UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

История | Повстанцы, диссиденты, ненавистники СССР: факты, которых не знали об украинской Луганщине

Цей матеріал також доступний українською
Повстанцы, диссиденты, ненавистники СССР: факты, которых не знали об украинской Луганщине - Фото
Фото: EPA
05.07.2022, 07:00

Пока российские соцсети традиционно "присоединяют" себе украинские земли и историю, напомним факты, почему Луганщина – Украина.

"Луганщина, с возвращением домой!", "Русская Луганщина снова с Россией", – так в российских соцсетях радовались, что ВСУ отступили от Лисичанска.

Российские космонавты присоединились к "празднованию", развернув на орбите разноцветные куски ткани размером около 1х1,5 м, которые оккупанты называют "флагами ДНР и ЛНР".

Генеральный штаб ВСУ объяснил, что после тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины должны были отойти с занимаемых позиций, чтобы сохранить жизнь украинских защитников.

Факт 1. Едва ли не самая многочисленная армия повстанцев против советской армии

По данным историков Тараса Чухлиба и Александра Добровольского, которые они представили на "Фестивале мнений" в Северодонецке, в конце 1920 года в Украине против советской власти выступало около 50 000 крестьян, имевших на вооружении винтовки, пулеметы и пушки.

В Луганской и Донецкой областях повстанцев против советской власти было больше, чем в Одесской, Черниговской, Полтавской и Харьковской вместе взятых.

По количеству бойцов регион уступал только Киевщине.

Вот схема выявленных и ликвидированных звеньев Организации украинских националистов (ОУН) на территории Ворошиловградской (ныне – Луганской) области по состоянию на 15 июня 1945 года, которые нашел историк Александр Добровольский.

Повстанцы, диссиденты, ненавистники СССР: факты, которых не знали об украинской Луганщине

Читайте также: "А где вы были 8 лет?": объясняем спекуляции о начале войны в Украине в 2014-м

Факт 2. Села на Луганщине – украиноязычные

90% сел Луганщины – украинские этнические села, об этом рассказывает общественный деятель Ирина Магрицкая. В 2008 году вышел фильм "Заклятие беспамятства. Голодомор 1932-33 годов в Луганской области", где она собрала рассказы людей из 300 сел Луганской области. Большинство воспоминаний были украиноязычными.

СПРАВКА. Доля граждан, считающих украинский родным языком, увеличилась с 57% в 2012 году до 76% – в 2022 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Факт 3. Автору строк "Любіть Україну" был близок Лисичанск

Любіть Україну, як сонце любіть,

як вітер, і трави, і води...

В годину щасливу і в радості мить,

любіть у годину негоди.

Это стихотворение можно назвать "визитной карточкой" современной Украины. В интернете сотни видео, где представители разных профессий из десятков стран рассказывают стихотворение Владимира Сосюры.

Родился украинский поэт в Донецкой области, но детские годы провел в поселке Третья Рота, который ныне называется Верхнее и относится к городу Лисичанск.

Осенью 1918 года в составе рабочей бригады содового завода он принял участие в восстании против кайзеровских войск, а уже зимой пошел добровольцем в армию Украинской Народной Республики. Одно из первых его стихотворений именно на украинском языке – "Ми любим на словах" – Сосюра написал на станции Знаменка Луганской области.

Повстанцы, диссиденты, ненавистники СССР: факты, которых не знали об украинской Луганщине

Читайте также: Они не предали: как луганские пограничники отбивали штурм боевиков в 2014-м

Факт 4. Настоящий Василий Голобородько – из Луганской области

Поэт-шестидесятник и единственный в Луганской области лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко Василий Голобородько – не путать с героем из сериала "Слуга народа" – был запрещен на 20 лет из-за того, что отказался работать с КГБ.

С 14 лет он собирал названия, приметы и пословицы в украинском фольклоре. Более двадцати лет изучал сказки и считает, что большинство мировых историй берут начало именно с украинского фольклора.

В 1990 году вышел сборник "Ікар на метеликових крилах", в 1992 году – сборник "Калина об Різдві". За эти два сборника в 1994 году поэта отметили Национальной премией Украины имени Тараса Шевченко.

Повстанцы, диссиденты, ненавистники СССР: факты, которых не знали об украинской Луганщине

Читайте также: Умер Иван Дзюба. История шестидесятника и героя: от арестов до борьбы с Табачником

Факт 5. Украинское образование для женщин – школы в Луганской области

В 1879 году в селе Алексеевка Перевальского района Луганской области была построена одноклассная земская школа. Это вторая женская школа, созданная Христиной Алчевской.

Первая – в Харькове в 1862 году. И она была еще первой во всей Российской империи. Так Алчевская боролась со стереотипом, что женщине место на огороде, и считала, что все должны быть грамотными.

Учили на украинском языке, по предметам – история, чтение, письмо. Эмский указ, изданный российским императором Александром II, стремился вытеснить украинский язык из культурной сферы. Соответственно, запрещенным стало и украиноязычное обучение. Поэтому Алчевская решила, что лучше хотя бы на русском, но дать образование большему количеству женщин, чем совсем не преподавать. В общей сложности Алчевская воспитала более 17 000 женщин.

Повстанцы, диссиденты, ненавистники СССР: факты, которых не знали об украинской Луганщине

А вот ее дочь – Христя – не перестала учить детей украинскому и после Эмского указа. Она читала им украинские книги, потому что считала, что только молодежь может изменить государство.

Факт 6. Составитель словаря украинского языка Борис Гринченко работал в Луганской области

В школе Алчевской в Луганской области работал писатель и педагог Борис Гринченко. В 1902 году он начал упорядочивать словарный материал, наработанный редакцией журнала "Киевская старина". Так появился четырехтомный словарь украинского языка, насчитывавший около 68 000 слов. К началу 20 века это был самый полный украинский словарь.

Повстанцы, диссиденты, ненавистники СССР: факты, которых не знали об украинской Луганщине


Именно Гринченко в 1888 году составил собственный букварь, чтобы учить детей читать, а через год – и книгу "Рідне слово".

Факт 7. Соучредитель Украинской Хельсинкской группы Николай Руденко – из Луганской области

В ноябре 1976 года в СССР была создана первая легальная организация защиты прав человека – Украинская Хельсинкская группа. Она защищала тех, кого советские власти преследовали за проукраинские убеждения.

За это членов УХГ арестовывали, ссылали в лагеря, пытали. Одним из создателей организации был Николай Руденко, родившийся в селе Юрьевка Лутугинского района Луганской области.

После демобилизации он стал парторгом Союза писателей Украины и должен был давать негативные характеристики писателям, обвиняемым в "космополитизме". Тем самым Руденко подписывал их к "репрессиям".

Однако он отказался от такой работы и со временем его литературу запретили, а позже арестовали за правозащитную деятельность и пытались закрыть в психбольнице.

Руденко попал под амнистию, но никогда не выпадал из-под присмотра "режима". После создания УХГ в феврале 1977 года его арестовали и дали семь лет лагерей строгого режима за "антисоветскую агитацию и пропаганду".

Повстанцы, диссиденты, ненавистники СССР: факты, которых не знали об украинской Луганщине

Еще одна представительница УХГ из Луганской области – Надежда Светличная. Диссиденты из восточного региона в УХГ сыграли немалую роль. Светличная вела правозащитную деятельность, за что ее дважды арестовывали. В 1973 году приговорили к четырем годам отбывания в мордовских концлагерях.

10 декабря 1976 года Светличная отказалась от советского гражданства. Такое решение приняла после "расправы" советской власти над диссидентами, среди которых были Вячеслав Черновол, Левко Лукьяненко, Василий Стус и другие.

Факт 8. Словарь синонимов от ученого Ивана Светличного из Луганской области

Украинский поэт, литературовед, критик, правозащитник, лауреат Шевченковской премии Иван Светличный долго работал над словарем украинских синонимов. С 1972 года он складывал в деревянный ящик с карточками в ячейках слова, которые называл "самобытной чертой украинского языка". Однако реализовать свой проект Светличный не успел.

2 января 1972 года он был приговорен к семи годам заключения и пяти годам ссылки. Это был второй арест. Его отправили отбывать наказание в селе Усть-Кане на Алтае, куда посылали "самых жестоких рецидивистов". Многодневные голодовки, акции протестов, спазмы сосудов мозга, тяжелая форма желтухи, отсутствие медпомощи – в 1981 году Светличный пережил инсульт и клиническую смерть. Его освободили через два года, он перестал говорить и был полностью парализован, умер в 1992 году.

Повстанцы, диссиденты, ненавистники СССР: факты, которых не знали об украинской Луганщине

Тем не менее его наработки со словарем синонимов стали важной основой для современных лингвистов.

  • Светличный был первым критиком Василия Симоненко и другом Василия Стуса.
  • В 1970-х годах собирал аудиоархив поэтов-шестидесятников, но записи конфисковал КГБ.

Читайте также: Первый в мире: история музея того самого "короля футбола" Пеле в украинском Луганске

БОНУС: Современные украиноязычные мультики для самых маленьких

Семья Тученко из Лисичанска в 2014 году уже попадала под обстрелы. Тогда после освобождения родного города от российских оккупантов родители начали создавать познавательные украиноязычные мультфильмы.

Анимационные истории были рассчитаны на детей в возрасте до двух лет, с помощью которых малыши знакомятся с буквами и цифрами, географией и историей Украины.

В 2022 году семья пережила обстрелы во второй раз и переехала в Хмельницкий, где продолжает делать украиноязычный контент для самых маленьких.

Например, вот такую сказку об острове Змеином.

Повстанцы, диссиденты, ненавистники СССР: факты, которых не знали об украинской Луганщине

журналістка LIGA.Life, спеціалізація - спорт і кіно
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
голодомор ссср луганская область лисичанск украинский язык василий голобородько Владимир Сосюра Христина Алчевская Христя Алчевская Борис Гринченко Украинская Хельсинская Группа Микола Руденко диссиденты Иван Светличный Надежда Светличная
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
 