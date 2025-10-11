Коли у червні 2025 року відео з виступом львівського хору "Гомін" випадково "залетіло" в TikTok і почало набирати мільйони переглядів, ніхто з учасників не встиг навіть "відкрити шампанське". У них просто не було часу. Наступного тижня вже довелося призначати додатковий концерт, ще через місяць – формувати всеукраїнський тур, далі – тур Європою.

Зараз на концерт хору неможливо купити квитки – до кінця 2025 року все розпродано. "Гомін" опинився в ситуації, знайомій рок-бендам після хіта в чартах, але не зовсім типовій для української академічної музики: квитки розліталися швидше, ніж вони встигали друкувати афіші.

LIGA.net побувала за лаштунками концерту хору в Дніпрі і з’їздила до них "додому" – у Львівський органний зал, щоб більше дізнатись про учасників хору, їхнє життя після популярності й те, як вона вплинула на їхні доходи.