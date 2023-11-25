UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Технологии
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Истории | Поезд любви идет на восток. Как Краматорск становится местом силы для военных и их родных

Цей матеріал також доступний українською
Поезд любви идет на восток. Как Краматорск становится местом силы для военных и их родных - Фото
Фото: Олег Петрасюк
25.11.2023, 08:00

Репортаж о том, как живет прифронтовой город: благодаря потоку приезжих здесь развивается торговля и открываются кофейни

Краматорск оживает. В прошлом году в городе было проблемой ближе к вечеру найти работающее кафе, чтобы поужинать хоть чем-нибудь горячим.  Но сейчас все изменилось – за последние месяцы многие магазины и точки общепита возобновили работу. Суши, паста с креветками, сложные салаты – все это теперь доступно.

Бросается в глаза и ухоженность города. Чистые парки, аккуратные газоны, шарообразные кроны кустов возле городского Дворца культуры, роскошные клумбы роз, свежая брусчатка на набережной. И – пунктуальные троллейбусы. При этом тут по-прежнему опасно.

Особенность прифронтовых городов – малое подлетное время российских ракет

В Краматорске – это менее минуты. Случается, взрыв ракеты слышен раньше, чем сигнал тревоги. От вокзала до передовой около 30 километров. И все же город развивается. В чем секрет?

Поезд любви идет на восток. Как Краматорск становится местом силы для военных и их родных

Если коротко: в любви. Здесь тыл встречается с передовой. Жены и матери приезжают прямым поездом, их мужья и сыновья могут выкроить свободные день-два, чтобы – в перерывах между боевыми выходами – вырваться в Краматорск и провести время с любимыми.

Вокзальный перрон – место максимальной концентрации позитивных эмоций. Объятия, поцелуи, слова любви и букеты цветов. Некоторые женщины приезжают с маленькими детьми, которые тут же оказываются на руках у отцов в военной форме. Репортаж LIGA.net – о городе свиданий и о любви во время войны.

В планах – выиграть войну     

София одета по-походному: серые просторные джинсы, ботинки на высокой шнуровке, бесформенный свитер грубой вязки. Перекинутая через локоть куртка в стиле "милитари". Багаж нехитрый: небольшой пухлый рюкзачок. Она едет на войну – навестить своего жениха, солдата ВСУ. Мы оказались соседями по купе в поезде Киев-Краматорск.

На перроне София знакомит меня со своим женихом Виталием – наводчиком орудия. Они с Софией вместе учились в университете. Обоим по 21 году. Виталий ушел добровольцем с началом полномасштабного вторжения – в марте 2022 года.

Поезд любви идет на восток. Как Краматорск становится местом силы для военных и их родных

– Он на войне, и поначалу мы общались урывками: короткие звонки, немногословные разговоры. Не виделись полгода, – вспоминает София. – А потом я приехала к нему в Харьковскую область на несколько дней. И с тех пор езжу регулярно. Каждый раз нам удается провести вместе день, иногда два. Уже и не вспомню, сколько встреч у нас было: Харьков, Лозовая, Днепр…

В Краматорске она уже шестой раз

Изначально девушка скрывала свои поездки от родителей, боясь травмировать их психологически: дочь едет к другу на войну… Но это уже в прошлом. Родители, как оказалось, отнеслись к этому спокойно.

– До "полномасштабки" мы строили планы – думали вместе продолжить учебу за границей. Но сейчас – какие у меня планы? Выиграть войну, вернуться с победой, – после этих слов Виталий "красноречиво" обнимает девушку.

Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем

Настя, Влад и Ева

Владислав – солдат, Настя его жена, Ева их дочь двух с половиной лет отроду. Я встретил их в уютной пиццерии Краматорска. Несколько лет назад они познакомились в детском лагере, куда на лето устроились вожатыми, и их поставили руководить одним отрядом. А через полтора года у них родилась маленькая Ева.

Поезд любви идет на восток. Как Краматорск становится местом силы для военных и их родных

Настя родом из Донбасса, но замужем в Киеве. Ее муж Влад – коренной киевлянин, но воюет на Донбассе, куда к нему приезжают жена с дочерью.

– Ева все время спрашивала: где папа, хочу папу, хочу к папе… И я подумала: а почему нет? Начала узнавать, как доехать, где поселиться. Поговорила с мужем – он очень удивился и очень обрадовался, – вспоминает Настя.

Она все сделала сама: нашла по интернету и сняла квартиру, взяла билет на поезд, закупилась продуктами, приготовила роскошный ужин и послала мужу СМС с адресом квартиры в Краматорске, куда он должен приехать. И он приехал прямо с фронта – без пересадки. Пробыл ночь, потом опять на войну, потом опять на ночь к семье...

Нынешний приезд Насти и Евы в Краматорск – уже пятый по счету.

Поезд любви идет на восток. Как Краматорск становится местом силы для военных и их родных

Как вспоминает сам Влад, его рассказ о домашнем ужине, о дочке и милой Насте просто потряс сослуживцев. Так просто!

– Это не моя заслуга, это все Настя. Парни рассказали своим женам, они тоже начали приезжать. До того никто и не задумывался, что так можно. Теперь уже приходится очередь соблюдать: кому когда ночевать в Краматорске. Желающих много, – улыбается Влад.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Домой в Краматорск

Полномасштабное вторжение 26-летняя краматорчанка Алина встретила в Харькове, где перед тем закончила институт и работала поваром. Интенсивность обстрелов города заставила девушку вернуться в родной Краматорск, тогда казавшийся безопасным.

Но вскоре и в Краматорск стало прилетать. Алина выехала в Германию, где по программе беженцев получила пособие, бесплатное жилье. Но… все более скучала по родине. Рядом было много таких же украинских беженок-женщин, но не хватало мужского общения. Как быть?

Поезд любви идет на восток. Как Краматорск становится местом силы для военных и их родных

– Я зашла на сайт знакомств, – рассказывает Алина. – В разделе "Познакомлюсь с парнем" обозначила пожелание: "в Краматорске".

Хотелось общения именно с земляком – узнать, как там дела в нашем городе

Судьба распорядилась самым неожиданным образом: Алина познакомилась с 38-летним Назаром из Ивано-Франковска, который на том же сайте знакомств указал, что хочет познакомиться с девушкой из Краматорска. Почему?

Потому что он – военный, с 2015 года воюет на Донбассе, а в родном Прикарпатье бывает только в отпусках. На момент "интернет-знакомства" с Алиной Назар служил в Краматорске и девушку искал местную – чтобы не только переписываться, но и общаться при встрече.

В итоге Алина бросила Германию и вернулась в Краматорск – не так домой, как ради Назара. Уже три месяца они вместе. О свадьбе пока не думали, но отношения у них самые серьезные.

– Назар сказал, что, если на фронте будет обострение и оставаться в Краматорске станет опасно – он отправит меня к своим родителям в Ивано-Франковск, – заключает Алина.

История Алины интересна оригинальным сюжетом. Но она же подтверждает тренд: в Краматорск возвращаются жители.

Прифронтовая экономика

Краматорск – достаточно крупный город Донбасса, до полномасштабного вторжения его население составляло около 250 000 человек. Но по мере приближения российских войск люди активно уезжали – вглубь страны или за границу, – так что на лето прошлого года в городе оставалось около 50 000. Но сегодня в Краматорске население явно растет.

"По сравнению с тем, что было год назад, у нас сейчас просто вавилонское столпотворение", – смеясь, рассказывает продавец зоомагазина, недавно возобновившего свою работу после долгого перерыва. На корма для животных существует устойчивый спрос.

Поезд любви идет на восток. Как Краматорск становится местом силы для военных и их родных

И все же война близко: ранний комендантский час, запрет на продажу спиртного, в темное время не работает освещение улиц. При этом один из стабильно функционирующих в городе бизнесов – посуточная аренда квартир.

Большая часть клиентов – военные и их родные

Массово закрывшиеся в прошлом году магазины возобновляют работу, но далеко не все: по-прежнему не спешат открываться салоны свадебных платьев, мебельные, посудные и пр. Однако появилось и развивается новое направление – магазины военной амуниции. На нескольких центральных улицах – в радиусе не более километра – я насчитал семь "военторгов".

В городе много ухоженных клумб. Для кого-то это повод для критики: неужели в 30 км от фронта так важно садить цветы и стричь газоны, не лучше бы купить снаряды? Этот вопрос я переадресовал начальнику отдела военной администрации Краматорска Игорю Еськову.

Поезд любви идет на восток. Как Краматорск становится местом силы для военных и их родных

– Если кому не нравятся цветы во время войны, то он точно не военный. Ни один боец не упрекнул городскую власть за красивые парки. Краматорск – это еще и про релаксацию. Солдат приезжает с фронта на несколько часов, чтобы просто часок посидеть в парке на скамейке, выпить кофе рядом с ухоженными цветниками, покормить голубей. Он "перезагружается", фронтовой ужас отступает, жизнь продолжается, – говорит Игорь Еськов.

По словам чиновника, деньги на озеленение – это исключительно целевые средства экологического фонда, использовать которые на иные потребности законодательно запрещено.

Однако, даже при заметной активности в торговле и четком ритме коммунальных служб, рабочих мест в городе не так много. Стоят заводы. И жизнь большинства горожан тоже поставлена если не "на паузу", то на "холостые обороты".

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Война и кофе

Особая тяга бойцов к хорошему кофе и десертам – шарм нынешней войны.

– На "передке" мы ни разу не голодаем, – рассказывает сержант-разведчик Александр с позывным "Маугли". – Кормят хорошо, но по-военному: каша с тушенкой, макароны. Мало тебе тушенки – открывай еще банку, их достаточно. Но хочется вспомнить "запах" гражданской жизни.

А вот рассказ Дениса, бариста в кофейне на улице Стуса:

– Я помню ребят прошлой зимой, когда была заруба под Бахмутом. Они сменялись после трех дней в окопах под дождем. Приезжали уставшие. Пальцы сбиты в кровь, автоматы в грязи… Их ставили возле колен, они скользили и падали на пол, а у солдат не было сил поднять. Просили только кофе. А пока ждали, засыпали от усталости.

Заказывали только кофе. Говорили: душистый глоток возвращает к жизни

Но сейчас все иначе. "Маугли" подключается к разговору и объясняет:

– Возьмешь кусочек пиццы, положишь на язык – и как будто вернулся в свой киевский офис. А капучино с нарисованным на пенке сердечком, а кусочек тирамису – это же просто космос!

Любовь не только в белом

Еще одна история из поезда Киев – Краматорск. Нетрезвая пассажирка своими бесконечными монологами "за жизнь" не давала покоя попутчикам – рассказывала и рассказывала о себе.

Зовут Светлана, 38 лет, явно больна алкоголизмом. 15 лет живет гражданским браком с неким Сашей, который сейчас воюет. К нему она и едет. 

– Мы бухали по-черному. Жили на 200 гривен в неделю, которые давала его мама. А потом он пошел на войну и бросил пить, потому что ему там давали п*ды за бухалово. Хорошо ему. А я так долго держалась, купила билет на этот поезд и… сорвалась, напилась, с*ка такая…, – голосила Светлана.

Она то ругала своего Сашу, то через секунду клялась ему в любви – называла святым ангелом, а себя в слезах просила прибить и выбросить из поезда.

С одной стороны – пьяный бред. А с другой – может это тоже любовь? Любовь, она ведь не всегда в белом.

Стоит сказать, что не все жены с легкостью навещают своих мужей на войне, многие боятся, что вполне объяснимо. Возможно, и Светлане пришлось водкой залить свой страх ехать в сторону войны. Но она едет. Поезд любви идет по расписанию – идет на восток.

Читайте также
"Выйдеш на город полоть, а тут ракета летит". Как живет прифронтовой Краматорск

Вадим Петрасюк
Вадим Петрасюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнакраматорсклюбовьприфронтовые территории
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
 