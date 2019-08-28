Поколение Z. Семь изобретений юных украинцев, которые изменят страну, а, может быть, и мир

Они не расстаются со смартфонами и не знают мира без интернета, мало интересуются политикой, не хотят тратить время на скучную работу в офисе, но готовы на многое ради хорошего образования. Таким социологи рисуют портрет современных представителей поколения Z: молодых украинцев, которые родились ориентировочно после 1995 года.

А еще они буквально живут в соцсетях, и потому во многом сосредоточены на презентации себя как уникального бренда. Так что пока одни подростки осваивают фильтры для создания безупречных фотографий и политику хештегов, другие делают ставку на будущее - и становятся создателями уникальных технологий и разработок.

Как поколение Z может изменить все вокруг: вот семь изобретений, которые удивили Украину и мир.

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БУМАГА ИЗ ОПАВШИХ ЛИСТЬЕВ

Это уникальная технология изготовления бумаги, которая решает сразу две экологические проблемы: массовой вырубки лесов и сжигания опавших листьев. Ее придумал украинский школьник (сейчас уже студент) из Закарпатья Валентин Фречка. Сначала, говорит, проводил свои опыты дома, а когда они дали первые результаты - перебрался в лабораторию. "Каждый день приходил после уроков, иногда оставался до поздней ночи", - рассказывает он.

В традиционном производстве для изготовления бумаги используются мощные машины. Их у школьника, конечно, не было. Поэтому Валентин научился использовать в работе то, что есть под рукой. Например, измельчал листья обычным блендером на высокой скорости - и оказалось, что это работает. Форму для заливки листа бумаги изготовил своими руками.

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Его бумага - кремового цвета, достаточно крепкая. На ней можно писать, рисовать, печатать в принтере, использовать для конвертов и экопакетов. В 2018 году технология Валентина Фречки получила золото на Олимпиаде гениев в США.

Изобретение Валентина уже известно на всю Украину. Специально для его проекта этим летом в ВДНХ провели большой субботник: собрали 15 мешков листьев, которые украинский студент скоро превратит в бумагу.

ПОМОЩНИК ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ: УМНЫЕ ОЧКИ

Школьник из Днепра Игорь Шибка с детства посещал клуб юных техников, где работают его родители, и ездил с ними на всевозможные технические конкурсы. А в 15 лет взял золото на конкурсе STEAM-House со своим изобретением: очками для незрячих людей с голосовым информатором-сонаром. Этой разработкой он занялся после того, как стал волонтером в госпитале Днепра, куда из Донбасса попадали много украинских военных с ранениями глаз.

"Захотелось помочь. Так как я уже более-менее ориентировался в программировании, электронике, в микропроцессорной технике, то я решил создать устройство, которое помогало бы им ориентироваться в пространстве", - объяснил Игорь.

Устройство выглядит как закрепленные на теле датчики. Игорь долго думал, как разместить блок на голове: рассматривался даже вариант шапки или окуляра. Но потом выиграл на конкурсе 3D-принтер, а дома придумал и распечатал подходящие очки. Новый прорыв он получил, когда устройство протестировал незрячий человек. Если сначала устройство указывало только на расположение препятствий слева, справа, сверху вниз, то теперь оно сообщает и расстояние до него в метрах.

ПРИБОР ДЛЯ ЧТЕНИЯ ШРИФТОМ БРАЙЛЯ

Еще одно устройство, которое должно облегчить жизнь незрячим людям. В прошлом году 16-летняя школьница из Львова София Петришин представила свое изобретение, которое преобразует цифровую информацию в шрифт Брайля и помогает незрячим людям пользоваться техникой и читать (а печатные книги для них - большая редкость). С этим устройством она выиграла украинский конкурс Intel Techno Ukraine, а затем взяла бронзу на Олимпиаде гениев в США.

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Прибор считывает текст с карты памяти и передает команду в коробку с шестью зубцами, которые поднимаются вверх в нужном алгоритме, делая его ощутимым для пальцев. Его испытали незрячие люди и дали несколько важных советов: увеличить зубцы, снизить частоту смены знаков, подавать не один символ, а сразу слово и так далее. Аналоги этого устройства в мире существуют, но стоят несколько тысяч долларов. Проект Софии - до $200.

В эти месяцы София проходит стажировку в лондонском офисе Google.

СПАСЕНИЕ ДЛЯ МИРОВОГО ОКЕАНА

Нефтяная пленка на воде убивает все живое: через нее не проходит кислород. А если нефть густая и плотная, то и солнечный свет тоже. У большинства существующих абсорбентов есть существенный недостаток: они поглощают нефть только с поверхности, но не проникают вглубь, потому что вода забивает их поры.

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Изобретение киевского школьника (теперь уже студента второго курса Киевской политехники) Николая Иванченко взяло золото на Genius в Нью-Йорке в 2017 году и на ExpoScience International MEXICO в 2018-м. Он нашел технологию быстрой очистки воды от нефти. Для этого использует специально обработанный абсорбент на основе перлита - дешевой горной породы, которая применяется даже в садоводстве. Перлит отталкивает воду, и в его поры попадает только нефть.

И вот еще важно: собранную таким способом с поверхности воды нефть можно снова использовать.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ПОМОЩЬ КАРДИОЛОГАМ

За свое изобретение Соломия Леньо из Львова привезла две награды с одного из самых престижных конкурсов для подростков Intel ISEF, который проходит в США. Фонд короля Саудовской Аравии предложил ей выбрать любой университет мира для обучения, но она поступила в Украинский католический университет.

Соломия разработала программу на основе искусственного интеллекта, которая анализирует кардиограммы пациентов и позволит кардиологам точнее ставить диагноз. Медикам останется только проверить его. Эта разработка может быть особенно полезной для стран третьего мира, где медицина находится на низком уровне.

Украинская студентка говорит, что заняться разработкой ее заставила шокирующая статистика: до 90% смертей от заболеваний сердечно-сосудистой системы можно избежать, если вовремя их диагностировать.

Соломии Леньо уже поступают предложения от бизнеса - запустить стартап. Но она решила сначала доработать свое изобретение: повысить точность расшифровки (сейчас она составляет около 80%) и запустить мобильное приложение.

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ КОНСТРУКТОР

Десятиклассник из Днепра Андрей Горбонос стал серебряным призером Олимпиады гениев в США в этом году. Его изобретение позволит электрокарам дольше ездить без подзарядки. Чтобы добиться этого, школьник целый год работал в лаборатории, изучая новые свойства уже известного химического вещества. И пришел к выводу: если его использовать вместо лития в аккумуляторах, то их емкость увеличится. Такие суперконденсаторы можно использовать в системах питания электромобилей, аппаратах жизнеобеспечения, электростанциях, резервных генераторах. Например, отключается электричество в больнице - можно подключить запасной генератор на изобретении школьника. Он может работать очень долго за счет повышенной емкости, говорит разработчик, и быстро заряжается.

"Мою научную работу можно назвать молекулярным конструктором, - цитирует Андрея Горбоноса сайт Малой академии наук. - Фактически мы синтезировали вещество, которое является гидрооксидом никеля. В нем часть ионов никеля заменена на ионы аллюминия, а межслойное пространство заполнено пищевым красителем индигокармином".

АНАЛИЗАТОР КАЧЕСТВА ВОЗДУХА

Ученик Мариупольского технического лицея Артем Агванян взялся решить серьезную проблему своего города - придумал портативное устройство для определения качества воздуха. Оно позволяет точечно анализировать состояние воздуха, а полученные данные выводит в виде интерактивных графиков и зон: бесцветная - безопасная, желтая - опасные примеси, красная - предельная концентрация вредных летучих соединений. Для достоверности данных Артем использовал технологию Blockchain. Размер анализатора воздуха позволяет носить его с собой. Стоит он в пять раз дешевле аналогов - до $20.

Разработка Артема взяла третье место на Международном конкурсе научных проектов INSPO 2018 в Турции. А этим летом Агванян, окончив техникум в Мариуполе, поступил в UWC Red Cross Nordic в Норвегии.

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Создание этого материала стало возможным благодаря поддержке американского народа в рамках программы USAID "Медийная программа в Украине", которая выполняется международной организацией Internews. Содержание материалов является исключительной ответственностью LIGA.net и необязательно отражает точку зрения USAID, правительства США и Internews.

