"У Києві ситуація з підтопленнями схожа на ту, що була в Одесі. На щастя, поки без жертв. Але згадайте, як затоплювало парки, підземні переходи, провалювалися автомобілі", – розповідає LIGA.net інженер та урбаніст Михайло Макагон.

Найпроблемніші місця у столиці – це шляхопроводи й тунелі, пояснює голова Ради з урбаністики Києва Віталій Селик. Один із найуразливіших пунктів – станція метро "Лівобережна", яку підтоплює ледь не після кожної сильної зливи.

"Перед кожним дощем там чергують машини, що відкачують воду. За стільки років можна було б побудувати більш сучасну систему водовідведення, але натомість проблему просто "гасить" ручний режим", – додає він.

30 вересня в Одесі сталася потужна злива: за кілька годин випала майже двомісячна норма опадів – близько 94 мм. Вулиці міста перетворилися на ріки, течією зносило автівки, затопило дороги, будинки й підземні переходи. Унаслідок негоди загинули 10 людей. Рятувальники працювали всю ніч, відкачуючи воду та розчищаючи завали.

Чи може трагедія такого масштабу повторитись у Києві – LIGA.net розбиралася.