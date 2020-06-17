ЩО СТАЛОСЯ

Міністерству соціальної політики у 2020 році потрібно було закупити "Пакунки малюка" для більше 330 000 сімей. Це коробки з речами першої необхідності для немовлят. Їх безкоштовно видають всім молодим батькам впродовж перших двох місяців з дня народження дитини. В одній коробці - 54 товари.

На початку березня Мінсоцполітики замовило закупити решту потрібних пакунків - 247 947 комплектів - у держустанови "Професійні закупівлі".

Але уже за півтора місяця передумало. З’явився проект постанови, де міністерство просить Кабміну дозволити купити “бебі-бокси” на 1,23 млрд грн не за прозорим і відкритим тендером, а - по договірній процедурі.

Чому? Мовляв, Профзакупівлі затягують тендер. Зрештою, керівника організації Андрія Кузьменка викликали на допит в Державне бюро розслідувань.

Страждають від цієї історії немовлята й батьки. В частині областей батьки отримають пакунки малюка уже з запізненням, ще частина - має такий ризик.

Коли "Профзакупівлі" почали процедуру закупівель, у чотирьох регіонах вже не було пакунків малюка, закуплених міжнародною організацією. Мова про Рівненську, Тернопільську, Запорізьку і Закарпатську області.

За даними обізнаних у справі співрозмовників LIGA.net, уже ще в сімох регіонах проблеми з ними почнуться уже в липні. Це підтверджує й проєкт постанови уряду від Мінсоцполітики.

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ЧОМУ З’ЯВИЛАСЯ ДІРКА

Бебі-бокси за бюджетні кошти з 2018 року закуповувала для України міжнародна організація Управління ООН з обслуговування проектів (ЮНОПС).

З цього року закупівлі передали Мінсоцполітики. Але залишків від ЮНОПСу до початку самостійних закупівель України не вистачило, утворилась дірка.

У чому проблема? Їх дві. По перше, неправильно оцінили залишки. За даними співрозмовників LIGA.net, дотичних до процесу, взимку були оцінки, що закуплених ЮНОПСом пакунків малюка вистачить всій країні до кінця червня. Але у лютому дали оновлені дані: у чотирьох областях пакунків малюка вистачить тільки до кінця квітня.

Взимку почати закупівлі не могли, бо потрібну для початку процесу постанову уряду схвалили лише в 3 березня. (Це не завадить заступнику міністра соцполітики Євгену Котику згодом заявляти, що Профзакупівлі мали почати процедуру закупівлі з 28 лютого).

СКАНДАЛ, ХТО КЕРУВАТИМЕ ГРОШИМА

Мінсоцполітики звинувачує Профзакупівлі у затягуванні тендеру і хоче провести закупівлі самостійно. Але погляньмо на хронологію подій.

3 березня. Уряд доручив закупити пакунки новонародженим.

11 березня. Мінсоцполітики уклало договір на передачу закупівлі з організацією "Профзакупівлі".

10 квітня. Майже через місяць після цього міністерство дало закупівельникам дані, без яких неможливо оголосити тендер.

14 квітня. Через два робочих дні після отримання даних "Профзакупівлі" оголошують тендер. Хоча постанова Уряду дає на це 20 робочих днів.

Далі, за процедурою і по закону, учасникам дали місяць для підготовки своїх пропозицій.

Отже, 14 травня Профзакупівлі отримала всі пропозиції учасників: 13 представників бізнесу, пропозиція кожного - близько 500 сторінок. Розгляд пропозицій такого типу торгів може тривати до 20 робочих днів, до 11 червня. Але ще 5 червня всі пропозиції розглянули. "Професійні закупівлі" весь час йшли з випередженням строків, передбачених законом”, - йдеться у їхній заяві.

Далі - цікавіше.

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29 травня. Заступник міністра соцполітики Євген Котик подає до Уряду проєкт постанови. За нею, Мінсоц самостійно хоче все закупити поза конкурсом, мовляв, тендер затягують. Постанову на уряді не голосують.

5 червня. До аукціону на постачання бебі-боксів допускають 4 з 13 фірм, які подали заявки: ТК-Домашній Текстиль, Виробнича організація "Харків", Трикотажна фабрика "Роза" і МІК.

Решту відхилили через невідповідність вимогам тендеру. У тому числі Скай Трейд Україна, яка постачала останню партію “бебі-боксів” через міжнародну організацію по 4 200 грн за штуку.

Чому їм відмовили? Документи по кількох позиціях суттєво не відповідали вимогам. Наприклад, верхній шар багаторазової вологостійкої пелюшки складається зі 100% поліестеру, тоді як у тендерній документації вимагали не менше 80% бавовни. Також компанія не підтвердила вимогу щодо того, що їхні з'єднувальні шви сорочечок для новонароджених пошиті на лицьову сторону (це важливо для новонароджених), кажуть обізнані співрозмовники LIGA.net, дотичні до закупівель.

"Скай Трейд" поскаржилась в Антимонопольний комітет і заблокувала закупівлі. Це плюс кілька тижнів до тривалості закупівель пакунків малюка.

"Профзакупівлі" поскаржилися туди ж, бо виявили "ознаки" змови у шести відхилених фірм: однакові недоліки в документах, метадані документів показують, що їх готували на одному обладнанні, і банківські гарантії отримали в один день у тому ж банку.

"Профзакупівлі" розглянули пропозиції учасників, визначили компанії, які можуть брати участь в аукціоні, і на цьому закупівлі зависли.

Відкрийте, ДБР

15 червня. Новий виток скандалу. Керівник "Професійних закупівель" Андрій Кузьменко повідомив, що разом з колегами отримав повістку на допит до ДБР: "Поки що як свідки".

Кримінальне провадження відкрили за статтями 191 (ч 5) (привласнення, розтрату майна або заволодіння чужим майном) та 364 (ч 2).

"Незрозуміло, про яку саме розтрату йдеться, адже аукціон ще не відбувся і цінові пропозиції учасників закупівлі не розкриті, - відреагував Кузьменко. - Ми готові до співпраці зі слідством. Сподіваємось лише, що ця справа була відкрита для встановлення справедливості, а не для тиску на нашу організацію під час проведення соціально важливої закупівлі вартістю в 1,2 млрд грн". Допит має відбутися 19 червня.

На скандал уже відреагував Максим Нефьодов, який створював і розвивав Prozorro: "Це повна аналогія історії із Медичні закупівлі України, де Арсен Жумаділов теж "винен" у тому, що хотів купити щось дешевше, аніж треба було".

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Ми уже писали про історію з ДП "Медичні закупівлі України", коли Міністерство охорони здоров’я почало боротьбу з ДП. МОЗ скасувало тендер, на якому переміг український виробник костюмів. Потім МОЗ самостійно закупило з Китаю на 40% дорожче, ніж це роблять українські волонтери. Більше тут: Тендер обмана: как закупка биокостюмов на 22 млн поставила на кон 25 млрд грн и медреформу

Керівник ДП "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов теж відреагував на виклик Андрія Кузьменка до ДБР: "Комусь у правоохоронних органах кортить довести, що Україна - бананова республіка, неспроможна виконувати масштабні закупівлі самостійно, дискредитувавши відповідні інституції. ДУ "Професійні закупівлі", як і наше ДП, утворене як раз для того, щоб довести протилежне".

КОЛИ БАТЬКИ ОТРИМАЮТЬ СВОЇ БЕБІ-БОКСИ

Наразі 13 регіонів мають запас пакунків малюка до вересня.

Якщо торги Профзакупівлі проведуть, угоду можна підписати орієнтовно у другій половині липня. Якщо пощастить і в переможця тендеру будуть готові товари, їх почнуть швидко розвозити і мами, які народили у липні, отримали б пакунки у липні. Якщо не щастить - на поставку знадобиться ще близько місяця.

Попри перетурбації, юридично змін не було і закупівля пакунків малюка ще триває, її можуть закінчити вже 17 липня, йдеться у заяві "Профзакупівель".

При цьому невідомо, чи відмовився уряд від ідеї передати закупівлі Мінсоцполітики, як того хотіло міністерство. Ми надіслали запит в Мінсоц і чекаємо на їхні коментарі.

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