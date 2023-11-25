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Історії | Потяг кохання йде на схід. Як Краматорськ стає місцем сили для військових та їхніх рідних

Этот материал также доступен на русском
Потяг кохання йде на схід. Як Краматорськ стає місцем сили для військових та їхніх рідних - Фото
Фото: Олег Петрасюк
25.11.2023, 08:00

Репортаж про те, як живе прифронтове місто: завдяки потоку приїжджих тут розвивається торгівля й відкриваються кав'ярні

Краматорськ оживає. Торік у місті було проблемою ближче до вечора знайти кафе, що працює, щоб повечеряти хоч чимось гарячим. Але зараз усе змінилося – за останні місяці багато магазинів і точок громадського харчування відновили роботу. Суші, паста з креветками, складні салати – все це тепер доступно.

Впадає в око й доглянутість міста. Чисті парки, охайні газони, кулясті крони кущів біля міського Палацу культури, розкішні клумби троянд, свіжа бруківка на набережній. І – пунктуальні тролейбуси. Разом з тим тут, як і раніше, небезпечно.

Особливість прифронтових міст – малий час підльоту російських ракет

У Краматорську – це менше, ніж хвилина. Трапляється, що вибух ракети чути раніше, ніж сигнал тривоги. Від вокзалу до передової близько 30 км. І все ж таки місто розвивається. У чому секрет?

Потяг кохання йде на схід. Як Краматорськ стає місцем сили для військових та їхніх рідних

Якщо коротко: у коханні. Тут тил зустрічається з передовою. Дружини й матері приїжджають прямим потягом, їх чоловіки й сини можуть викроїти вільні день-два, щоб – у перервах між бойовими виходами – вирватися до Краматорська та провести час із коханими.

Вокзальний перон – місце максимальної концентрації позитивних емоцій. Обійми, поцілунки, слова любові й букети квітів. Деякі жінки приїжджають з маленькими дітьми, які одразу опиняються на руках у батьків у військовій формі. Репортаж LIGA.net – про місто побачень і про кохання під час війни.

У планах – виграти війну

Софія одягнена як для походу: сірі просторі джинси, черевики на високій шнурівці, безформний светр грубої в'язки. Перекинута через лікоть куртка у стилі "мілітарі". Багаж нехитрий: невеликий округлий рюкзачок. Вона їде на війну – відвідати свого нареченого, солдата ЗСУ. Ми виявилися сусідами по купе в поїзді Київ-Краматорськ.

На пероні Софія знайомить мене зі своїм нареченим Віталієм – артилеристом. Вони із Софією разом навчалися в університеті. Обом 21 рік. Віталій пішов добровольцем з початком повномасштабного вторгнення – у березні 2022 року.

Потяг кохання йде на схід. Як Краматорськ стає місцем сили для військових та їхніх рідних

– Він на війні, і спочатку ми спілкувалися уривками: короткі дзвінки, небагатослівні розмови. Не бачилися пів року, – згадує Софія. – А потім я приїхала до нього в Харківську область на кілька днів. І з того часу їжджу регулярно. Щоразу нам вдається провести разом день, іноді два. Вже й не згадаю, скільки зустрічей у нас було: Харків, Лозова, Дніпро…

У Краматорську вона вже вшосте

Спочатку дівчина приховувала свої поїздки від батьків, боячись травмувати їх психологічно: дочка їде до друга на війну... Але це вже в минулому. Батьки, як виявилося, поставилися до цього спокійно.

– До "повномасштабки" ми будували плани – думали разом продовжити навчання за кордоном. Але зараз – які у мене плани? Виграти війну, повернутися з перемогою – після цих слів Віталій "красномовно" обіймає дівчину.

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Настя, Влад і Єва

Владислав – солдат, Настя його дружина, Єва їхня донька двох із половиною років. Я зустрів їх у затишній піцерії Краматорська. Декілька років тому вони познайомилися в дитячому таборі, куди на літо влаштувалися вожатими, і їх поставили керувати одним загоном. А за півтора року у них народилася маленька Єва.

Потяг кохання йде на схід. Як Краматорськ стає місцем сили для військових та їхніх рідних

Настя родом з Донбасу, але одружена у Києві. Її чоловік Влад – корінний киянин, але воює на Донбасі, куди до нього приїжджають дружина з дочкою.

– Єва весь час питала: де тато, хочу тата, хочу до тата... І я подумала: а чому ні? Почала дізнаватися, як доїхати, де оселитися. Поговорила з чоловіком – він дуже здивувався й дуже зрадів, – згадує Настя.

Вона все зробила сама: знайшла в інтернеті і винайняла квартиру, взяла квиток на потяг, закупилася продуктами, приготувала розкішну вечерю і надіслала чоловікові СМС з адресою квартири в Краматорську, куди він має приїхати. І він приїхав прямо з фронту без пересадки. Пробув ніч, потім знову на війну, потім знову на ніч до сім'ї.

Цей приїзд Насті та Єви до Краматорська – вже п'ятий.

Потяг кохання йде на схід. Як Краматорськ стає місцем сили для військових та їхніх рідних

Як згадує сам Влад, його розповідь про домашню вечерю, про доньку й милу Настю просто потряс товаришів по службі. Так просто!

– Це не моя заслуга, це все Настя. Хлопці розповіли своїм дружинам і ті також почали приїжджати. До того ніхто й не думав, що так можна. Тепер уже доводиться черги дотримуватися: кому коли ночувати в Краматорську. Охочих багато, – посміхається Влад.

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Додому в Краматорськ

Повномасштабне вторгнення 26-річна краматорчанка Аліна зустріла у Харкові, де перед тим закінчила інститут і працювала кухарем. Інтенсивність обстрілів міста змусила дівчину повернутися до рідного Краматорська, який тоді здавався безпечним.

Але незабаром і до Краматорська почало прилітати. Аліна виїхала до Німеччини, де за програмою біженців отримала допомогу, безплатне житло. Але… все більше сумувала за батьківщиною. Поруч було багато таких самих українських біженок-жінок, але не вистачало чоловічого спілкування. Як бути?

Потяг кохання йде на схід. Як Краматорськ стає місцем сили для військових та їхніх рідних

– Я зайшла на сайт знайомств, – розповідає Аліна. – У розділі "Познайомлюся з хлопцем" позначила побажання: "у Краматорську".

Хотілося спілкування саме із земляком – дізнатися, як там справи у нашому місті

Доля розпорядилася несподівано: Аліна познайомилася з 38-річним Назаром з Івано-Франківська, який на тому ж сайті знайомств указав, що хоче познайомитися з дівчиною з Краматорська. Чому?

Тому що він – військовий, з 2015 року воює на Донбасі, а в рідному Прикарпатті буває лише під час відпусток. На момент "інтернет-знайомства" з Аліною Назар служив у Краматорську і дівчину шукав місцеву – щоб не лише переписуватись, а й спілкуватися під час зустрічі.

Як результат, Аліна покинула Німеччину і повернулася до Краматорська – не так додому, як заради Назара. Вже три місяці вони разом. Про весілля поки що не думали, але стосунки у них найсерйозніші.

– Назар сказав, якщо на фронті буде загострення і залишатися в Краматорську стане небезпечно – він відправить мене до своїх батьків до Івано-Франківська, – підсумовує Аліна.

Історія Аліни цікава оригінальним сюжетом. Але ж вона підтверджує тренд: до Краматорська повертаються жителі.

Прифронтова економіка

Краматорськ – досить велике місто Донбасу, до повномасштабного вторгнення його населення становило близько 250 000 осіб. Але з наближенням російських військ люди активно виїжджали – вглиб країни чи за кордон, – так що на літо минулого року в місті залишалося близько 50 000. Але сьогодні в Краматорську населення явно зростає.

"У порівнянні з тим, що було рік тому, у нас зараз просто вавилонське стовпотворіння", – сміючись, розповідає продавець зоомагазину, який нещодавно відновив свою роботу після тривалої перерви. На корм для тварин існує стійкий попит.

Потяг кохання йде на схід. Як Краматорськ стає місцем сили для військових та їхніх рідних

І все ж війна близько: рання комендантська година, заборона на продаж спиртного, у темний час не працює освітлення вулиць. Водночас один із бізнесів, що стабільно функціонує у місті, – подобова оренда квартир.

Більшість клієнтів – військові та їхні рідні

Магазини, що масово закрилися минулого року, відновлюють роботу, але далеко не всі: як і раніше не поспішають відкриватися салони весільних суконь, посуду, меблеві тощо. Однак з'явився і розвивається новий напрямок – магазини військової амуніції. На кількох центральних вулицях – у радіусі не більше кілометра – я нарахував сім "воєнторгів".

У місті багато доглянутих клумб. Для когось це привід для критики: невже за 30 км від фронту так важливо садити квіти та стригти газони, чи не краще б купити снаряди? Це питання я переадресував начальнику відділу військової адміністрації Краматорська Ігореві Єськову.

Потяг кохання йде на схід. Як Краматорськ стає місцем сили для військових та їхніх рідних

– Якщо комусь не подобаються квіти під час війни, то він точно не військовий. Жоден боєць не дорікнув міській владі за гарні парки. Краматорськ – це ще й про релаксацію. Солдат приїжджає з фронту на кілька годин, щоб просто годинку посидіти в парку на лавці, випити кави поруч із доглянутими квітниками, погодувати голубів. Він "перезавантажується", фронтовий жах відступає, життя продовжується, – каже Ігор Єськов.

За словами чиновника, гроші на озеленення – це виключно цільові кошти екологічного фонду, використовувати які на інші потреби законодавчо заборонено.

Проте, навіть за помітної активності у торгівлі та чіткому ритмі комунальних служб, робочих місць у місті не так багато. Зупинені заводи. І життя більшості городян теж поставлене якщо не "на паузу", то на "холості оберти".

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Війна та кава

Особливий потяг бійців до гарної кави й десертів – шарм нинішньої війни.

– На "передку" ми жодного разу не голодуємо, – розповідає сержант-розвідник Олександр із позивним "Мауглі". – Годують добре, але по-воєнному: каша з тушкованкою, макарони. Мало тобі тушкованки – відкривай ще банку, їх достатньо. Але хочеться згадати "запах" цивільного життя.

А ось розповідь Дениса, баристи у кав'ярні на вулиці Стуса:

– Я пам'ятаю хлопців минулої зими, коли була заруба під Бахмутом. Вони змінювалися після трьох днів у окопах під дощем. Приїжджали стомлені. Пальці збиті в кров, автомати в багнюці... Їх ставили біля колін, вони ковзали й падали на підлогу, а солдатам не було сил підняти. Просили лише каву. А поки чекали, засинали від утоми.

Замовляли лише каву. Казали: запашний ковток повертає до життя

Але зараз усе інакше. "Мауглі" доєднується до розмови й пояснює:

– Візьмеш шматочок піци, покладеш на язик – і ніби повернувся до свого київського офісу. А капучино з намальованим на піні серцем, а шматочок тирамісу – це просто космос!

Кохання не лише у білому

Ще одна історія з поїзда Київ – Краматорськ. Нетвереза пасажирка своїми нескінченними монологами "за життя" не давала спокою попутникам – розповідала й розповідала про себе.

Звати Світлана, 38 років, явно хвора на алкоголізм. 15 років живе цивільним шлюбом із Сашком, який зараз воює. До нього вона й їде.

– Ми бухали по-чорному. Жили на 200 гривень на тиждень, які давала його мати. А потім він пішов на війну і кинув пити, бо йому там давали п* ди за бухалово. Добре йому. А я так довго трималася, купила квиток на цей поїзд і… зірвалася, напилась, с* ка така…, – голосила Світлана.

Вона то лаяла свого Сашка, то за секунду клялася йому в коханні – називала святим ангелом, а себе у сльозах просила прибити й викинути з поїзда.

З одного боку – п'яне марення. А з іншого – може це теж кохання? Кохання, воно ж не завжди в білому.

Варто сказати, що не всі дружини з легкістю відвідують своїх чоловіків на війні, багато хто боїться, що цілком зрозуміло. Можливо, і Світлані довелося горілкою залити свій страх їхати у бік війни. Але ж вона їде. Поїзд кохання йде за розкладом – іде на схід.

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