Кто спас Горенку. Репортаж из несгоревшего села

Горенка – единственное село под Киевом, куда еще недавно можно было добраться на трамвае. Хотя она находится в Бучанском районе, сюда, в отличие от Бучи, русские зайти не смогли. Но населенный пункт с первых дней войны оказался в километровой зоне фронта. В течение марта здесь не было ни одного спокойного дня – все это время Горенку обстреливали российские войска.

По подсчетам местных теробороновцев, полностью уничтожено 128 дворов. Под обстрелами погибло семь человек. 11 тяжело ранены.

10-тысячная Горенка почти полностью опустела. В домах постоянно оставалось несколько десятков человек. В основном старики, отрезанные от снабжения и коммуникаций. Инфраструктура разрушена. Но это еще не вся правда.

Для переселенцев, покинувших село в конце февраля и начале марта, есть пара утешительных новостей. Во-первых, если дом находится не на улицах Киевской и Шевченко, то, с большой долей вероятности, он цел. Во-вторых, защиту от мародеров обеспечивает местная тероборона – сегодня это 24 человека. Для такого большого села как Горенка этого мало, но хоть что-то.

На 6 апреля, в домах проживало уже 115 человек. Старики обеспечены пищей и элементарными медикаментами. По большему счету, Горенка уцелела. Жителям есть куда возвращаться. Это заслуга трех десятков человек, которые более 40 дней занимались эвакуацией населения и тушением пожаров. Кто эти люди?

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СЕЛО И ЛЮДИ

К военным действиям тут никто не был готов. На территории огромного села, в два раза превышающего по площади Женеву, не нашлось ни одного исправного гидранта. Ближайшее бомбоубежище – в киевской Пуще-Водице.

Символом организационного бессилия властей стала такая картина. В конце февраля в центре села мусоровоз попал под обстрел. В машине что-то сработало, и мусор вывалился на площадку перед сельсоветом. К этому моменту в здании уже никого не было. Мусоровоз до сих пор "на своем месте", а сельсовет до сих пор облеплен пищевыми отходами.

Водитель, к счастью, убежал. Его коллеге повезло меньше: в селе на боку лежит точно такая же машина, водитель которой погиб. В тот же день.

Когда официальная власть самоустранилась, начался процесс самоорганизации. Кто-то должен был координировать эвакуацию, отвозить раненых в ближайшую больницу, возвращаться, снова отвозить и снова возвращаться. Кто-то должен был добывать экипировку для теробороны, строить блокпосты и в условиях круглосуточных обстрелов тушить пожары.

Стихийная самоорганизация только на первый взгляд стихийная. Какие-то ячейки гражданского общества, конечно же, были и в мирной Горенке. Родители объединялись, чтобы организовывать детские праздники, проводить мастер-классы по выпечке и оригами. Еще одна сфера местного активизма – экологическое волонтерство.

В дни массовой паники и хаотичного бегства всех этих людей (активных родителей, борцов за окружающую среду и просто местных мужиков) объединил один человек.

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МАГИЯ МЕСТА

Напротив сельсовета, через площадь, есть небольшой сельский дом. У его ворот каждые 10-15 минут останавливаются машины. Кто-то что-то выгружает, кто-то что-то грузит. За воротами склад: коробки с консервами, мешки с одеждой, пакеты с собачьим кормом. Главная здесь – Лариса Лещинская.

Она коренная горенчанка. Ей 45 лет (но, несмотря на все трудности фронтовой жизни, выглядит значительно моложе), у нее два высших образования: юридическое и международные отношения. Когда-то Лариса работала в Минюсте, в Госказначействе, в частных юридических фирмах.

По натуре – активистка и коммуникатор. Участница всех местных общественных движений – от экозащиты до мастер-классов по оригами. Когда началась война, приняла осознанное решение – не уезжать. Решение это вынашивала еще до войны.

"Недели за две до войны мне приснилась мама на фоне разрушенного села, показала ладони. На одной ладони было число 2, на другой – 4, когда свела руки вместе, получилось 24, – рассказывает Лариса. – Тогда я и поняла, что нахожусь перед выбором: оставаться или уезжать. Была возможность уехать в Испанию… Но почувствовала, что правильнее будет остаться".

Дом, в котором она осталась вместе со взрослым сыном, сестрой и племянницей, тоже особенный. "Тут хороший подвал, – продолжает Лариса, – а сам дом еще во Второй мировой участвовал. Дед рассказывал, что вначале тут был партизанский штаб, а потом – немецкий".

Магия места сделала свое дело: первый блокпост в Горенке был построен именно здесь, а дом превратился в административно-логистический хаб. Что, в общем, понятно: все-таки центр села, да и Ларису все знают. Вокруг Ларисы сформировалась волонтерская группа из семи человек.

Лариса и ее команда в первые дни – дни паники и бегства – создали Telegram-канал, который модерировала волонтер Оксана Щербакова. Горенчане сбрасывали туда просьбы о помощи. Потом появился еще один чат, в котором волонтеры между собой распределяли обязанности.

После беседы с Ларисой складывается впечатление, что власть просто саботировала любые сигналы SOS от горенчан. Не было пожарной машины, не функционировала амбулатория, не принимались решения. На самом деле административная помощь в виде принятия решений была очень важна и нужна.

Лариса Лещинская как юрист понимала деликатность многих, на первый взгляд, простых проблем. Например, как убрать тела убитых? Кто имеет право прикасаться к мертвому телу, кто имеет право хоронить в экстремальных условиях? И таких вопросов – десятки.

КТО ЕСТЬ КТО

Помощь начала приходить, откуда не ждали. Идейный оппонент местных экоактивистов, директор предприятия "Рекультивация", вышел на связь с волонтерами. В течение месяца он делал все что мог для материального обеспечения оставшихся в Горенке жителей.

С первых дней войны свои двери для жителей Горенки, Мощуна и Ирпеня открыл частный роддом "Лелека" в Пуще-Водице. Сюда везли раненых, контуженных и больных. Здесь нашли пристанище больные старики.

При этом роддом продолжал функционировать как роддом. В марте тут родилось 25 малышей. 13 марта роддом был обстрелян российскими "градами". Пожар удалось погасить. Тяжелые ранения получил один человек. До полной самоотдачи трудились все: врачи, повара, технический персонал.

С 24 февраля генеральный директор роддома Валерий Зукин жил на работе. Каждые рабочие сутки были не похожи на предыдущие. Частную клинику фактически пришлось переоборудовать под госпиталь. Возникали самые неожиданные проблемы.

Например, в какой-то момент все мусорные контейнеры и баки оказались забиты. Ни один водитель мусоровоза не решался заехать в "горячую точку". Однажды Зукин на своей машине выехал на Окружную дорогу, остановил мусоровоз и заставил водителя завернуть к роддому.

В "Лэлэке" была оказана помощь 115 раненым. В стенах клиники проведено шесть экстренных операций.

ХРОНИКИ ПОДВИГА

Большинство жизненно важных вопросов решались неформально. Из рассказа местного теробороновца: "Когда село горело, нам ГСЧС пожарных машин не давала. Но у одного нашего бойца кум пожарник. Благодаря этому к нам пожарная машина "в самоволку" заехала. Только вы этого не пишите, а то у нас проблемы будут".

Среди местных теробороновцев выделяется боец с позывным Петрович (реальное имя – Олег Валовой). Все бойцы с автоматами – Петрович с собственной двустволкой. "Моя позиция такая: пока я не увижу и не подпишу всех бумаг, я автомат в руки не возьму", – объяснил он.

Петрович производит впечатление очень прямого и простого человека. Но первое впечатление обманчиво. По образованию он инженер. До войны был менеджером в торговой компании. А еще он у него есть опыт боевых действий. "Петрович из тех, кто мало говорит, но много делает", – такую характеристику дала ему Лариса Лещинская.

Костяк местной самообороны собирал он. Ходил по хатам и говорил с людьми. Его маленькая армия в начале войны состояла из 12 мужиков. Сейчас в его отряде 24 человека – за счет мужчин, эвакуировавших свои семьи и вернувшихся. Петрович учил никогда не служивших в армии людей обращаться с оружием, инструктировал, как вести себя во время обстрелов. Объяснял, как строить редуты.

Будни сельской теробороны отличаются от будней теробороны городской. Сельские бойцы – универсалы. Они одновременно и полицейские, и пожарные, и коммунальщики, и военные. Дежурство на блокпостах для них – это скорее отдых, чем работа.

Были дни, когда теробороновцы тушили одновременно пять-семь домов. Ведрами, лопатами… Затем ухитрились переоборудовать местную ассенизационную машину под пожарную. Благодаря этому удалось остановить распространение огня по селу и спасти десятки домов.

Под обстрелами теробороновцы, по их же подсчетам, вывезли из Горенки и окрестных сел более 700 человек. Эвакуацией жителей занимались, как уже говорилось, не только бойцы теробороны, но и волонтеры. Вообще, разграничить, что сделано теробороной, а что волонтерами в Горенке невозможно. "Действовали вместе, одновременно, каждый делал что мог, все держались друг друга", – объясняет Петрович.

Среди самых смелых и выносливых оказалась 32-летняя волонтерка Яна Михиденко. В мирной жизни Яна идентифицировала себя как "счастливая мама". Устроительница детских праздников и начинающий предприниматель.

Ее бизнес – торты на заказ, мечта – собственная кондитерская. Страничка Яны в Facebook заполнена произведениями ее искусства: пирожные в виде автомобилей и цветов, торты-книги, торты-компьютеры и другой сладкий хендмейд.

В день, когда жителям Ирпеня был обещан коридор, 11 марта, темно-синяя тойота Яны подъехала к разрушенному мосту, чтобы забрать нескольких беженцев. Российский снайпер выстрелил в девушку за рулем. Яна Михиденко погибла. Пятилетняя Ева осталась без мамы.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Бродить по все еще безлюдной Горенке страшновато. Особенно под вечер – электричества в селе пока нет. Вот дом учительницы, который первым пострадал от обстрелов. Вот зияющие окна разгромленной хаты. Легкий запах костра – в глубине полуразрушенной хаты греются у печки две пожилых женщины. Вот недавние следы пребывания мародеров: вскрыт, фактически выломан, багажник автомобиля.

Легкий запах костра – в глубине полуразрушенной хаты греются у печки две пожилых женщины

Вот неразорвавшаяся бомба… Вот остов сгоревшего микроавтобуса. За 30 секунд до попадания снаряда из этой машины вышло 12 человек, из них пятеро детей. Чудо?

Здесь вообще территория чуда. Горенка и ее окрестности напоминают сталкерскую зону. По классическому сюжету, зона – такое особенное место, где нарушаются законы физики и открываются истины. Но любое неосторожное движение может привести к смерти.

Священник здесь обнаружит святость. Поэт – подвиг. А какой-нибудь заблудившийся в потемках социолог, поднимет возле сгоревшего микроавтобуса папку с оригами и проведет логическую линию от детских мастер-классов до группы волонтеров и отряда теробороны. Эта логическая линия и станет новейшей историей села. В которое скоро можно будет вернуться.

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