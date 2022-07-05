Повстанцы, диссиденты, ненавистники СССР: факты, которых не знали об украинской Луганщине

"Луганщина, с возвращением домой!", "Русская Луганщина снова с Россией", – так в российских соцсетях радовались, что ВСУ отступили от Лисичанска.

Российские космонавты присоединились к "празднованию", развернув на орбите разноцветные куски ткани размером около 1х1,5 м, которые оккупанты называют "флагами ДНР и ЛНР".

Генеральный штаб ВСУ объяснил, что после тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины должны были отойти с занимаемых позиций, чтобы сохранить жизнь украинских защитников.

Факт 1. Едва ли не самая многочисленная армия повстанцев против советской армии

По данным историков Тараса Чухлиба и Александра Добровольского, которые они представили на "Фестивале мнений" в Северодонецке, в конце 1920 года в Украине против советской власти выступало около 50 000 крестьян, имевших на вооружении винтовки, пулеметы и пушки.

В Луганской и Донецкой областях повстанцев против советской власти было больше, чем в Одесской, Черниговской, Полтавской и Харьковской вместе взятых.

По количеству бойцов регион уступал только Киевщине.

Вот схема выявленных и ликвидированных звеньев Организации украинских националистов (ОУН) на территории Ворошиловградской (ныне – Луганской) области по состоянию на 15 июня 1945 года, которые нашел историк Александр Добровольский.

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Факт 2. Села на Луганщине – украиноязычные

90% сел Луганщины – украинские этнические села, об этом рассказывает общественный деятель Ирина Магрицкая. В 2008 году вышел фильм "Заклятие беспамятства. Голодомор 1932-33 годов в Луганской области", где она собрала рассказы людей из 300 сел Луганской области. Большинство воспоминаний были украиноязычными.

СПРАВКА. Доля граждан, считающих украинский родным языком, увеличилась с 57% в 2012 году до 76% – в 2022 году. Об этом свидетельствуют Доля граждан, считающих украинский родным языком, увеличилась с 57% в 2012 году до 76% – в 2022 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Факт 3. Автору строк "Любіть Україну" был близок Лисичанск

Любіть Україну, як сонце любіть,

як вітер, і трави, і води...

В годину щасливу і в радості мить,

любіть у годину негоди.

Это стихотворение можно назвать "визитной карточкой" современной Украины. В интернете сотни видео, где представители разных профессий из десятков стран рассказывают стихотворение Владимира Сосюры.

Родился украинский поэт в Донецкой области, но детские годы провел в поселке Третья Рота, который ныне называется Верхнее и относится к городу Лисичанск.

Осенью 1918 года в составе рабочей бригады содового завода он принял участие в восстании против кайзеровских войск, а уже зимой пошел добровольцем в армию Украинской Народной Республики. Одно из первых его стихотворений именно на украинском языке – "Ми любим на словах" – Сосюра написал на станции Знаменка Луганской области.

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Факт 4. Настоящий Василий Голобородько – из Луганской области

Поэт-шестидесятник и единственный в Луганской области лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко Василий Голобородько – не путать с героем из сериала "Слуга народа" – был запрещен на 20 лет из-за того, что отказался работать с КГБ.



С 14 лет он собирал названия, приметы и пословицы в украинском фольклоре. Более двадцати лет изучал сказки и считает, что большинство мировых историй берут начало именно с украинского фольклора.

В 1990 году вышел сборник "Ікар на метеликових крилах", в 1992 году – сборник "Калина об Різдві". За эти два сборника в 1994 году поэта отметили Национальной премией Украины имени Тараса Шевченко.

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Факт 5. Украинское образование для женщин – школы в Луганской области

В 1879 году в селе Алексеевка Перевальского района Луганской области была построена одноклассная земская школа. Это вторая женская школа, созданная Христиной Алчевской.

Первая – в Харькове в 1862 году. И она была еще первой во всей Российской империи. Так Алчевская боролась со стереотипом, что женщине место на огороде, и считала, что все должны быть грамотными.

Учили на украинском языке, по предметам – история, чтение, письмо. Эмский указ, изданный российским императором Александром II, стремился вытеснить украинский язык из культурной сферы. Соответственно, запрещенным стало и украиноязычное обучение. Поэтому Алчевская решила, что лучше хотя бы на русском, но дать образование большему количеству женщин, чем совсем не преподавать. В общей сложности Алчевская воспитала более 17 000 женщин.

А вот ее дочь – Христя – не перестала учить детей украинскому и после Эмского указа. Она читала им украинские книги, потому что считала, что только молодежь может изменить государство.

Факт 6. Составитель словаря украинского языка Борис Гринченко работал в Луганской области

В школе Алчевской в Луганской области работал писатель и педагог Борис Гринченко. В 1902 году он начал упорядочивать словарный материал, наработанный редакцией журнала "Киевская старина". Так появился четырехтомный словарь украинского языка, насчитывавший около 68 000 слов. К началу 20 века это был самый полный украинский словарь.

Факт 7. Соучредитель Украинской Хельсинкской группы Николай Руденко – из Луганской области

Именно Гринченко в 1888 году составил собственный букварь, чтобы учить детей читать, а через год – и книгу "Рідне слово".

В ноябре 1976 года в СССР была создана первая легальная организация защиты прав человека – Украинская Хельсинкская группа. Она защищала тех, кого советские власти преследовали за проукраинские убеждения.

За это членов УХГ арестовывали, ссылали в лагеря, пытали. Одним из создателей организации был Николай Руденко, родившийся в селе Юрьевка Лутугинского района Луганской области.

После демобилизации он стал парторгом Союза писателей Украины и должен был давать негативные характеристики писателям, обвиняемым в "космополитизме". Тем самым Руденко подписывал их к "репрессиям".

Однако он отказался от такой работы и со временем его литературу запретили, а позже арестовали за правозащитную деятельность и пытались закрыть в психбольнице.

Руденко попал под амнистию, но никогда не выпадал из-под присмотра "режима". После создания УХГ в феврале 1977 года его арестовали и дали семь лет лагерей строгого режима за "антисоветскую агитацию и пропаганду".

Еще одна представительница УХГ из Луганской области – Надежда Светличная. Диссиденты из восточного региона в УХГ сыграли немалую роль. Светличная вела правозащитную деятельность, за что ее дважды арестовывали. В 1973 году приговорили к четырем годам отбывания в мордовских концлагерях.

10 декабря 1976 года Светличная отказалась от советского гражданства. Такое решение приняла после "расправы" советской власти над диссидентами, среди которых были Вячеслав Черновол, Левко Лукьяненко, Василий Стус и другие.

Факт 8. Словарь синонимов от ученого Ивана Светличного из Луганской области

Украинский поэт, литературовед, критик, правозащитник, лауреат Шевченковской премии Иван Светличный долго работал над словарем украинских синонимов. С 1972 года он складывал в деревянный ящик с карточками в ячейках слова, которые называл "самобытной чертой украинского языка". Однако реализовать свой проект Светличный не успел.



2 января 1972 года он был приговорен к семи годам заключения и пяти годам ссылки. Это был второй арест. Его отправили отбывать наказание в селе Усть-Кане на Алтае, куда посылали "самых жестоких рецидивистов". Многодневные голодовки, акции протестов, спазмы сосудов мозга, тяжелая форма желтухи, отсутствие медпомощи – в 1981 году Светличный пережил инсульт и клиническую смерть. Его освободили через два года, он перестал говорить и был полностью парализован, умер в 1992 году.

Тем не менее его наработки со словарем синонимов стали важной основой для современных лингвистов.

Светличный был первым критиком Василия Симоненко и другом Василия Стуса.

В 1970-х годах собирал аудиоархив поэтов-шестидесятников, но записи конфисковал КГБ.

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БОНУС: Современные украиноязычные мультики для самых маленьких

Семья Тученко из Лисичанска в 2014 году уже попадала под обстрелы. Тогда после освобождения родного города от российских оккупантов родители начали создавать познавательные украиноязычные мультфильмы.

Анимационные истории были рассчитаны на детей в возрасте до двух лет, с помощью которых малыши знакомятся с буквами и цифрами, географией и историей Украины.

В 2022 году семья пережила обстрелы во второй раз и переехала в Хмельницкий, где продолжает делать украиноязычный контент для самых маленьких.

Например, вот такую сказку об острове Змеином.

Ольга Модіна

журналістка LIGA.Life, спеціалізація - спорт і кіно

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