Наши: 9 журналистов и редакторов LIGA.net – в армии. Мы поговорили с ними о медиа и войне

Они привыкли задавать вопросы, а теперь сами уполномочены давать ответы. Девять журналистов редакции LIGA.net с начала полномасштабного вторжения России вступили в Cилы обороны Украины. В блиндажах, подразделениях БпЛА и штурмовых бригадах – приняли участие в войне с максимально близкого расстояния. Некоторые – не впервые.

Мы не будем скрывать: каждый из этих девяти переходов к военной жизни больно бил по нашей редакции. Но журналисты долго шли к этому решению, взвешивая между важностью рассказывать миру правду о войне и взять в руки настоящее оружие.



Накануне Дня журналиста мы задали им два вопроса: что больше всего поразило их в современной армии и как изменилось восприятие профессии с началом службы.

Дмитрий Фионик, руководитель редакции экстремально качественного контента

В начале полномасштабного вторжения девять дней служил в теробороне Киева – и написал блестящий текст о том, как это – в один день стать солдатом. С марта 2024 года служит в отдельном полку беспилотных систем "Ахиллес".

Больше всего в армии удивляют люди, рассказывает Дмитрий: "Во время службы ты вынужден знакомиться, делать что-то общее с очень разными людьми. Если бы не война, ты никогда бы не пересекался с таким количеством представителей разных регионов, профессий, социальных групп... Я и раньше подозревал, что мои соотечественники прекрасны, а теперь просто убежден в этом. Еще одно удивление – я сам. Моя способность адаптироваться к разным условиям и коллективам оказалась больше, чем я сам ожидал".

Дмитрий Фионик

Война заставляет иначе взглянуть на журналистику – ее пределы, возможности и ответственность, признает Дмитрий: "Всегда считал, что журналистские стандарты и цензура несовместимы. Но во время войны цензура и иногда самоцензура необходимы. Это просто условие выживания: излишняя деталь на фото может стоить кому-то жизни".

Это не значит, что журналистика во время войны невозможна. Общество нуждается в правдивых историях, обмене опытом, оплакивании и радости. Наконец, людям нужны новости. Но для себя решил, что стандарты войны и мира – разные. Это, кстати, касается не только журналистики.

Владислав Сердюк, корреспондент-международник

На LIGA.net писал о международной политике. С первых дней полномасштабного вторжения России, в 22 года, присоединился к Вооруженным Силам Украины. Сейчас он – военнослужащий 3-й отдельной штурмовой бригады.

В армии Влада особенно поразил контраст между работой государственных и частных структур: "Все люди на уровне каких-то стереотипов и подсознания знают, что государственное – это "круглое нести, квадратное катить". Но местами удивляешься, насколько это правда".

И все же прекрасно, продолжает он, что несистемные люди попали в систему, меняют ее изнутри, делают более человекоцентричной и эффективной: "А такие подразделения, как мое, демонстрируют, что можно быть эффективными и без тупой армейщины" .

Влад Сердюк

За эти годы я увидел журналистику и со стороны того, кому задают вопросы, но общая оценка не изменилась: я считаю профессию журналиста чрезвычайно важной. Хотя некоторые конкретные кейсы демонстрируют, что медийщикам во время войны все же стоило бы думать о целесообразности и своевременности публикации той или иной информации. Ибо они, хоть и должны выполнять свой долг, но все равно являются частью нации, которая огромной ценой борется за свое место в будущем.

Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции

"Официально присоединился к ВСУ... Я иду служить. А вы должны донатить", – написал Петр в ноябре 2023-го. На момент этого сообщения он был с LIGA.net более 15 лет.

Как журналиста, Петра в армии ничего не удивило, потому что с начала боевых действий на Донбассе в 2014 году он работал военным корреспондентом: "Я был готов ко всему".

Петр Шуклинов

И во время войны, и без войны журналистика остается важной профессией. На войне информация – это еще одно поле боя. Поэтому все журналисты – и военные, и гражданские – сейчас ведут важную борьбу. На примере спецоперации "Паутина": именно журналисты помогли распространить по всему миру месседж о том, что у Украины "есть карты". И это сильно изменило отношение к возможностям Украины в мире. Информация – это оружие.

Евгений Пилипенко, руководитель ньюзрума общественно-политической редакции

В Силах обороны с осени 2023 года. Однако оторваться от LIGA.net, признается, очень сложно: "Однажды редактор – всегда редактор. Иногда читаю текст, замечаю какую-то неточность и, когда есть время, прямо из блиндажа захожу в нашу админку, исправляю".

От неприятных удивлений в армии, говорит Евгений, частично бережет: а) безэмоциональная, а не нервная готовность к чему-либо, б) наличие чувства юмора – без этого трудновато, когда, по словам Подервянского, "діла йдуть не те що х**ово, но і нізя сказать, шо харашо". А от приятных удивлений беречься вредно для здоровья.

Скорее поразило, чем удивило, количество военных, которые даже в прифронтовых городах и селах мало или совсем не похожи на бойцов Сил обороны. Хотя об их эффективности в сопротивлении российскому вторжению можно снимать фильмы, и не cheesy, как большинство голливудщины. Которые делают такие технологические вещи, от которых у некоторых знакомых "в НАТО" до сих пор искреннее непонимание, что это, зачем и как оно работает.

Абсолютное большинство идей, инициатив и инноваций пришли со вчерашними гражданскими, имеющими определенную экспертизу, объясняет Евгений. Да, в Украине до сих пор много где "совковая" армейская система, часто "наглухо зарегулированная и с КПД ниже плинтуса":

"Но пока некоторые кадровые гении во время геноцидной войны меряют дисциплину в отбитых кантиках постели, внесистемные люди, в первую очередь тех частях и подразделениях, где открытое к переменам командование (которое не боится прогневить предложениями ноу-хау), держат фронт и без армейщины. Благодаря энтузиазму, новациям, навыкам менеджмента из "прошлой" жизни, человеческому отношению к личному составу и внедрению заточенных под КРI процессов в армии".

Не все кадровые командиры – адепты "згідно-відповідно": "Благодарен судьбе, что среди несистемных командиров уже есть и мои друзья из гражданского периода. В том числе из медиа".

Евгений Пилипенко

Лишь укрепилось понимание, что журналистика в воюющей за существование стране должна быть гиперответственной, убежден Евгений: "Украинцев поставили – испарим до сухого остатка – перед выбором: "ты или россиянин, или мертвый, или выехал". И часто нашим журналистам значительно труднее "калибровать", что, с какими акцентами и как именно подавать, чтобы не потерять суть в процессе, не извратить, не подыграть ИПСОшным войскам оккупантов, чем их коллегам в демократиях мирного времени".

Новостникам, говорит о своем бывшем участке Евгений, особенно не позавидуешь, – учитывая жесткие рамки формата и то, насколько в Украине лайтовая военная цензура:

Когда от тебя постоянно требуют трафик, а принципы в некоторых редакциях – не сталь, ежедневно многим новостным работникам приходится делать моральный выбор между "новостями" в духе: "Шок. Агрессивный ТЦКшник пустил газ из баллончика в салон авто и поджег – жесткое видео 18+" и пониманием, что мы все в одной лодке. И твой кликбейтный заголовок, условно, может склонить для кого-то чаши весов в сторону" нет, все же не пойду к Пилипенко в подразделение". Россияне же не просто так требуют от Украины прекращения мобилизации, верно? И таких примеров – сотни.

"Жму руку достойным, – говорит Евгений. – Работа журналиста – такая же, как и любая другая. Или ты делаешь ее на совесть и ты молодец, как говорит мой побратим друг Гуцул, или же…"

Дмитрий Гриниченко, редактор политических новостей

Добровольно присоединился к Вооруженным Силам Украины в 2024 году. Обошлось без "культурного шока", – так о своих впечатлениях от армейской жизни говорит Дмитрий.

"У меня как журналиста есть такое правило: стараться ничему не удивляться, – говорит он. – Я был журналистом и им остаюсь. Наблюдаю, пишу о людях. Много читал, имел много знакомых и друзей, которые причастны к армии, поэтому меня мало что здесь поразило".

Дмитрий Гриниченко

На войне, – особенно в современном мире, где война транслируется в прямом эфире, – это чрезвычайно важная профессия. Именно журналисты дают глубину происходящего.

Богдан Заика, специальный корреспондент бизнес-редакции

"Ты никогда не будешь один в армии", – говорит Богдан. В Силах обороны он с 2023 года. С января 2025 года служит в 14-м полку Сил беспилотных систем.

С одной стороны, это тяжело, признает он. Иногда хочется отдохнуть от других, иметь свободное пространство, побыть наедине со своими мыслями: "С другой – что бы ни случилось, ты никогда не будешь один. Всегда найдется кто-то рядом – кто выслушает, мотивирует, поможет или научит. С кем можно будет разделить какую-то проблему или момент радости".

Богдан начал больше ценить свое время – часто нет ни возможности, ни внутреннего ресурса уделять темам, не связанным со службой, более 15–20 минут в сутки: "В такой ситуации становится особенно важно иметь доступ к надежным медиа, которым доверяю, понимаю их редакционную политику и бэкграунд. Это экономит силы и время".

Богдан Заика

Именно журналистика является движущей силой изменений. Да, она не идеальна, но она – фундамент для плюрализма мнений, являющихся основной любой демократии. Не думаю, что мы были бы теми, кто есть, и там, где мы есть, если бы в Украине не было независимой журналистики. Это – наше главное отличие от путинской России.

Роман Брыль, редактор бизнес-новостей

Служит в пограничных войсках. Присоединился к обороне страны в 2025 году.

"Готовился к худшему, но получилось наоборот, – говорит Роман. – Подготовка хорошая, армия работает, все продумано. Конечно, не без "советчины", но ее мало".

Сейчас в армию попадают преимущественно мужчины 45 лет, делится он наблюдениями. В его взводе – 34 человека, самому молодому 41, а в основном до 50: "А требования к ним, как к молодым. И, к сожалению, не все выдерживают эти нагрузки".

Роман Брыль

Но больше всего удивило отсутствие информационной гигиены в армии. С точки зрения журналиста трудно наблюдать, какой контент потребляют бойцы, побратимы, коллеги – преимущественно это русскоязычный шлак. В такой среде особенно чувствуется, насколько важно иметь доступ к качественному, независимому, украиноязычному контенту.

Дмитрий Белобров, специальный корреспондент

Создавал Лучшие истории мира для подписчиков LIGA.net. В рядах Вооруженных сил – с 2023 года. Сейчас защищает страну на Харьковском направлении.

От армии, признает Дмитрий, ожидания были сдержанными. В свое время он проходил военную кафедру и частично погрузился в мир тогдашних военных – еще советских, "дубовых". Поэтому, когда попал в армию, готовился увидеть нечто подобное.

Армейщины, бюрократии и постоянного недовольства личным составом хватает и сейчас. Но изменения таки произошли: "Даже когда возникают конфликты или скандалы, пытаются решать их мягче, искать компромиссы, а не просто "додавливать" людей, как это часто было в советской армии. Я считаю, что одна из лучших черт, которая потихоньку, но проникает в современную украинскую армию – это понимание того, что человек является личностью. И с ним нужно налаживать контакт, а не ломать через колено".

Дмитрий Беловров

А вот на журналистику Дмитрий теперь смотрит по другому. Говорит, медиа живут совершенно новой жизнью – с другими ценностями и задачами: "Старые принципы уже давно не работают. Сейчас главная задача большинства – заработать деньги, выжить, чтобы медиа могли дальше существовать. Именно поэтому первоочередная миссия, – сказать людям правду, – перестала быть приоритетом для многих в этой профессии".

Журналистика в ее классическом понимании уже не работает. Но, несмотря на это, мы до сих пор называем ее старым названием. Настало время для переосмысления: журналистика должна найти новую миссию, новое объяснение своего существования в современном мире.

Вячеслав Масный, специальный корреспондент

На LIGA.net писал эксклюзивные истории для подписчиков – например, с разработчиками ИИ, когда это было далеко не в тренде, или о "зонтике безопасности" для Европы. У Славы огромный военный опыт: надевал форму еще тогда, когда война называлась АТО. С первых дней полномасштабного вторжения снова пошел защищать страну.

Несмотря на большой опыт службы в армии, Вячеслава удивляли, удивляют и будут удивлять люди. Как в хорошем смысле, так, к сожалению, и в плохом.

Армия из-за ее хаоса, стрессовости и вечной спешки очень ярко проявляет людей, говорит он: "И такое впечатление, что снимаются все лимиты как на искренность, доброту и смелость, так и на подлость и тупость. Сколько бы ты не думал, что видел уже все, – найдется неадекват, который вытворит такое, что глаза на лоб полезут".

Но особенно в его голове не укладывается неограниченность человеческой наивности. Армия в украинском обществе очень стереотипизирована, и это гремучая смесь стереотипов из российского сериала "Солдаты", героического эпоса об обороне донецкого аэропорта и Call of Duty: "Я понимаю, что с этим всем трешем в голове люди приходят в армию, но не понимаю, как им удается проносить его в себе сквозь годы службы и боев".

Вячеслав говорит, что в армии приходится много пропускать через фильтр здравого смысла – "те же тупые приказы можно выполнить дословно и угробить себя и товарищей в процессе, можно типа выполнить, но сделать как надо, а можно и вообще на три буквы послать, чтобы немного "ахфицеры" в чатах головы включали".

"Когда вижу, как опытные бойцы, знающие цену здоровью, жизни и времени, выполняют тупые распоряжения – "ну потому что это армия", я не перестаю удивляться", – признается он.

Слава Масный

Слава рассказывает, что продолжает следить за медиа и на войне – слушает, читает, смотрит. И ему особенно интересно наблюдать за тем, как развиваются новые темы и форматы. В то же время, признается он, материалы о боевых действиях воспринимает очень ограниченно из-за эмоционального контраста. По его словам: "Это осознание пришло еще по возвращении из АТО, когда сам начал заниматься журналистикой".

Так же и посты от военных в соцсетях, пытающихся писать "для гражданских", не вызывают у него особого отклика.

Кесарю – кесарево. О войне у нас есть внутренние каналы со всей спецификой, журналистика пусть остается журналистикой.

От LIGA.net: Наш десятый редактор сейчас в процессе "перехода" к военной жизни. Еще два сотрудника Ligamedia – руководитель студии дизайна Александр Чепига и менеджер по продажам Вадим Пидлипенский – тоже присоединились к нашей защите.