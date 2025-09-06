"Лопата – это секси". Как десять волонтерок превратили пехотную лопату в бренд для донатов

Лопаты – основной инструмент пехоты. На передовой их должно быть много. Однако в начале большой войны стало понятно: лопат не хватает. Даже те, что есть, – некачественные. Десять девушек-колежанок из IT-компании Prom.ua решили сосредоточить свое волонтерство именно на них. Из неинтересной, "не секси" пехотной лопаты они создали уникальный бренд "Зубатая Лопата". Теперь нарисованную на лезвии злую мордочку хорошо знают военные по всей линии фронта. Стремятся получить именно эти лопаты.

За три года девушкам удалось наладить производство прочных и удобных инструментов, собрать более шести миллионов гривен и отправить на фронт 50 тысяч лопат.

LIGA.net расспросила инициатора и основательницу проекта "Зубатая Лопата" Алену Крицук, как ей с девушками удалось сделать обычную лопату брендом и почему Зубатые Лопаты так ценят военные.

"Неделя волонтеров – найди нам лопаты"

Когда во время АТО стабилизировалась линия фронта, особой потребности в лопатах не было: позиции выкопаны и закреплены. Если надо что-то докопать – хватит одной лопаты на подразделение. Все резко изменилось с началом полномасштабного вторжения.

"Мы начали свою историю с ТрОшки, – вспоминает Алена, – В начале большой войны бойцы территориальной обороны были наименее обеспеченными и в списках госфинансирования имели самую низкую приоритетность. Я понимаю, почему так сложилось: ТрО только создали, у них еще не были налажены все процессы. Их воспринимали как "вчерашних гражданских, что они умеют".

В начале большой войны много прилетов было по складам. Оружие и боеприпасы маскировали и перевозили, форму и лопаты – нет. В июне 2022 вышел закон, который позволил перебрасывать ТрО за пределы их территориальной общины.

"Они умели то, что умеет пехота, потому что очень часто ТрОшники становились приданными подразделениями именно как пехота. Поэтому возникла острая необходимость: лопаты", – говорит Алена.

Лопат не было. Причем речь шла не просто о недостаточном количестве на складах, а о невозможности закупок. Рынок предлагал военным купить классическую большую или маленькую лопату: ими обкапывают яблони или пересаживают герань. Малая пехотная лопата специфическая: маленькая, крепкая и очень острая. Их производили для военных и туристов в крайне ограниченных количествах. Еще и предлагаемое тогда на рынке качество оставляло желать лучшего.

"Тыжволонтер – найди нам лопаты. Только хорошие, из закаленной стали", – говорили мне ТрОшники. Потому что на Востоке у нас земля каменистая. Лопата о камни – раз, два – или сломалась, или раскрошилась. На Юге земля наша глиняная. В холод застывшую глину тоже очень трудно копать. Что делать? Надо – найду", – вспоминает Алена.

Злые мордочки на лопатах

Задачу Алена перед собой поставила не из легких: чтобы обеспечить все подразделения ТрО, которые обратились, на июнь 2022 года нужно было около 200 тысяч лопат. Сначала надо было найти производство. Тогда волонтер еще не знала, что ей на эти лопаты придется потом собирать деньги:

"Мы были очень злые. Наша злость на россиян была такая сильная, такая искренняя, – рассказывает волонтер, – Именно она давала нам энергию для поисков. Были отказы, было разочарование. Но нашла предприятие, которое согласилось изготавливать лопаты нужной нам конфигурации. Несколько раз меняли параметры, толщину стали. В конце концов в августе 2022-го у нас была уже та лопата, которая без изменений работает на фронте и сегодня".

Фото: личный архив

Для производства лопат нужны материалы. Рабочим предприятия зарплата, самому предприятию – оплата счетов. На все нужны деньги. Но лопата... Это просто лопата. На нее не хочется донатить.

"Мы собрались с девушками-колежанками, с которыми вместе волонтерили на других направлениях и работали в IT-компании Prom.ua. Сели и начали думать: как собирать на лопаты? Как объяснить людям, зачем эти лопаты и почему их надо покупать? Никто из нас не воевал, поэтому экспертно рассказать об этом не можем. Да и вообще: лопата – это не секси. Дроны, машины, броники, турникеты и каски – да. Лопата по сравнению со всем этим – абсолютно не секси, ну никак".

Тогда девушки, имея знания и опыт в маркетинге, решили пойти совсем другим путем: создать лопату-персонажа. Чтобы она сама о себе рассказывала без посредников. Продумывать бренд до деталей волонтеры смысла не видели: это же временная история, только поддержать в сложный момент ТрО.

"Мы придумали рисовать мордочки на лопатах. Причем не совершенные профессиональные рисунки, а такие, что можно сделать маркером на скорую руку. Мы злые, и лопата злая. У нее нахмуренные брови, взгляд "щас я вас, русня, порву". И есть зубы, которыми она вгрызается в нашу землю, чтобы военные могли эту землю защищать. Мало кто говорит об этом, но миссия волонтера в дополнение ко всему прочему, – это еще и создание эмоционального мостика между тыловой жизнью и военным. Именно эмоциональная поддержка, которую мы передаем на фронт, потом легла в основу нашего мастерства по разрисовке лопат".

Фото: личный архив

Лопатные тимбилдинги, фирменные футболки и "зубастый" плейлист

Кто именно из девушек придумал название "Зубастая Лопата", Алена не помнит. Но всем участницам это пришлось по душе. Первый сбор на лопаты, на которых были нарисованы мордочки, был очень успешным. Настолько, что кроме подопечных подразделений ТрО, лопаты получили и другие военные – друзья девушек.

"Но мы все думали, что поддержим вот сейчас ТрОшку и все, займемся другими волонтерскими делами, – вспоминает Алена, – Надо просто подождать, пока раздуплится государственная система обеспечения... О нас начали узнавать другие военные и присылать запросы с просьбой обеспечить лопатами их тоже. Время шло, впереди была зима. Военные стали спрашивать: а корки? Так у Зубастой Лопаты появилась сестра Кирка. Поэтому, как говорится, пошло-поехало".

Фото: личный архив

В 2023 году сформировалась гвардия наступления – девять штурмовых бригад, целью которых было освобождение украинских территорий. Реклама этих формирований была едва ли не на каждом билборде. Однако лопат не хватало и там.

"Я спрашивала: ну как так, у вас же точно должно быть хорошее обеспечение?" – рассказывает Елена. – Но в ответ слышала: "Пожалуйста, дайте нам тоже лопат. Очень надо". И параллельно мне пришло на почту странное письмо, где человек писал: "Зачем вы собираете деньги на лопаты? Их нет в чек-листе необходимых предметов, которые нужно брать на фронт!" То есть люди продолжали не понимать. И это притом, что от военных я до сих пор стабильно слышу, что одна лопата живет один штурм. Потому что ясно, что при отступлении лопаты никто не забирает. Есть более важные и дорогие вещи".

Для сбора средств и отчетности девушки сделали сайт. Там можно оформить подписку для донатов и стать, например, стальным копателем: для этого нужно делать взнос в 943 грн в месяц. Донатор получает приятные бонусы, например, "зубастый" плейлист для более энергичного копания ежедневных дел". Если же есть возможность донатить 3140 грн ежемесячно – станете громовым грунтодробителем. К гордому званию добавляется фирменная футболка и возможность раз в два месяца приобщаться к командным вечеринкам "Зубастой Лопаты". Сейчас есть 64 постоянных донатера.

"Первую такую вечеринку мы сделали в 2022-м во время блэкаута, – вспоминает Алена, – Обычно лопаты отправлялись напрямую на фронт, но в тот раз партия в тысячу штук приехала к нам в офис. Мы подумали: что как предложить коллегам вместе порисовать? Коллеги были в восторге: увидели, на что именно донатили, потрогали руками, передали этими мордочками эмоциональную поддержку военным. И военные приняли это послание с радостью. Потом мы часто проводили такие мастер-вечеринки. Был период, когда за донат нас можно было пригласить в офис для необычного лопатного тимбилдинга. Конечно, объемы большие, все лопаты разрисовать мы не успеваем. Но когда военные получают разрисованные лопаты, им самим хочется фотографироваться с ними: вот я с лопатой возле арт-установки, вот я с ней на "Брэдли".

Фото: личный архив

Розовая лопата для госпитальерши

Не только классические злые мордочки выходят из-под кистей: рисовать можно что угодно. Поэтому в копилке Алены фото лопат с петриковской росписью, псом Патроном, русским военным караблем из одноименной марки. Кто-то пишет на лопатах картины в стиле Моне, кто-то путина без головы, а кто-то просто пишет. "Береги себя", "Возвращайся живым", "Привет из Мелитополя", "Эта лопата заряжена на защиту жизни". После первого же копания краска стирается о землю. Однако недолговечность рисунка не останавливает волонтеров.

"От корпоративных раскрасок мы перешли на фестивали, – рассказывает Алена, – В 24-м году нас впервые пригласили на FANCON – украинский фестиваль современной поп-культуры, который проходит в Киеве. В этом году были и на FANCON, на "Атласе". Каждый мог подойти и приобщиться к процессу раскрашивания. Нас знают по всей линии фронта, а теперь о нашей деятельности узнает все больше гражданских".

Фото: личный архив

Порой на раскрасках случаются трогательные моменты: "Это у нас в EVO было. Подошел мальчик лет десяти. Говорит, хочу разрисовать одну лопату для своего папы... Еще как-то госпитальерка попросила полностью розовую лопату. А нас долго просить не надо. Эта лопата живет в ее авто: окопы ею она не копает, только откапывает машину из грязи или снега. Поэтому розовый цвет не стерся".

Умиляют и военные. Алена вспоминает, как на одном из мероприятий к ней подошел военный и спросил: "Это вы? Смотрите, я вам быстро фотку покажу. Это мы под Соледаром с вашими лопатами. Все выкопали. Оставили лопаты тем, кто придет на позиции после нас".

Кроме мастер-классов, Алена с девушками придумывает разнообразные активности. Например, аукционы. Для розыгрышей удается получить лоты вроде книг с автографами третьего президента Украины Виктора Ющенко и олимпийской чемпионки, легкоатлетки Ярославы Магучих. Блогер Сергей Стерненко и бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подписали не книги, а лопаты. Тоже разыграли. Средства приносят покерные турниры, которые периодически проводят коллеги с Prom.ua. Один такой турнир может принести около 200 тысяч гривен.

"Сейчас лопаты уже не так критически нужны, как несколько лет назад. Наладились производства, финансирование, собственные закупки бригад и логистика, – говорит Алена, – Недавно я посмотрела на запросы и выдохнула: срочных нет. Сейчас наша задача – срочно поддержать тех, у кого "прилетело". Сделать замену сломанных, утерянных или оставленных лопат. Мы ведем учет в удобной программке, где видно кто, сколько и на когда нуждается в лопатах – военные сами вносят эти данные. Ежемесячно мы заказываем у предприятия 1000 лопат, которые уже три года как секси. Партия стоит 157 тысяч гривен, одна лопата – всего 157 гривен. Мы не только смогли наладить производство качественных лопат, но и договорились об очень демократичной цене. Такая вот временная поддержка ТрОшки... Мда".