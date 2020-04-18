Большинство верующих Украине планируют встретить праздник Пасхи дома без гостей. Но только не прихожане УПЦ МП. Соцопрос Gradus (укр.)

У новинах вже повідомляли, що українці не дотримуються карантину та відвідували храми на Вербну неділю. Що можна очікувати від українців на Великдень?

В першій частині дослідження ми показали, які конфесії найбільше схвалюють онлайн-літургії і вірять у лікування коронавірусу молитвою.

В цій статті ми покажемо, як віряни готуються до святкування Великодня в великих містах і від яких ритуалів вони готові відмовитись.

Дисклеймер: Онлайн опитування тривало 8 квітня з 17.00 до 23.40. Було опитано 1176 респондентів. Респонденти Gradus - це українці віком 18-60, які проживають в містах з населенням 50 000 і більше. Тобто опитування є репрезентативним тільки для міського населення. Можна припустити, що релігійність в малих містах і селах, а також серед представників старших вікових груп, є вищою. Аналіз великих міст є важливим, тому що щільність населення в містах значно вища, ніж у селах. Базуючись на цих даних влада зможе будувати свою політику зі зниження швидкості поширення вірусу.

Хто планує відвідати храм?



Тиждень тому ми запитали у наших респондентів, чи планують вони піти до храму на Великдень. Із загальної кількості опитаних 5,5% відповіли ствердно. Це 65 респондентів, більша частина яких належала до УПЦ МП.



Великдень: домашнє свято?

Хоча більшість респондентів не планують відвідувати храми на Великдень, це все одно залишається важливим святом, яке можна зустріти вдома з близькими (Графік. 1).

Як видно з таблиці 1, більшість вірян планують зустріти свято вдома без гостей.

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Тим не менш, тільки 65% респондентів УПЦ МП сказали, що будуть відмічати вдома (для інших 35% респондентів УПЦ МП важливо відвідувати храми, виходити на природу, виходити на вулицю).

14 квітня Предстоятель УПЦ МП наголосив, що "ті ж віряни, які прийдуть на богослужіння, стоятимуть і молитимуться на вулиці, дотримуючись усіх необхідних санітарних норм". Тобто керівництво УПЦ МП підтримує бажання свої вірян виходити на вулицю і не наголошує на карантині.

Велика кількість респондентів греко-католиків (38%) відповіли, що будуть святкувати вдома онлайн за допомогою месенджерів та інших додатків. Ми вже писали, що саме греко-католики добре сприймають онлайн-літургії.

Тепер ми бачимо, що вони пішли далі, і будуть активно використовувати засоби онлайн-зв’язку для святкування з близькими.

Ритуали: від чого можна відмовитись?

Релігійні ритуали є дуже важливими для багатьох вірян. Не дивно, що МВС і Всеукраїнська рада церков та релігійних організацій разом погодили правила проведення великих релігійних свят.

Цитата з сайту МВС: У містах, Священнослужителі можуть бути запрошені у пекарні, на заводи або ж у магазини, для освячення там пасок, таким чином усі бажаючі можуть купити вже освячений хліб. У сільській місцевості, віряни можуть виставити Пасхальні кошики за ворота, а священник матиме змогу пройти вулицями та освятить їх. Таким чином вдасться мінімізувати кількість контактів між людьми.

Тим часом Православна Церква України опублікувала практичні настанови для духовенства у зв’язку з епідемією.

Цитата з сайту ПЦУ: ...приготовлені часточки Тіла, на які лжицею покладено частину Крові (як це робиться при приготуванні запасних Дарів) подавати з дискоса в руки (або лжицею не торкаючись уст) причаснику. При цьому слід уважно роз’яснити обов’язок причасників ретельно спожити Дари. Для обтирання губ використовувати одноразові серветки, які потім спалити у чистому місці. Використовувати для запивки після прийняття Причастя одноразовий посуд або споживати лише антидор.

Тож, від яких звичних ритуалів та правил готові відмовитись українські віряни?

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Ми спеціально розбили нашу вибірку на дві випадкові групи та поставили їм різні запитання:

Що не відповідає Вашим особистим поглядам на життя? (нейтральне)

Від чого треба обов'язково відмовитись під час епідемії коронавірусу? (акцент на коронавірусі)

Результати можна побачити на графіку 2.

Як видно, коли респондентів запитують про якісь ритуали просто так, вони не сприймають їх дуже негативно.

Тим не менш, якщо респондентам прямо говорити про епідемію, велика кількість респондентів готові йти на заборони.

На цьому графіку ми наводимо дані для всіх респондентів, проте ця тенденція простежується у всіх релігійних групах. Віряни Московського Патріархату не є винятком.

Висновки

Влада та церкви намагаються підготуватись до Великодня, щоб забезпечити безпеку вірян та інших українців. Більшість вірян з великих міст готові відмовитись від відвідування храмів на Великдень. Тим не менш близько п’ятої частини вірян Московського патріархату та Греко-Католицької церкви все ще сподіваються відвідати церкву. Саме на ці групи має бути спрямована активна комунікація уряду та церкви.

Загалом віряни готові відмовитись від частини ритуалів через ризик епідемії. Дані показують, що більшість респондентів уже готуються святкувати Великдень вдома без гостей. Хіба що респонденти з УПЦ МП хотіли б вийти на вулицю чи природу. Велика кількість респондентів розглядає онлайн інструменти (Skype, Zoom, тощо) для святкування з близькими.

Якщо респондентам комунікувати про небезпеку вірусу, велика кількість погоджується, що звичні ритуали можна заборонити на період карантину (наприклад, хрестити дітей чи святкувати Великдень у великій компанії).

Стаття надана VoxUkraine

Тимофей Брик

преподаватель Киевской школы экономики Евгения Близнюк

социолог, основатель и директор аналитического агентства Corestone Group и проекта Gradus

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