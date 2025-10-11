Когда в июне 2025 года видео с выступлением львовского хора "Гомін" случайно попало в TikTok и начало набирать миллионы просмотров, никто из участников даже не успел "открыть шампанское". У них просто не было времени. На следующей неделе уже пришлось назначать дополнительный концерт, еще через месяц – формировать всеукраинский тур, а затем – тур по Европе.

Сейчас невозможно купить билеты на концерт хора – все проданы до конца 2025 года. "Гомін" оказался в ситуации, знакомой рок-группам после попадания хита в чарты, но не совсем типичной для украинской академической музыки: билеты раскупались быстрее, чем успевали печатать афиши.

LIGA.net побывала за кулисами концерта хора в Днепре и съездила к ним "домой" – во Львовский органный зал, чтобы больше узнать об участниках хора, их жизни после популярности и о том, как она отразилась на их доходах.