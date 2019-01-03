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03.01.2019, 12:00

Как заядлый серфер создал экшн-камеру GoPro и стал миллиардером

Как заядлый серфер создал экшн-камеру GoPro и стал миллиардером - Фото
Ник Вудман, создатель камеры GoPro (фото - EPA)

Однажды экстремал Ник Вудман отправился в Австралию и Индонезию просто покататься на серфе - а вернулся в США будущим миллиардером

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"Я просто хотел снимать себя и друзей прямо во время серфинга. Но видеокамеры, которая позволяла бы это делать, не было. И я решил смастерить наручную камеру. Я даже не думал, что это станет бизнес-идеей", - говорит американец Николас Вудман.

Спустя 16 лет его изобретение, экшн-камера GoPro - must have для каждого экстремала: она популярна среди парашютистов, лыжников, серфингистов, гонщиков. И не только. Такую же камеру используют хирурги, чтобы записывать ход операций. Discovery Channel - для съемки большинства своих сюжетов с эффектом присутствия. Военные - как для учений, так и во время проведения боевых операций. "И это все тот же девайс, который чаще всего можно встретить в лыжных магазинах или магазинах для серферов", - рассказывает Вудман.

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В 2014 году Ник был назван самым высокооплачиваемым гендиректором в США по версии Bloomberg Pay Index. Согласно отчетности компании за предыдущий год, его зарплата составила 800 тысяч долларов. Еще миллион он получил в качестве премии.

А начиналось все еще в колледже в Сан-Диего. Ник выбрал его не случайно. Как пишет университетское издание Triton, изначально он был принят в Беркли, и его родители были в этом непреклонны. А Вудмана тянуло к океану. Он подал апелляцию, которая, к его удивлению, была удовлетворена. Так Ник получил первый урок в бизнесе: никогда не сдавайся. И попал в колледж в 10 минутах езды от пляжа Black Beach.

"Каждое утро мы просыпалсь и серфили, - вспоминал Вудман. - Потом шли на занятия. Затем опять серфили. И снова возвращались учиться".

Ник любил пробовать новое и рисковать, цитирует Triton его друга по колледжу Джастина Вилкенфелда. Он то на огромной скорости съезжал с горки на скейте, то без всякой подготовки спускался со скал на параглайде: "Он всегда ходил немного по краю".

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GoPro: Nick Woodman and Kalani Robb на серфинге в Сноудонии, 2015

Сначала Вудман изучал банковское дело. Учиться ему было тяжело, серфинг отнимал время - а отказываться от него Вудман не хотел. Он также обнаружил еще кое-что: не нужно быть инженером, чтобы разрабатывать продукт. Достаточно знать, как общаться с инженерами. Это стало для него вторым уроком. И Ник переключился на изобразительное искусство.

Но это не помешало Вудману дать себе обещание: 30 годам стать успешным бизнесменом.

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Он вырос в окружении технологических стартапов в богатом городке силиконовой долины Атертон. Уже в школе продавал лимонад на улице, в колледже - серферские футболки. Его отец был инвестиционным банкиром, который вел покупку Pepsi Taco Bell.

Первым проектом Вудмана после учебы стала компания Funbug - сайт, на котором люди могли поиграть в старые игры. "Мне удалось даже привлечь $4 млн инвестиций. Тогда только начался первый бум доткомов", - рассказал он в одном из интервью. Правда, умолчал о том, что из-за лопнувшего пузыря доткомов его компания в 2001-02 годах стала банкротом. Ему пришлось продать Funbug за $20 тыс.

"Потом я хотел начать новое дело. Но не знал, какое именно. И в поисках вдохновения я обратился к спорту", - говорит бизнесмен. По старой привычке Ник Вудман решил заняться серфингом и отправился в пятимесячный серф-трип по Австралии и Индонезии.

По версии СМИ, именно в этом трипе Вудману пришла в голову идея создать камеру, которая крепилась бы к руке и снимала экстремалов во время движения. Сам Ник говорит, что это произошло раньше, в 90-х годах: "Я хотел снимать себя и друзей прямо во время серфа. Тогда не было наручной камеры, которая позволяла бы это делать. Поэтому я решил ее смастерить".

До этого серферы довольствовались неудобными одноразовыми камерами. Их заливало водой, они нередко тонули.

Ник Вудман и его будущая жена Джилл уехали в серф-трип в 2002 году. Жили в фургончике и проехали более 5 тыс миль по побережью. Большую часть времени серфили. "Я делал фото, - в то время не было даже YouTube, - с берега. На таком расстоянии нельзя было разобрать, как катаются друзья. Лучшие моменты оставались только в памяти. Я бы убил за любую GoPro в той поездке", - вспоминает он.

Однажды на Бали Джилл пришла в забавном поясе из ракушек. Зная о местной дешевизне, он спросил, как мало она заплатила за него. Потом подобрал челюсть с пола - и пара заказала мастеру еще несколько сотен комплектов. В рознице на Бали они стоили 2,5 доллара за штуку, за опт мастер сбросил цену до 1,9 доллара, пишет Business Insider. А американцы, как оказалось, готовы платить за них до 60 долларов.

С продажи поясов удалось накопить $30 тыс. Еще $200 тыс дал отец, и $35 тыс - мать (на этот капитал в $265 тыс он позже выпустил самую известную камеру HD Hero3). Она же дала сыну швейную машинку. Был 2002 год, когда Ник Вудман буквально закрылся в комнате в доме отца и начал работу над новым проектом Woodman Labs. Название камеры GoPro ("выходи на профессиональный уровень") придумано позже.

Вудман вооружился дрелью, швейной машинкой, компьютером и принялся за свой первый девайс. Работа над проектом отнимала по 16 часов в сутки. Сначала в продажу действительно пошли просто удобные крепления для камер на запястье. Параллельно Ник посещал технические ярмарки, чтобы найти дешевую и компактную камеру, которая больше всего отвечала бы его задумке. Года через полтора нашел: китайскую камеру по $3 в опте. Добился согласия производителя на модификацию. И отправил в Китай на производство.

"Я совершил сделку в Китае, даже не встречаясь с реальными людьми. Все шло через e-mail. Был только один телефонный звонок, в ходе которого мы с трудом понимали друг друга. Я отправил личные 5 тысяч долларов буквально в никуда. Мне было дешевле отправить пять тысяч, чем лететь куда-то, встречаться с людьми. Я подумал: ладно, пусть. И они меня не подвели. Предприятие оказалось прибыльным с первого дня. Потому что тогда единственным работником в компании был я сам", - отметил Вудман.

В 2004 году на первой же выставке Action Sports Retailer в Калифорнии японская компания купила у Ника первую сотню камер за $2000.

В следующем году Вудману исполнилось 30 лет, а его компания заработала на продажах уже $350 тысяч. Это позволило собрать небольшую команду из 8 человек. Они работали в сарае с пятью котами, в основном занимаясь продажами. Ездили по ярмаркам в фургоне: "Катили от Сан-Франциско до Солт-Лейк-Сити всю ночь, и еще ночь собирали стенды. Мы воплощали мечту, и эта страсть дала нам добиться успеха".

Ник Вудман увлекается гонками: на заезде в Sonoma Raceway

В 2009 году GoPro выпустила свою первую широкоугольную камеру с высоким разрешением - Hero HD. Она давала кинематографическое качество и была совместима со всеми видами креплений: и на руку, и на шлем. К концу 2010 года HD Hero принесла компании Вудмана $64 миллиона. Продажи от HD Hero3 дали выручку в $521 миллион в 2012-м, когда в компании работали 500 человек. В 2014 году компания заработала $1,4 млрд. Тогда же Forbs оценил состояние самого Ника Вудмана в $4,8 млрд - он стал миллиардером.

Сейчас GoPro пользуются все экстремалы. Примерно раз в две минуты на YouTube появляется видео, снятое экшн-камерами Вудмана.

В октябре 2012 года австрийский скайдайвер Феликс Баумгартнер, обвешанный пятью камерами GoPro, совершил прыжок с высоты 39 км из стратосферы. Следить за его свободным падением на скорости до 1357,6 км/ч можно было в прямом эфире.

Австриец прыгнул из стратосферы: видео

А вот с 2015 года дела компании GoPro пошли на спад. Курс акций компании упал примерно до 10 долларов - почти в десять раз по сравнению с пиком. Объяснений этому несколько. Во-первых, на рынке качественных экшн-камер у Вудмана появилось немало конкурентов с еще более дешевым продуктом. Во-вторых, сразу две линейки продуктов GoPro потерпели неудачу.

GoPro: лучшее видео 2017 года (видео - официальный YouTube-канал)

Камера Hero5 Black, как оказалось, вышла на рынок с "производственными проблемами": толщина ее стенок в одной точке не выдерживала давления воды. После пятой хирроу провалился самый долгожданный и распиаренный продукт компании GoPro 2016 года - дрон Karma. Видеодроны в полете теряли управление и падали, и проданные несколько тысяч экземпляров модели пришлось отозвать.

В 2006 году чистые убытки GoPro составили $419 млн, в 2017 - 182,9 млн. С весны китайская Xiaomi изучает возможность поглощения GoPro.

Валерия Кондратова
специальный корреспондент Liga.net
Валерия Кондратова
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Теги: стартап, видеокамера, бизнес, GoPro, экстремал
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