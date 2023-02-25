Тероборона год спустя. Как народное сопротивление превратилось в регулярную армию

"Философский батальон" – под таким названием вышел один из наших материалов о теробороне. Речь шла о киевлянах и, в частности, о представителях интеллигенции, которые массово записывались в ТрО. Прошел год. Стали ли они настоящими солдатами?
В годовщину полномасштабного вторжения LIGA.net анализирует социально-военный эксперимент под условным названием "тероборона". Сквозь что пришлось пройти добровольцам и как народное сопротивление превратилось в регулярное войско.
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Этап первый: шок и оружие
Каждый помнит тот день по-своему. В моем случае было так. Около пяти утра дочь включила свет и закричала: "Киев бомбят". И начался долгий день, длившийся примерно две недели. Главным эпизодом этого долгого дня для меня, как и для десятков тысяч киевлян, стала тероборона.
После того, как семья оказалась в безопасном селе под Киевом (пройдет пару дней и окажется, что это одно из самых опасных мест), я бежал по улице, держа в голове адрес – точки, где раздавали оружие. На воротах в старой промзоне меня спросили: "УБД есть? – "Нет". – "Тогда вам не к нам". Удостоверения участника боевых действий у меня не было и я побежал дальше, по дороге узнав еще один адрес.
Это были дни, когда киевляне и жители пригородов шли на хитрости, чтобы попасть в армию. Мне помогло журналистское удостоверение. Кто-то брал центры комплектования настойчивостью. А кому-то удалось оказаться в таком месте, где с фантастической скоростью раздавали автоматы Калашникова. И не только автоматы.
Офицер бучанской теробороны Игорь Ким в разговоре с LIGA.net вспоминал, как получил в свое подчинение более 300 мужчин в тапочках, кепках, джинсах… Значительная часть которых видели автомат Калашникова впервые в жизни. Ускоренный курс тактико-огневой подготовки длился два дня.
Среди его подчиненных был электронщик, вместе с которым Игорь Ким начал изучать новое оружие. В ту же ночь батальон дал первый бой. Результат: вражеская техника остановлена. Один тероборонец погиб. 12 бойцов, по словам Игоря Кима, "сошли с ума и их пришлось локализовать".
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Этап второй: Запорожская Сечь
В конце февраля один из штабов ТрО на Левом берегу Киева напоминал осажденную крепость. Толпа чуть ли не штурмом брала здание. Время от времени открывалась дверь, выходил мужчина лет 30-ти с черной бородкой и громким голосом выкрикивал что-то вроде: "Просто так оружие не даем!" Или: "Нужен оператор башенного крана!".
Бородачом с громким голосом был пресс-офицер 112 бригады ТрО Андрей Ковалев. Для него это тоже было новое дело. В преддверии полномасштабного вторжения политический аналитик Андрей Ковалев в вечернем прайме одного из телеканалов доказывал, что большая война россиянам не нужна. "Но оказалось, что действия психопата предусмотреть невозможно", – заявил он через несколько дней.
"Когда я крикнул, что нужен оператор башенного крана, из толпы выбрался паренек, – делится воспоминаниями пресс-офицер. – Уже в кабинете парень говорит: я не оператор... Делаем так: вы меня записываете, а я вам привожу нужного человека. И он привел оператора башенного крана – свою маму".
Рассказывать о тех днях пресс-офицер может долго и вдохновенно: "Я выходил на крыльцо и видел перед собой толпу вплоть до горизонта. Мгновенно поставить на учет тысячи людей было невозможно".
Через несколько дней вокруг штаба, действительно, возникло что-то похожее на Сечь: люди ставили палатки, ночевали на каком-то картоне под открытым небом, перегораживали улицы баррикадами. Процессом комплектования бригады Андрей Ковалев занимался почти круглосуточно. Времени на сон практически не было. Каждый день добавлялись все новые и новые задачи.
Кандидата политических наук Ковалева можно назвать многофункциональным коммуникационщиком. Во время Майдана он был журналистом 5 канала, в 2014-2016 годах пресс-секретарем патриарха Филарета, позже пресс-секретарем председателя ВР Андрея Парубия. В первую же неделю войны Ковалеву пришлось использовать все приобретенные в мирной карьере навыки.
"В штаб звонят с блокпоста: на наши позиции выбежали французские журналисты, что делать? Надо ехать и решать вопросы, – улыбается он. – Знакомый тероборонец решил жениться, просит найти священника..." Одна из задач пресс-офицера – развенчивать фейки. Главный фейк тех дней: русские войска уже вошли в Киев.
У Ковалева возникает идея: устроить в Киеве свадьбу тероборонцов, позвать иностранных журналистов, максимально осветить это событие. "Я звоню своему другу – отцу Максиму Стрихару, – вспоминает пресс-офицер. – С этого звонка, кстати, началось формирование капелланской службы. Сейчас у нас в каждом батальоне есть капеллан".
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Этап третий: народное войско
А еще у Ковалева разрывался мобильный: доктора наук, артисты, издатели, режиссеры и другие уважаемые люди пытались с помощью телефонного права попасть на должность под названием "солдат-стрелок". Пресс-офицер вспоминает, как народному артисту Тарасу Компаниченко приходилось объяснять: "Тебя мобилизовать как стрелка – это все равно что микроскопом забивать гвозди".
В ряды теробороны также вступил артист Национального академического оркестра народных инструментов Тарас Столяр. Пройдет полгода и на итальянскую сцену "Ravenna Festival" выйдет человек в камуфляже – Тарас Столяр.
Число личного состава бригады в марте-апреле 2022 года измерялось десятками тысяч. Сегодня это стандартное военное формирование со стандартной численностью, на порядок меньше – несколько тысяч.
Еще в марте часть тероборонцов была отсеяна. В основном это были люди без военно-учетных специальностей, которые не служили в Вооруженных Силах, имели определенные заболевания, возрастные ограничения и т.д. Под сокращение попал и я.
Однако киевское ТрО остается уникальным военным формированием. Это не просто бригада ВСУ, это фантастический и дерзкий социальный эксперимент. Стихийное и в то же время организованное народное сопротивление, позволившее выиграть битву за Киев.
Даже сейчас любая попытка собрать информацию о 112-й бригаде территориальной обороны наталкивает на мысль, что это специализированное формирование мыслителей, художников и ученых.
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Наше отделение
Все это так и, одновременно, не так. 112-я бригада действительно лидирует по количеству представителей креативного класса, которые в основном занимают должности солдат-стрелков. Но говорить, что большинство солдат являются так называемыми "креаклами", будет неправдой.
Потому что большинство – все-таки не народные артисты, а представители рабочих специальностей, госслужащие, мелкие предприниматели. А также разнообразные "служивые" люди: бывшие полицейские, атошники, налоговики и другие силовики. Мужчины и женщины.
Вот, к примеру, мое отделение. Из девяти бойцов семь кадровых офицеров. Четверо – участники боевых действий. Скелет – молодые офицеры, которых я помню по позывным: "Лев", "Орел" и "Титан". В недавнем прошлом – артиллеристы.
Держать в руках автомат меня учил Ямам. Израильский полицейский, прошедший срочную службу в пограничных войсках. Когда ему было одиннадцать, его семья эмигрировала в Израиль. Но сохранила тесные связи с Украиной.
Ямам свободно говорит на украинском, русском, английском. Прирожденный воин: увлекается спортом и военной историей. Когда началась война, приехал защищать свою первую родину. И – девушку, живущую в Днепре.
Ямам – не единственный полицейский в нашем взводе. Рядом были двое украинских коллег: Юра – в прошлом инспектор по делам несовершеннолетних – и "Кос" – оперативник. Внешне Юра какой-то нетипичный полицейский: бородка и закрученные усы, которые делают его похожим на барона Мюнхаузена...
Уже пожилой, но бравый строитель Макс. В прошлом артиллерист. Вся семья Макса – добровольцы. Его сын пошел служить в другую бригаду. Его жена-парикмахер на волонтерских началах стригла нашу роту.
Я продолжаю поддерживать с ним связь, но до сих пор не знаю: Рыбак – это позывной или реальная фамилия.
Участник боевых действий на Донбассе, недавно контрактник 72 отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев. Основная черта Рыбака – человечность. Очень скромный человек, лишенный каких-либо военно-карьерных устремлений. Держится в стороне от любых микрогрупп. Боевая единица сама по себе. Страстный курильщик.
С ним я провел максимальное количество часов на посту. Вечность. Черный запорожец Рыбак позиционирует себя больше как строитель, чем военный. Скучает по мирной жизни: "У меня до 24 февраля был заказ на десять ванн в Конче-Заспе, представляешь?"
Во время нарядов мечтал о том, чтобы поймать крупную рыбу. Наверное, сома. Хотя это была не единственная его мечта. И не самая большая. Он отпрашивался в увольнение к девушке. Как ни странно, я помню ее имя: Яна. Она, кажется, работала в одном из торговых центров. В условиях дефицита сигарет и еще каких-то мелочей, это было важно: "Она знает, что сегодня завезут Ротманс. Яна взяла для нас блок..."
Но большинство разговоров – о рыбалке. Здесь надо сказать, что рыбалка мне безразлична. Но я считаю себя экспертом по малым рекам Киева. В свое время (в детстве) я измерял шагами забранные в бетон киевские ручьи. Теперь я в курсе: на реке Вита есть особое место, где за два часа можно наловить целое ведро карасей.
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Этап четвертый: армия как армия
В первые дни битвы за Киев тероборона напоминала партизанское сопротивление: это касалось и внешнего вида, и стихийной самоорганизации. Но уже пару месяцев спустя стрелка-тероборонца невозможно было отличить от представителя других родов войск. Разве что по шеврону.
112 бригада была задействована во всех горячих участках фронта и всегда проявляла себя достойно. Первые бои – на подступах к столице и в самом Киеве в конце февраля. Далее – Броварское и Гостомельское направления, Буча, Мощун, Чернобыль. Позже – Слобожанское контрнаступление, Херсонское контрнаступление, битва за Бахмут.
По словам Андрея Ковалева, важная черта командира бригады – полковника Александра Павлия – способность беречь людей. Хотя статистику самих потерь пресс-офицер не называет. В преддверии 24 февраля я попытался навести справки о судьбе тероборонцов, с которыми лично познакомился во время битвы за Киев. Оказалось, что все выжили.
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Жизнь продолжается
Молодые офицеры-артиллеристы, "Орел", "Лев" и "Титан", волею судьбы оказавшиеся в киевской ТрО, со временем перевелись в артиллерийскую бригаду. "Орла", кажется, отправили в Германию на обучение – овладевать техникой, которую Запад передает Украине.
Оперативник "Кос" после тяжелой контузии находится на лечении. Строитель Макс получил ранение в ногу, и также в госпитале. Оба идут на поправку. У бывшего полицейского Юры родилась дочь...
Ребята рассказывали о первых боях на Окружной, о том, что в батальоне сформировали сводную роту и отправили на Гостомельское направление. Из нашего отделения в сводную роту попал израильский полицейский Ямам. "Реально крутой" – так его характеризуют побратимы. Позже он получил грамоту как образцовый солдат.
Сам же Ямам неохотно вспоминает те дни. Более того – избегает разговора: "Что рассказывать? Считаю, что за год особых достижений у меня нет". В конце концов Ямама удалось разговорить. Оказалось, что когда подразделение стояло в лесу, у него началась сильная аллергическая реакция на растения. С приступами астматического бронхита Ямам попал в больницу.
Это стало причиной того, что его перевели в тыловую часть. С этого времени он ищет возможность попасть на фронт. И, кажется, недавно нашел: в ближайшие дни планирует сменить подразделение... "Не очень хочу об этом говорить, чтобы не сглазить, – говорит он. – Для меня быть на фронте – это принципиально, я с пятнадцати лет ношу форму... Три года своей жизни я провел на боевых позициях..."
Саня Рыбак и боец с позывным "Дубай" прошли курсы операторов дронов. Теперь они аэроразведчики – экипаж БПЛА. Оттачивают мастерство в боевых условиях и собирают деньги на "матрас" (дрон-разведчик DJI Matrice 300RTK).
Недалеко от их позиций – Северский Донец. На некоторых участках эта река никогда не замерзает. У Рыбака даже на фронте есть спиннинг. "Мы с "Дубайем" думаем, что надо нам затрофеить что-то серьезное, чтобы отпустили порыбачить", – вздыхает Саня.
Его мечты всегда сбываются. Даже война не сломила его планы на 2022 год. Летом, во время отпуска, Саня женился. Конечно же, на Яне. И рыбу, о которой мечтал, он тоже поймал. Где-то на Трухановом острове. Большую и хищную. Кажется, сома.
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