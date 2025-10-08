"В Киеве ситуация с подтоплениями похожа на ту, что была в Одессе. К счастью, пока без жертв. Но вспомните, как затапливало парки, подземные переходы, проваливались автомобили", – рассказывает LIGA.net инженер и урбанист Михаил Макагон.

Самые проблемные места в столице – это путепроводы и тоннели, объясняет председатель Совета по урбанистике Киева Виталий Селик. Один из самых уязвимых пунктов – станция метро "Левобережная", которую подтапливает чуть ли не после каждого сильного ливня.

"Перед каждым дождем там дежурят машины, откачивающие воду. За столько лет можно было бы построить более современную систему водоотвода, но вместо этого проблему просто "гасит" ручной режим", – добавляет он.

30 сентября в Одессе прошел мощный ливень: за несколько часов выпала почти двухмесячная норма осадков – около 94 мм. Улицы города превратились в реки, течением сносило машины, затопило дороги, дома и подземные переходы. В результате непогоды погибли 10 человек. Спасатели работали всю ночь, откачивая воду и расчищая завалы.

Может ли трагедия такого масштаба повториться в Киеве – LIGA.net разбиралась.