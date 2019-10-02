Цена школьника: Минфин раскрыл данные о финансировании 14800 школ. Где тратят больше?

Сколько денег государство тратит на среднее образование, а на каждую школу, а на одного ученика или учителя? Еще более важный вопрос: расходы влияют на качество — чем больше денег, тем выше ВНО выпускников? Еще месяц назад ответы на эти вопросы знали только несколько сотрудников минобразования, а сегодня эти данные доступны всем (почти). Чтобы вам было удобнее, мы представили дата сет из сотни тысяч показателей в максимально удобном формате.

Что случилось

Министерство финансов впервые опубликовало данные о финансировании львиной доли школ — 14 776 из 16 200. Минфин не просто раскрыл, сколько денег тратится на каждую школу, а дал детальные данные о количестве учеников, учителей, площади школы и еще 11 показателей. Министерство уточняет, что все эти данные помогли собрать областные государственные администрации.

Это очень крутой ход Минфина. Такие данные позволяют создать простой и эффективный инструмент сравнения, в котором каждый родитель сможет посмотреть — сколько государство выделило на «его» школу, это больше или меньше, чем в среднем по стране, городу, району или даже соседним школам. Какая наполняемость классов, как много учителей и денег на квадратный метр? Уверены, что такой инструмент поможет родителям быстро разобраться в уровне финансирования школ, и, главное, вовлечет в контроль над тратами госденег. Мы ищем партнеров, чтобы сделать этот проект масштабным, удобным в использовании для сотен тысяч родителей и, конечно, максимально качественным. Если вам интересно информационное или коммерческое партнерство, спонсорство, рекламные проявления, — то напишите нам на почту r.avramenko@liga.net.

101,6 млрд грн было потрачено на среднее образование в 2018 году по данным Госказначейства. В данных Минфина 14 776 школ (это около 87% от всех школ в Украине), которые посещают почти 4 млн учеников. В прошлом году государство профинансировало эти школы на сумму 82,9 млрд грн.

Несложно подсчитать, что один школьник обходится бюджету в 29,2 тыс грн в год (или в $1073 по среднегодовому курсу). Впрочем, агрегированные данные не отвечают на вопросы — это достаточно или нет в разрезе каждой школы, как распределено финансирование в регионах и т.д. Чтобы ответить на эти вопросы мы составили первый ТОП-школ по финансированию на одного ученика, один класс, одного учителя. Какие школы тратят больше 29,2 тыс грн в год на одного ученика, а кто только 5000 грн?

Какие в Украине школы

Структура финансирования школ сложная. Если упростить, есть два основных источника финансирования: государственный и местные бюджеты. Из государственного перечисляются деньги на учебники, подготовку к «Новой украинской школе» — программы Министерства образования, которая подразумевает переход на 12-годичную программу обучения и, в частности, обновление классов: закупку оборудования, мебели, ремонта помещений. Зарплаты технического персонала, коммунальные платежи, школьные автобусы, питание и мелкий ремонт финансируются местным бюджетом. Отдельно стоит выделить зарплаты учителей — они покрываются из госбюджета образовательной субвенцией в местные бюджеты и ее сумма зависит от количества учеников в школе, количества часов вычитки уроков учителем, типа населенного пункта. Данные Минфина раскрывают 81% всех трат на среднее образование, что дает представление о тренде.

Городские школы: В 2018 году усредненная городская школа имела такие характеристики: почти 4 200 квадратных метров, 46 учителей (из них 7 — пенсионного возраста), 575 ученика (12 на одного учителя), 27 человек в классе, 9,1 млн грн финансирования или 16 224 грн в год на одного ученика.

Районные школы в ОТГ: Тут совсем другая статистика: школы в 2,5 раза меньше городских по площади (1700 м2), в пять раз меньше учеников (в среднем 107), в два раза меньше учителей (20) и три раза меньше финансирования — 3,6 млн грн на школу, что в пересчете на школьника — 31,8 тыс грн (против 16,2 тыс грн в городе).

Самые «богатые» школы Украины

Какие школы получают больше всего госфинансирования? Ожидаемо, что те, в которых учится больше всего учеников и учителей. Так в ТОП-5 школ вошли три учебных заведения из Киева из Волынской и Кировоградской областей.

Название школы Регион Количество учеников Количество учителей Трат на школу, 2018 Трат на ученика 2018 Волинський обласний ліцей ім. Героїв Небесної Сотні Волинська 853 119 51 979 564 60937.4 Голованівський ліцей ім.Т.Г.Шевченка Кіровоградська 1365 211 43 290 600 31714.7 Школа "Домінанта" (школа № 204) м.Київ 1243 156 40 128 100 32283.3 Школа №329 "Логос" імені Георгія Гонгадзе м.Київ 2348 145 35 811 700 15252 Луцька гімназія № 4 імені Модеста Левицького Волинська 1411 131 35 377 008 25072.3 Київська гімназія східних мов №1 м.Київ 1156 117 33 524 670 29000.6 Великодимерське НВО Київська 1374 99 32 931 200 23967.4 Скандинавська гімназія м.Київ 1793 134 32 758 000 18269.9 Слов'янська гімназія м.Київ 1935 155 32 301 500 16693.3

Эффект масштаба

Куда неожиданнее выглядит ТОП-школ в пересчете на финансирования на одного ученика. В ТОП-10 нет ни одной столичной или школы из городов миллионников. В лидерах — Бранцевский учебно-воспитательный комплекс Краснопольского района Сумской области. На одного ребенка там приходится 509 400 грн. Удивительно, что в этой школе всего трое учеников, и совсем поразительно — столько же и учителей. Такая же ситуация — три на три — в школе-детском садике «Перлина» Новоодесского района Николаевской области. Только траты на одно ученика составили 435 000 грн.

В ТОП-30 школ по самым большим тратам на одного ученика нет учебных заведений, в которых бы училось более 60 человек.

Название школы Регион Количество учеников Количество учителей Трат на школу, 2018 Трат на ученика 2018 Бранцівський навчально-виховний комплекс Сумська 3 3 1 528 200 509400 Школа-дитячий садок «Перлина» Миколаївська 3 3 1 306 100 435366.7 Федорівська ЗШ Запорізька 5 1 1 845 583 369116.6 Школа-дитячий садок «Перлина» м.Київ 22 6 8 079 800 367263.6 Білогривський навчально-виховний комплекс Сумська 2 3 638 760 319380.1 Котлярська ЗОШ Житомирська 41 8 12 745 419 310863.9 Буртівський НВК Черкаська 3 2 930 800 310266.7 Школа с.Гірськ Чернігівська 4 2 1 175 600 293900 Миколаївський заклад загальної середньої освіти Дніпропетровська 8 2 2 283 695 285461.9 Школа № 15 м. Прилуки Чернігівська 22 31 6 157 600 279890.9 Школа "Пізнайко" м.Київ 53 63 14 447 462 272593.6 Криничанський навчально-виховний комплекс Донецька 10 3 2 673 000 267300 НВК с.Подорожня Вінницька 7 5 1 719 500 245642.9 Бондарівська загальноосвітня школа Луганська 8 6 1 962 300 245287.5 Вовківецька початкова школа Хмельницька 7 2 1 692 100 241728.6 Школа №278 м. Кривий Ріг Дніпропетровська 42 45 9 561 480 227654.3 Зміївський навчально-виховний комплекс № 1 Харківська 18 16 4 028 200 223788.9 Орчицька початкова школа Харківська 27 5 6 039 600 223688.9 Вишнюватський НВК Запорізька 5 8 1 117 403 223480.6 Миропільська загальноосвітня школа Дніпропетровська 5 3 1 112 096 222419.1 Мончинська ЗОШ Вінницька 7 2 1 550 000 221428.6 Шрубківська початкова школа Хмельницька 7 3 1 524 200 217742.9 Часлівецький навчально-виховний комплекс Закарпатська 10 3 2 055 500 205550 Федорівський навчально-виховний комплекс Донецька 6 2 1 200 080 200013.3 Зарудянська початкова школа Полтавська 10 4 1 919 600 191960 Червленівський навчально-виховний комплекс Сумська 6 2 1 138 700 189783.3 Соколівський НВК Запорізька 20 19 3 723 185 186159.3 Батьківська ЗОШ Львівська 1 1 178 660 178660 НВК В.Гребля Вінницька 10 4 1 753 712 175371.2 Хейлівщинський НВК Полтавська 6 4 1 050 800 175133.3

По данным Минфина, меньше всего средств было выделено на 309 учеников Косовского лицей имени И. Пелипейка — 40 300 грн, что в пересчете 130 грн на человека.

Помощница-консультант народного депутата Инны Совсун Ирина Когут полагает, что это, скорее всего, ошибка в данных. «Cкорее всего, все выбросы (outliers), где расходов меньше 5-6 тысяч — это ошибки в данных», — говорит Когут.

Так и есть, даже в публичном отчете лицея, только в I квартале 2018-го на счета школы поступило 2,2 млн грн (это в 80 раз больше, чем за весь год под данным Минфина).

В Украине семь школ, где трат на одного ученика было менее 5000 грн (вы можете найти их по ссылке), чтобы не запутывать читателей, мы их исключили из финальной таблицы, Ниже мы приводим таблицу ТОП-30 школ по наименьшему количеству трат на одного ученика.

Название школы Регион Количество учеников Количество учителей Трат на школу, 2018 Трат на ученика 2018 Луцький ліцей № 27 Волинська 552 40 3 097 626 5611.6 Початкова школа №332 м.Київ 868 52 5 241 300 6038.4 ЗОШ № 30 м.Житомир Житомирська 1103 86 6 880 898 6238.3 Школа № 14 м. Слов'янськ Донецька 265 34 1 730 300 6529.4 Старокозацька школа Одеська 727 55 4 775 000 6568.1 Підберезький ЗЗСО Івано-Франківська 128 27 849 600 6637.5 Католицька школа святого Василія Великого Івано-Франківська 237 33 1 605 000 6772.2 Школа №1 м. Кам'янка-Бузька Львівська 725 60 5 090 400 7021.2 Свалявська загальноосвітня школа Закарпатська 226 10 1 592 700 7047.3 Одеський ліцей "Ланжеронівський" Одеська 884 75 6 349 600 7182.8 Школа №2 м. Кам'янка-Бузька Львівська 692 54 5 030 500 7269.5 Школа №3 м. Кам'янка-Бузька Львівська 332 38 2 450 300 7380.4 ЗОШ № 8 м. Житомир Житомирська 871 67 6 430 944 7383.4 Школа № 8 м. Костянтинівка Донецька 124 20 991 100 7992.7 Школа-садок “Перша ластівка” Івано-Франківська 156 27 1 249 000 8006.4 Школа № 18 Миколаївська 712 54 5 735 100 8054.9 Школа "Прогрес" м. Запоріжжя Запорізька 49 8 395 997 8081.6 СЗОШ № 16 м.Житомир Житомирська 1269 115 10 530 021 8297.9 Школа № 14 м. Мукачево Закарпатська 950 39 8 010 900 8432.5 ЗНЗ № 2 Київська 1555 114 13 592 600 8741.2 Школа №81 м. Одеса Одеська 1488 77 13 010 840 8743.8 Оржівський ліцей Рівненська 554 51 4 856 992 8767.1

Столичный вопрос

В каких регионах школы в пересчете на одного ученика лучше всего финансируются? Прежде чем отвечать на этот вопрос, надо отдельно рассказать о киевских школах.

Киев сильно отличается от всей Украины. Но по показателям близок к украинским городам. В столице очень большие школы как физически, так и по количеству учеников и учителей — средняя киевская школа это 6 000 квадратных метров, это в 1,5 раза больше средней городской украинской школы.

В усредненной столичной школе учится на 14% больше учеников, чем в других городах (663 школьника против 575 по городам Украины). А нагрузка на учителей в Киеве чуть меньше — на каждого преподавателя в среднем приходится 11 школьников, в то время как у среднеукраинского учителе в других городах — 12,4 ученика.

Школа в столице получает 14,8 млн грн, это в 1,6 раза больше, чем заведения в других городах. На одного киевского школьника тратится также больше — 21 400 грн против 16 200 грн в городах.

Деньги vs знания

Самые «дорогие» школьники не в Киеве, а в районных школах и ОТГ Сумской области — на каждого тратят 47 755 грн. Причина — маленькие школы. В средней школе Сумской области учится 65,5 человека.

Как выделяемые деньги коррелируют с качеством образования? Детальную аналитику мы предоставим в следующей статье. Пока вы можете сравнить две интерактивные карты — среднее ВНО по области и среднее финансирование на одного ученика.

Самый высокий средний балл по украинскому языку в 2019 году был в киевских школах — 148 из 200. И они же получали больше всего денег по сравнению с другими городскими школами — 21 400 грн против 16 200 грн в городах.

А вот на втором месте по тратам на школьника — города в Закарпатской области (17,5 тыс грн). Но результат по украинскому язіку закарпатские школьники показали самый худший (132 балла из 200). Есть ли корреляция между финансированием и результатами ВНО? Читайте в следующей статье.



Образование — это будущее. От того, как учат в украинских школах сегодня, зависит, какой будет Украина через 10-15 лет. Поэтому важно, насколько эффективно государство тратит деньги на образование. Никто не может помочь государству больше родителей, у них есть мотив следить за расходами, а мы хотим дать возможность — дать инструмент сравнения расходов на одного ученика либо школу. Если вам нужен такой инструмент — напишите нам об этом в комментарии и поделитесь этой статьей.