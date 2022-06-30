Спасатели продолжают искать пропавших без вести в Кременчуге. Количество погибших растет

До 27 июня о Кременчуге почти не упоминалось в военных новостях. Российский ракетный удар посреди дня по торговому центру с сотнями посетителей ужаснул не только Украину — город оказался в фокусе внимания мировых медиа и политиков. 18 погибших, 65 раненых и 21 пропавший — таковы данные по состоянию на этот момент. Однако спасатели до сих пор разбирают завалы на месте трагедии, поэтому список жертв военного преступления РФ не окончательный.

"Удар был в 20 метрах от нас. Я вообще не понял, что произошло. Сижу, щелкаю телефон — бух! Сплошной дым, чернота, шум в голове, перед глазами все плывет. Я карабкаюсь-карабкаюсь-карабкаюсь и вижу дырочку в темноте — солнце. Мозг включается: надо спасаться. Нас с другом забросило под грузовик. Выскабливаюсь из-под него на четвереньках, смотрю — позади машина горит, понимаю, что прилетело", — рассказывает LIGA.net пострадавший Александр, который сейчас лежит в больнице.

У мужчины контузия, перелом и рваная рана ноги, а также многочисленные порезы и осколочные ранения по всему телу. Один кусочек металла врачи достали в нескольких сантиметрах от правого глаза.

Александр работал в магазине "Эльдорадо" в торговом центре "Амстор":

"Сирена прозвучала – мы просто вышли на улицу, на задний двор. Для безопасности, чтобы не упало ничего на голову. Но не ждали такого, не будут же бить по людям в торговом центре. Это было четыре часа вечера, все после работы".

В шоковом состоянии он еще проковылял несколько метров на травмированной ноге, пока понял, что что-то не так: "Увидел лестницу и сел. Как раз вышли продавщицы из "Сильпо". Одна из них сняла с себя ремень и перетянула мне ногу".

Коллега Александра Петр — в соседней палате. У него контузия и рваная рана руки. Из всех сотрудников "Эльдорадо" пострадали только двое, остальные успели выскочить невредимыми, но все равно мужчины говорят, что им повезло. Потому что рядом был магазин "Комфи", на который и пришелся удар.

"Один наш парень умер в больнице. Пятеро коллег госпитализированы, но по нашей информации их состояние стабильное. Девять человек пропали без вести", — сообщила компания в соцсетях.

В палате с Петром как раз лежат Игорь, который в момент взрыва вошел в "Комфи" за телефоном, и Николай, сотрудник магазина. У обоих контузия и осколочные ранения. У Николая, кроме того, ожоги кожи и сильно травмированные руки. Он не может сам есть, кормить его приходит мать.

Кременчугская больница интенсивного лечения приняла 24 пострадавших от ракетного обстрела. Хирург Иван Жуков рассказывает, что семеро из них – в хирургическом отделении в состоянии средней тяжести: с осколочными ранениями по всему телу и переломами ног и рук, еще 5 – в реанимации в стабильно тяжелом состоянии: с тяжелыми черепно-мозговыми травмами и с травматическими ампутациями.

"Россияне говорят, что там был склад боеприпасов. Да какой склад? Там люди, магазины и все всегда знали, что это торговый центр. Россия – террористы. Горько, что в 21 веке такая херня происходит, – говорит Александр и добавляет: – Я сейчас очень переживаю за коллег, которые были там. За себя не переживаю, я жив, голова цела, мозг работает. А за коллег — понимаю, что шансов [выжить] мало".

Бывший торговый центр теперь сплошная развалина, поплавило даже металл и стекло. Площадь возгорания – 10 000 квадратных метров. Запах горелого слышен еще через квартал. На улице жарко и душно, +33°C. Полностью экипированные спасатели разбирают завалы с помощью тяжелой техники, затем тщательно прочесывают территорию.

"Шаг за шагом проверяем буквально все, потому что тела погибших людей очень обуглены, очень. Кроме тех, кто погиб, мы еще нашли фрагменты тел и пока не можем сказать, скольких людей именно", — объясняет пресс-секретарь ГСЧС Полтавской области Светлана Рыбалко.

По ее словам, на месте трагедии посменно работают 400 спасателей из всех районов Полтавской области, а также Кировоградской, Черкасской и Киева: "Люди физически и морально очень истощаются, поэтому у нас есть запас для замены. Кроме того, когда сирены предупреждают об угрозе ракетного удара спасатели вынуждены отходить на безопасное расстояние. Потому что уже неоднократно ракеты повторно прилетали, когда спасатели работали на месте".

Раздается сирена — десятки мужчин в форме покидают пепелище, другие поднимаются с газона и направляются через дорогу вглубь района многоэтажек. Там занимают скамейки под подъездами и расстилают карематы в тени деревьев. Спасатели настолько устали, что часть прямо там и засыпает. Местные жители выходят спросить, чем помочь, и предлагают воду.

На утро 30 июня спасатели разобрали 80% завалов, сообщает Дмитрий Лунин, глава Полтавской ОВА. По информации ГСЧС, кроме 17 погибших обнаружили также восемь фрагментов человеческих тел. Еще один человек скончался в больнице, 65 получили ранения, из них 26 были госпитализированы. 21 человек до сих пор считается пропавшим без вести.

Первый день родственники пропавших провели под торговым центром. В отеле рядом полиция развернула мобильный пункт, где собирала заявления и всю информацию о пропавших. Тогда спасатели еще надеялись найти под завалами выживших. Со стороны "Амстора" волонтеры организовали место памяти, куда люди приносят цветы и лампадки. Неподалеку расставлены стулья для родственников, откуда они могут наблюдать за работой спасателей. Большинство лишь наведывается время от времени в штаб ликвидации за новостями, но есть и не отходящие от места трагедии.

Татьяна пришла сюда с отцом пропавшего друга: "Дома еще хуже. А что делать, в телевизор смотреть?", – объясняет. 35-летний Константин работал в магазине мобильных телефонов рядом с "Комфи", в обед еще был на связи. Когда произошел взрыв, Татьяна была неподалеку, начала звонить Косте и его детям, у мужчины двое несовершеннолетних сыновей. Но с момента взрыва от него ничего не слыхали.

Теперь Татьяна помогает отцу Константина пройти все инстанции и процедуры: "Чего сидеть дома? Надо ехать и самим искать. Мы верим в это [что найдется], передали данные полиции. Я описала, какие у него есть татуировки, чтобы люди знали. Хотя понимаю, что от высокой температуры может ничего не остаться вообще.

Также они проверили все больницы и морги, в том числе звонили в Полтаву — а вдруг все же кого-то в тяжелом состоянии отвезли туда:

"В третьей больнице сказали, что у нас все идентифицированы. Наш Костя был полностью со всеми домашними документами. Может, говорю, у вас есть люди без документов, без сознания, в реанимации? Может, делают операцию кому-то? Нет. Были в морге. Потом поехали, сдали тест ДНК. Ну, и все".

Сразу после взрыва в соцсетях начали появляться сообщения из Кременчуга о поиске родных и близких, которые, как и Константин, либо были, либо могли быть в "Амсторе". Десятки сториз и постов с фотографиями мамы, дочери, мужа, подруги или друга. С подробным описанием одежды, татуировок, особых украшений, чтобы человека можно было узнать хотя бы по какому-либо из признаков.

"Я видела фото, где тело обуглено, а обувь осталась целой. Может, кто-то из родных узнает [по кроссовкам], — говорит Татьяна. — Я понимаю, что такое судмедэкспертиза. Анализ ДНК делается не один день, а ожидание — это хуже всего".

Автор: Алена Савчук

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