто не ожидал такого. Каялись, что недооценили степень е...нутости своего верховного вождя. Я в ответ на их тревожные сообщения старалась не сильно злобствовать. Но получалось не очень.

Некоторые писали в откровенной панике, и мне казалось, они ждут, что я буду их успокаивать. Что напишу в ответ: "Нет-нет, ребятушки, все в порядке. Вы же хорошие, я знаю, это просто царь плохой". Один приятель – я знаю его 13 лет, это почти половина моей жизни, – пишет: "Боже мой, это же апокалипсис, вот посмотри" – и бросает ссылки на видео, как бомбят наши города. Я отвечаю: "Ты понимаешь, что я слышу эти взрывы из своей спальни? Что сегодня утром за квартал от моего дома упала бомба? Понимаешь, куда ты пишешь?". Молчит. 

Или вот так: "Пожалуйста, помни, что если я живу в Москве, а ты в Киеве, это не значит, что я в тебя стреляю". Я говорю – дело не в том что ты в меня стреляешь, дело в том что ты не делаешь ничего, чтобы твоя страна в меня не стреляла. Это вопрос ответственности гражданина за избранную им власть – как раз та концепция, с которой у русских большие проблемы.

Честно говоря, мне не особо хочется с ними сейчас общаться. Раньше было условное разделение на "упоротых" и "нормальных" русских. Больше оно не работает. 

Вижу, что у них уже тоже появляется злость. Она пока бессильная, они не понимают, что с ней делать, но хотя бы злятся. Это приносит мне мрачное удовлетворение – и маленькую, совсем крохотную надежду, что там, по ту сторону границы, тоже начнет что-то происходить. 

А только так и должно быть. Когда один человек, сколь бы верховным вождем он не был, начинает третью мировую, а граждане его страны это молча сглатывают, виноват не один он. Виновата вся страна. Я понимаю, что им сложно выступать против, что они боятся, но других вариантов уже нет.

Владимир, 30 лет, Днепр

Мне пришло из России такое письмо: "Заранее прошу прощения за нашего деда сумасшедшего. Ну я ни от одного человека у нас не слышал слов о поддержке войны. Для нас самих  это новые санкции и новый кризис и падение доходов населения. Народ у нас, конечно, зашоренный, вряд ли что-то произойдет. Ресурсов на долгую и полномасштабную войну у нас все равно нет".

Валерия, 38 лет, Киев, работает в торговле:

Фото: особистий архів

В 2014 или 2015 годах на заработки в Россию из Запорожья уехали мама и сестра моего мужа. Они никогда особо не интересовались политикой и тем, что происходит на Донбассе. Позиция была примерно такая: те виноваты, но и наши не умеют договариваться.

Где-то через год после их отъезда я заметила, как их отношение начало меняться. Тогда еще были "Одноклассники", и мама мужа начала без конца постить там фотографии Путина и писать "Путин наш президент". Мне сейчас сложно даже произносить эти имя и фамилию, а она его просто боготворила. Тогда мы с мужем посмеивались над этим, а потом я удалилась из этой соцсети и больше не следила.

Пару лет назад зимой муж разговаривал с мамой по скайпу с видео, и она увидела, что я хожу дома в теплой кофте. Сразу начала говорить, что в Украине у людей в квартирах холодно и нет отопления. Мы не стали спорить. Просто сказали, что у нас все хорошо и все есть. В общем, изменения риторики стали проявляться в каких-то маленьких моментах.

Когда еще до вторжения весь мир узнал о скоплениях российской армии на границе, муж отправил маме скрин с фотографией этого и написал: "Если вдруг что-то случится, это чтобы ты понимала ситуацию". Она сразу ответила: "Да, я знаю. Это учения, и это нормально". Не было никаких вопросов, попыток проверить информацию. На все есть готовые ответы. Я понимаю, почему так – она смотрит российские новости, где не рассказывают и не показывают правду.

Последний разговор был утром в день вторжения. Несмотря на то, что происходит у нас, мы все равно переживаем за них. Я сказала мужу: "Олег, может, теперь их там начнут щимить? Может, лучше пусть они выезжают?". Муж позвонил маме и сказал: "Мам, у нас тут начинается…". Даже не успел закончить фразу, она сразу высказала жесткую позицию: "Это вы виноваты, вы сами себя обстреливаете". Он не стал ничего доказывать, просто сказал: "Ну все, мам, ладно, пока".

Я не смотрю российские новости и не знаю, как им преподносят информацию. Наверное, они думают, что эти "республики" попросили у России "защиты", и Путин сразу пришел на помощь, ввел войска. Я не понимаю одного. Почему нельзя проверить информацию? Посмотреть разные сайты, видеосъемки. Вокруг этого всего много вопросов, и человек должен искать ответы.

Меня пугает, что, наверное, в России многие живут с такими готовыми ответами. Но никто не остановит Путина, кроме российских граждан. Ничего не изменится, пока они не поднимутся и не сбросят его. Никакие санкции не помогут. Я верю в то, что это случится, и тогда смогу ненавидеть их меньше.

В Ростовской области живет давняя подруга моей мамы. Мы знакомы давно, и помню, как еще в первом классе ездила к ним в гости. Все было хорошо, но странное отношение к Украине я почувствовала еще тогда. Когда я уезжала, они говорили: "Приезжай к нам еще",  ответила: "И вы приезжайте в гости". А они вдруг сказали: "Да что там у вас на Украине делать?". Мне было странно это слышать, и уже дома я спросила у папы: "Почему они так к нам относятся?".

Эта подруга мамы не писала мне сейчас, когда началось вторжение. Но всегда поздравляет с Новым годом. В этом году она написала в поздравлении примерно такую фразу: "Мы тебя очень любим и ждем в гости, несмотря ни на что". Она не сказала ничего напрямую, но мне показалось, что ей будто неловко и стыдно за то, что происходит между нашими странами, что она не поддерживает нынешний режим в России. Надеюсь, я не ошибаюсь. 

Иван Фомин (имя изменено), 46 лет, маркетолог, Киев

В силу работы я общаюсь с российскими коллегами. После первого же посещения бомбоубежища 24 февраля в 7 утра, я решил спросить у них, что они об этом думают. Почему армия их страны бомбит мою. Мне ответили: "Мы сами обалдели, никто не верил", "Моя мама пьет валидол, у нее сердечный приступ на фоне новостей", "Это просто кошмар какой-то", "Держитесь, мы переживаем за вас".  Если честно, я не ожидал такой реакции: казалось, что люди действительно в шоке, им стыдно и неприятно, что их страна такое делает.

Одна коллега сказала, что по их "зомбоящику" идет нескончаемый поток бреда и грязи по отношению к Украине, поэтому она не удивляется, что не у всех есть иммунитет от этого бреда. Хотя многие лидеры мнений осудили агрессию, люди вышли на митинги. Понятно, что этого мало, но все-таки в такой стране, как Россия, это уже почти подвиг. Вот все это и рассказали. Короче, мне было приятно и радовало, что и там есть нормальные люди.

Это были коллеги. Но у меня есть еще и родственники в России. Мы много общались, когда я был ребенком, дружили. Сложные отношения начались в 2014 году, когда они не могли понять, почему я и моя семья против Януковича. Все попытки что-то им растолковать ни к чему не вели. В итоге мы перестали говорить о политике. Просто поздравляли друг друга с днем рожденья, лайкали какие-то посты в соцсетях. И на этом все.

У нас тут война, а они не звонят, не спрашивают, не интересуется, как мы и что мы.  На следующий день написал сам. Ответ обескуражил: "Это вам за Донбасс, за восьмилетний геноцид, это на ваших руках кровь, вы сами во всем виноваты". Больше всего поразило то, что мне заявили: Киев не обстреливают, мол, не надо лгать. И все это прозвучало из уст социально активного человека с дипломом МГУ, владеющего английским и увлекающегося живописью и литературой. Как тут реагировать? Не знаю.

Лариса, 41, Запорожье

Моя мама живёт в России, в Белгородской области, близко к границе с Харьковской. Мама категорически не верит, что Путин громит мирные города. Транслирует мне: это спецоперация до 3-го марта с целью уничтожения всех военных объектов, складов с боеприпасами, но не людей. Спорить бессмысленно. Кстати, у них там в Курске и Белгороде тоже что-то происходит, какой-то взрыв был в военной части. Они очень переживают.

 

"Это стыд и капец". Как сегодня украинцы общаются с российскими родственниками и друзьями

специальный корреспондент LIGA.net
"Это стыд и капец". Как сегодня украинцы общаются с российскими родственниками и друзьями

спецкор "Лаборатории экстремально качественного контента", LIGA.net
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война агрессия Росии
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