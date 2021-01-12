Пятый день в Украине действует локдаун из-за коронавируса. При этом на Новый год жестких ограничений не вводили. LIGA.net пообщалась с жителями семи крупных городов Украины и узнала, как у них проходит локдаун. Часть жалуется на ленточки в супермаркетах и запрет на покупку презервативов и носков, часть недоумевает работающим рождественским ярмаркам, а кто-то не понимает, как правительство призывает сидеть дома, пока президент Владимир Зеленский катается на переполненном горнолыжном курорте Буковель. Соблюдается ли жесткий локдаун в Украине (спойлер – нет) и какими лайфхаками его обходят, – в обзоре LIGA.net.

С 8 по 24 января в Украине введен "карантин зимних каникул". Что запрещено и разрешено:

БУНТАРИ ИЗ ТЕРНОПОЛЯ

В отличие от весеннего карантина, мэры областных центров массово не бунтовали против решения правительства. Исключением стал Тернополь. Тернопольский горсовет 6 января отказался вводить дополнительные ограничения.

В первые дни локдауна (которого в городе по факту не было) на центральной площади Тернополя – давка, сотни людей без всякой дистанции хотели сфотографироваться у елки. Работает каток, вокруг которого плотно стоят люди. Сбоку – аттракционы, тоже заполнены.

Заведения оказались более дисциплинированными, но не все. Одни кафе закрыты полностью (даже свет выключен), еще несколько работают на вынос. Но одна популярная кофейня в центре была забита до отказа. В местном ТРЦ работали кинотеатр, каток, боулинг и кафе.

Однако 10 января мэр Сергей Надал был вынужден смириться с волей центральной власти и сообщил, что до 24 января в городе работать смогут лишь те предприниматели, деятельность которых была разрешена постановлением правительства.

В КИЕВЕ ТРЦ ЗАКРЫТЫ, НО МАССОВЫЕ ГУЛЯНИЯ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ

В Киеве местные власти против локдауна не возражали. Большинство заведений общепита работает на вынос, ТРЦ не работают (за исключением супермаркетов). Сеть строительных гипермаркетов Эпицентр перешла на выдачу онлайн-заказов. Их можно забрать в центрах выдачи с "обязательным соблюдением ограничительных мер". На практике образовываются огромные очереди из желающих забрать заказ.

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Очереди можно было наблюдать на выходных на рождественских ярмарках. В частности, на Софийской площади, где стоит главная елка, и на Контрактовой площади, где без проблем работало колесо обозрения и местные кафе. При этом елку на Софийской площади начали разбирать только 11 января. Вход на территорию с елкой закрыт металлическим забором, внутрь никого не пускают.

Также начинают закрываться катки на открытом воздухе: в частности, под Аркой Дружбы народов и на Контрактовой площади. В тоже время продолжает работать, хоть и в ограниченном режиме, "Зимняя страна на ВДНХ", где есть каток и тюбинговые горки.

Госпотребслужба Киева объяснила, что организаторы катков и аттракционов на открытом воздухе должны обеспечить соблюдение дистанции между посетителями в 1,5 метра и не допускать на игровые площадки более 20 человек.

В ОДЕССЕ МЭР НЕ МЕШАЕТ НАРУШАТЬ ЗАПРЕТЫ

Мэр Одессы Геннадий Труханов решил, что за соблюдением локдауна в городе легче будет наблюдать в отпуске, и ушел на отдых до 17 января. А его заместитель Олег Брынжак 11 января улетел в Кению на подписание договора между Одессой и Момбасой. Никаких заявлений от местной власти по поводу локдауна не было, говорит LIGA.net местная журналистка Евгения Генова.

Безразличием местных властей с удовольствием пользуются одесситы. По словам Геновой, ряд супермаркетов продает абсолютно все без каких-либо ограничений. Некоторые продают с пресловутыми ленточками возле носков, батареек и презервативов. При этом большинство ленточек уже убрано, сказал LIGA.net местный журналист Валерий Болган: "Это было в первые пару дней, когда не было понятно магазинам, что можно, а что нельзя".

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По его словам, от локдауна больше пострадали заведения общепита. Часть работает только на доставку и вынос. "Но я сегодня честно пошел и пообедал в одном из ресторанов. Работают не все, но многие нашли лазейки. Мы, к примеру, обедали на втором этаже, а первый этаж пустой. Или где-то закрывают окна, чтобы с улицы не было видно, что внутри происходит", – рассказывает Болган.

Генова добавляет, что в Одессе есть много кафе, где нет никаких лент и можно зайти внутрь: "На входе стоят товары, которые ты якобы можешь купить на вынос, но это делается для отвода глаз. Столики возле входа пустые, но столики подальше, которые не видно с улицы, заняты, и люди там кушают".

По словам журналистов, в жизни одесситов мало что изменилось. Общественный транспорт по-прежнему забит по утрам, многие люди – без масок. На выходных было тепло, и на местных пляжах собирались толпами. "Много фотографий из дельфинария, который работал на выходных, и его посетила куча людей", – говорит Болган.

Генова уточняет, что в области довольная сложная ситуация с заболевшими, но за этим особо никто не следит: "Своим молчанием Труханов дал понять, что "можете делать, что хотите".

В ХАРЬКОВЕ ВСЕ СТРОЖЕ, НО НЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ

По сравнению с Одессой, в Харькове с соблюдением норм более-менее порядок. Практически все рестораны и кафе закрыты и работают на вынос, говорит LIGA.net местный журналист Олег Скрипник. На площади Свободы закрылись почти все рождественские домики с фастфудом и глинтвейном.

ТРЦ закрыты, однако из-за работающих там супермаркетов по ним все равно ходят толпы людей, рассказывает Скрипник. Строительные магазины начали работать через онлайн-заказы. "Ты можешь купить пачку гвоздей, но потратишь на это час времени, потому что нужно отстоять огромную очередь", – объясняет он.

В продуктовых магазинах нормы в основном соблюдают. "В целом с заведениями по всему городу порядок", – отметил журналист. В тоже время елка на площади Свободы все еще работает: люди ходят и "фотографируются с лошадями". Локдаун очень выборочный, добавляет он.

При этом харьковчане начали больше соблюдать масочный режим, особенно в транспорте – в отличие от осени. Без индивидуальных средств защиты – единицы, меньше и тех, кто с носами наружу.

В ДНЕПРЕ ОСОЗНАННО ИДУТ НА ШТРАФЫ

Днепр также старается соблюдать ограничения, однако по факту жизнь города никак не изменилась. Как рассказал LIGA.net местный житель Александр, каждый хозяин заведения общепита решает сам, открываться ему для посетителей или нет: "Заведения понимают, что им выгоднее работать в выходные, заплатить штраф, но при этом получить выручку, чем закрыться на две-три недели".

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При этом многие заведения еще стесняются нарушать локдаун. "Думаю, на следующих выходных мы увидим реальную картину. Когда те, кто был закрыт, посмотрят на нарушителей и спросят: "А почему им можно, а нам нет?" – прогнозирует Александр.

По его словам, общественный транспорт как ездил, так и ездит по утрам забитый. А люди без масок никуда не делись. "Прямых изменений в городе нет", – констатирует он.

ЛАЙФХАКИ ОТ ЛЬВОВА И ЗАБИТЫЙ БУКОВЕЛЬ

Львов – туристический город, и ресторанному бизнесу подобные локдауны даются трудно, говорит LIGA.net местный журналист Олег Онисько. "Мы фиксировали несколько ресторанов, которые работают для постоянных клиентов: можно позвонить и договориться о столике", – рассказывает он.

Более того, ему самому удалось на днях попить кофе в одном из заведений: "Знакомая знала администратора, позвонила и спросила, можно ли зайти. Ей сказали, что можно. Внутри кафе есть люди. Немного, но есть".

Работают и некоторые спортзалы Львова. В одном из них витрину заклеили черной пленкой, чтобы не было видно, что происходит внутри.

Детские игрушки, батарейки, носки и презервативы можно купить, просто оформив это как онлайн-заказ. "Ты приходишь в магазин, показываешь пальцем на нужный тебе товар, и продавец приносит его тебе на кассу", – объясняет Онисько.

По его словам, деревянные домики с фастфудом во Львове работают. Так же, как и каток на площади Рынок.

Катался, судя по фото в Instagram, и президент Владимир Зеленский. Украинцы постили селфи с президентом с Буковели. Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в комментарии Настоящему времени заявила, что президент праздновал в Буковеле Рождество 7 января, и она не уверена, что эти фото были сделаны после введения локдауна.

При этом горнолыжные курорты, согласно решению правительства, не подпадают под запреты и могут работать. Хотя на многочисленных фото видны толпы людей, которые не соблюдают дистанцию. "Частно вы можете поехать и арендовать домик, это никто не контролирует. Подъемники работают", – говорит Онисько.

И добавляет: в радиусе 20-30 км все работает на Буковель. Люди в Татарове или Яремче арендует жилье подешевле, а оттуда добираются на курорт.

ПОСЛУШНАЯ ПОЛТАВА, ГДЕ ВСЕ ДРУГ ДРУГА ЗНАЮТ

В отличие от Львова, Полтава не туристический и не такой большой город. Поэтому с соблюдением карантинных ограничений здесь получше, говорит LIGA.net местная жительница Марина Мельничук.

"В небольшом городе, где каждый друг о друге знает, сами заведения готовы слить информацию о работающем конкуренте. Поэтому смысла открываться нет", – объясняет она.

Заведения закрыты, а в транспорте пассажиров берут только на сидячие места. "Хотя во время весеннего карантина водитель, когда набирал больше людей чем разрешено, выключал свет в маршрутке и ехал по темному", – рассказывает она.

В полтавском ТРЦ работает супермаркет и кофейня на вынос. "Удивило, что работают островки, где продают чехлы для телефонов", – признается Мельничук.

При этом есть неразбериха с ограничительными лентами в продуктовых магазинах. "В АТБ рядом с моим домом я без проблем купила игрушку и канцтовары за запрещенной лентой, продавец мне разрешил. При этом в другом АТБ моя коллега не смогла ничего купить за лентой", – говорит она.

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