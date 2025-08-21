В Украине продолжается вступительная кампания, и на фоне процесса объединения университетов для многих высших учебных заведений это не просто очередной набор студентов, а вопрос выживания. Особенно для десятков учебных заведений, которые когда-то формировали облик Донецкой, Луганской, Херсонской областей, Крыма, а сегодня работают в изгнании из-за российской агрессии.

Это создает для них двойные вызовы. С одной стороны, сокращается количество абитуриентов из регионов, где эти университеты когда-то были местными лидерами. С другой – конкурируя за студентов в новых общинах, они сталкиваются с усиленной конкуренцией, нехваткой общежитий, ресурсов и узнаваемости.

Как в условиях перемещения они конкурируют за абитуриентов? Удалось ли им восстановиться? И что они делают, чтобы сохранить не только университет, но и свою идентичность? LIGA.net пообщалась с тремя высшими учебными заведениями, чтобы узнать ответы на эти вопросы.