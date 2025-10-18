Від початку повномасштабного вторгнення Україна втратила майже 20% посівних площ. Це означає, що понад п’ять мільйонів гектарів орних земель зараз не використовуються. Частина полів заміновані, частина – постійно обстрілюються, частина – в окупації. Війна сильно вдарила по фермерських господарствах прикордонних областей – зокрема Сумщини. Місцеві аграрії втрачають техніку та склади через обстріли, гинуть або отримують поранення, але все одно продовжують працювати й виїздити на поля – попри прямий ризик для життя.

Про те, як антидронові сітки, РЕБи, бронежилети й гладкоствольні рушниці для захисту від FPV стали буденністю сумських фермерів – у репортажі LIGA.net.