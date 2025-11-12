"Нашого діда вигнали з компартії за те, що він відмовився розкуркулювати "середняків". Це кінець 1920-х років. Я тепер маю можливість цим пишатися. Він нічим себе не заплямував. Слава Богу, його не відправили в табір: це була перша хвиля", – розповідає брат Капранов. Український народ пережив три голодомори, під час яких влада, щоб приховати свої злочини, йшла на купу хитрощів.

У Радянському Союзі була встановлена монополія держави навіть на фотографію, відтак без дозволу ЧК ніхто не мав права робити світлини, – розповідає письменник, видавець, співавтор YouTube-каналу "Імені Т.Г. Шевченка" Віталій Капранов.



Окрема тема – західні журналісти і політики, які разом з Радянським Союзом приховували правду і підігрували тогочасній владі. Як довго планували голодомори і хто є їхніми ідеологами? І як відбувалися би події, якби СРСР ніколи не існувало? Відповіді на ці та багато інших питань дивіться у відео на LIGA.net.