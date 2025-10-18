С начала полномасштабного вторжения Украина потеряла почти 20% посевных площадей. Это означает, что более пяти миллионов гектаров пахотных земель сейчас не используются. Часть полей заминированы, часть – постоянно обстреливаются, часть – в оккупации. Война сильно ударила по фермерским хозяйствам приграничных областей – в частности Сумской области. Местные аграрии теряют технику и склады из-за обстрелов, погибают или получают ранения, но все равно продолжают работать и выезжать на поля – несмотря на прямой риск для жизни.

О том, как антидронные сетки, РЭБы, бронежилеты и гладкоствольные ружья для защиты от FPV стали обыденностью сумских фермеров – в репортаже LIGA.net.