"Нашего деда выгнали из компартии за то, что он отказался раскулачивать "середняков". Это конец 1920-х годов. Я теперь имею возможность этим гордиться. Он ничем себя не запятнал. Слава Богу, его не отправили в лагерь: это была первая волна", – рассказывает брат Капранов. Украинский народ пережил три голодомора, во время которых власть, чтобы скрыть свои преступления, шла на кучу уловок.

В Советском Союзе была установлена монополия государства даже на фотографию, поэтому без разрешения ЧК никто не имел права делать съемку, – рассказывает писатель, издатель, соавтор YouTube-канала "Имени Т.Г. Шевченко" Виталий Капранов.



Отдельная тема – западные журналисты и политики, которые вместе с Советским Союзом скрывали правду и подыгрывали тогдашней власти. Как долго планировали голодоморы и кто является их идеологами? И как развивались бы события, если бы СССР никогда не существовало? Ответы на эти и многие другие вопросы смотрите в видео на LIGA.net.