В Україні триває вступна кампанія, і на тлі процесу укрупнення університетів для багатьох ЗВО – це не просто черговий набір студентів, а й питання виживання. Особливо для десятків закладів, які колись формували обличчя Донбасу, Луганщини, Херсонщини, Криму, а сьогодні працюють у вигнанні через агресію Росії.

Це створює для них подвійні виклики. З одного боку, знижується кількість абітурієнтів з регіонів, де ці університети колись були локальними лідерами. З іншого – змагаючись за студентів у нових громадах, вони стикаються з посиленою конкуренцією, браком гуртожитків, ресурсів, впізнаваності.

Як в умовах переміщення вони конкурують за абітурієнтів? Чи вдалося їм відновитися? Та що роблять для того, аби зберегти не тільки університет, а й власну ідентичність? LIGA.net поспілкувалася з трьома вишами, аби дізнатися відповіді на ці питання.