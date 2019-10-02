Цена школьника: Минфин раскрыл данные о финансировании 14800 школ. Где тратят больше?

Сколько денег государство тратит на среднее образование, а на каждую школу, а на одного ученика или учителя? Еще более важный вопрос: расходы влияют на качество — чем больше денег, тем выше ВНО выпускников? Еще месяц назад ответы на эти вопросы знали только несколько сотрудников минобразования, а сегодня эти данные доступны всем (почти). Чтобы вам было удобнее, мы представили дата сет из сотни тысяч показателей в максимально удобном формате.
Министерство финансов впервые опубликовало данные о финансировании львиной доли школ — 14 776 из 16 200. Минфин не просто раскрыл, сколько денег тратится на каждую школу, а дал детальные данные о количестве учеников, учителей, площади школы и еще 11 показателей. Министерство уточняет, что все эти данные помогли собрать областные государственные администрации.
101,6 млрд грн было потрачено на среднее образование в 2018 году по данным Госказначейства. В данных Минфина 14 776 школ (это около 87% от всех школ в Украине), которые посещают почти 4 млн учеников. В прошлом году государство профинансировало эти школы на сумму 82,9 млрд грн.
Несложно подсчитать, что один школьник обходится бюджету в 29,2 тыс грн в год (или в $1073 по среднегодовому курсу). Впрочем, агрегированные данные не отвечают на вопросы — это достаточно или нет в разрезе каждой школы, как распределено финансирование в регионах и т.д. Чтобы ответить на эти вопросы мы составили первый ТОП-школ по финансированию на одного ученика, один класс, одного учителя. Какие школы тратят больше 29,2 тыс грн в год на одного ученика, а кто только 5000 грн?
Городские школы: В 2018 году усредненная городская школа имела такие характеристики: почти 4 200 квадратных метров, 46 учителей (из них 7 — пенсионного возраста), 575 ученика (12 на одного учителя), 27 человек в классе, 9,1 млн грн финансирования или 16 224 грн в год на одного ученика.
Районные школы в ОТГ: Тут совсем другая статистика: школы в 2,5 раза меньше городских по площади (1700 м2), в пять раз меньше учеников (в среднем 107), в два раза меньше учителей (20) и три раза меньше финансирования — 3,6 млн грн на школу, что в пересчете на школьника — 31,8 тыс грн (против 16,2 тыс грн в городе).
Какие школы получают больше всего госфинансирования? Ожидаемо, что те, в которых учится больше всего учеников и учителей. Так в ТОП-5 школ вошли три учебных заведения из Киева из Волынской и Кировоградской областей.
|Название школы
|Регион
|Количество учеников
|Количество учителей
|Трат на школу, 2018
|Трат на ученика 2018
|Волинський обласний ліцей ім. Героїв Небесної Сотні
|Волинська
|853
|119
|51 979 564
|60937.4
|Голованівський ліцей ім.Т.Г.Шевченка
|Кіровоградська
|1365
|211
|43 290 600
|31714.7
|Школа "Домінанта" (школа № 204)
|м.Київ
|1243
|156
|40 128 100
|32283.3
|Школа №329 "Логос" імені Георгія Гонгадзе
|м.Київ
|2348
|145
|35 811 700
|15252
|Луцька гімназія № 4 імені Модеста Левицького
|Волинська
|1411
|131
|35 377 008
|25072.3
|Київська гімназія східних мов №1
|м.Київ
|1156
|117
|33 524 670
|29000.6
|Великодимерське НВО
|Київська
|1374
|99
|32 931 200
|23967.4
|Скандинавська гімназія
|м.Київ
|1793
|134
|32 758 000
|18269.9
|Слов'янська гімназія
|м.Київ
|1935
|155
|32 301 500
|16693.3
Куда неожиданнее выглядит ТОП-школ в пересчете на финансирования на одного ученика. В ТОП-10 нет ни одной столичной или школы из городов миллионников. В лидерах — Бранцевский учебно-воспитательный комплекс Краснопольского района Сумской области. На одного ребенка там приходится 509 400 грн. Удивительно, что в этой школе всего трое учеников, и совсем поразительно — столько же и учителей. Такая же ситуация — три на три — в школе-детском садике «Перлина» Новоодесского района Николаевской области. Только траты на одно ученика составили 435 000 грн.
В ТОП-30 школ по самым большим тратам на одного ученика нет учебных заведений, в которых бы училось более 60 человек.
|Название школы
|Регион
|Количество учеников
|Количество учителей
|Трат на школу, 2018
|Трат на ученика 2018
|Бранцівський навчально-виховний комплекс
|Сумська
|3
|3
|1 528 200
|509400
|Школа-дитячий садок «Перлина»
|Миколаївська
|3
|3
|1 306 100
|435366.7
|Федорівська ЗШ
|Запорізька
|5
|1
|1 845 583
|369116.6
|Школа-дитячий садок «Перлина»
|м.Київ
|22
|6
|8 079 800
|367263.6
|Білогривський навчально-виховний комплекс
|Сумська
|2
|3
|638 760
|319380.1
|Котлярська ЗОШ
|Житомирська
|41
|8
|12 745 419
|310863.9
|Буртівський НВК
|Черкаська
|3
|2
|930 800
|310266.7
|Школа с.Гірськ
|Чернігівська
|4
|2
|1 175 600
|293900
|Миколаївський заклад загальної середньої освіти
|Дніпропетровська
|8
|2
|2 283 695
|285461.9
|Школа № 15 м. Прилуки
|Чернігівська
|22
|31
|6 157 600
|279890.9
|Школа "Пізнайко"
|м.Київ
|53
|63
|14 447 462
|272593.6
|Криничанський навчально-виховний комплекс
|Донецька
|10
|3
|2 673 000
|267300
|НВК с.Подорожня
|Вінницька
|7
|5
|1 719 500
|245642.9
|Бондарівська загальноосвітня школа
|Луганська
|8
|6
|1 962 300
|245287.5
|Вовківецька початкова школа
|Хмельницька
|7
|2
|1 692 100
|241728.6
|Школа №278 м. Кривий Ріг
|Дніпропетровська
|42
|45
|9 561 480
|227654.3
|Зміївський навчально-виховний комплекс № 1
|Харківська
|18
|16
|4 028 200
|223788.9
|Орчицька початкова школа
|Харківська
|27
|5
|6 039 600
|223688.9
|Вишнюватський НВК
|Запорізька
|5
|8
|1 117 403
|223480.6
|Миропільська загальноосвітня школа
|Дніпропетровська
|5
|3
|1 112 096
|222419.1
|Мончинська ЗОШ
|Вінницька
|7
|2
|1 550 000
|221428.6
|Шрубківська початкова школа
|Хмельницька
|7
|3
|1 524 200
|217742.9
|Часлівецький навчально-виховний комплекс
|Закарпатська
|10
|3
|2 055 500
|205550
|Федорівський навчально-виховний комплекс
|Донецька
|6
|2
|1 200 080
|200013.3
|Зарудянська початкова школа
|Полтавська
|10
|4
|1 919 600
|191960
|Червленівський навчально-виховний комплекс
|Сумська
|6
|2
|1 138 700
|189783.3
|Соколівський НВК
|Запорізька
|20
|19
|3 723 185
|186159.3
|Батьківська ЗОШ
|Львівська
|1
|1
|178 660
|178660
|НВК В.Гребля
|Вінницька
|10
|4
|1 753 712
|175371.2
|Хейлівщинський НВК
|Полтавська
|6
|4
|1 050 800
|175133.3
По данным Минфина, меньше всего средств было выделено на 309 учеников Косовского лицей имени И. Пелипейка — 40 300 грн, что в пересчете 130 грн на человека.
Помощница-консультант народного депутата Инны Совсун Ирина Когут полагает, что это, скорее всего, ошибка в данных. «Cкорее всего, все выбросы (outliers), где расходов меньше 5-6 тысяч — это ошибки в данных», — говорит Когут.
Так и есть, даже в публичном отчете лицея, только в I квартале 2018-го на счета школы поступило 2,2 млн грн (это в 80 раз больше, чем за весь год под данным Минфина).
В Украине семь школ, где трат на одного ученика было менее 5000 грн (вы можете найти их по ссылке), чтобы не запутывать читателей, мы их исключили из финальной таблицы, Ниже мы приводим таблицу ТОП-30 школ по наименьшему количеству трат на одного ученика.
|Название школы
|Регион
|Количество учеников
|Количество учителей
|Трат на школу, 2018
|Трат на ученика 2018
|Луцький ліцей № 27
|Волинська
|552
|40
|3 097 626
|5611.6
|Початкова школа №332
|м.Київ
|868
|52
|5 241 300
|6038.4
|ЗОШ № 30 м.Житомир
|Житомирська
|1103
|86
|6 880 898
|6238.3
|Школа № 14 м. Слов'янськ
|Донецька
|265
|34
|1 730 300
|6529.4
|Старокозацька школа
|Одеська
|727
|55
|4 775 000
|6568.1
|Підберезький ЗЗСО
|Івано-Франківська
|128
|27
|849 600
|6637.5
|Католицька школа святого Василія Великого
|Івано-Франківська
|237
|33
|1 605 000
|6772.2
|Школа №1 м. Кам'янка-Бузька
|Львівська
|725
|60
|5 090 400
|7021.2
|Свалявська загальноосвітня школа
|Закарпатська
|226
|10
|1 592 700
|7047.3
|Одеський ліцей "Ланжеронівський"
|Одеська
|884
|75
|6 349 600
|7182.8
|Школа №2 м. Кам'янка-Бузька
|Львівська
|692
|54
|5 030 500
|7269.5
|Школа №3 м. Кам'янка-Бузька
|Львівська
|332
|38
|2 450 300
|7380.4
|ЗОШ № 8 м. Житомир
|Житомирська
|871
|67
|6 430 944
|7383.4
|Школа № 8 м. Костянтинівка
|Донецька
|124
|20
|991 100
|7992.7
|Школа-садок “Перша ластівка”
|Івано-Франківська
|156
|27
|1 249 000
|8006.4
|Школа № 18
|Миколаївська
|712
|54
|5 735 100
|8054.9
|Школа "Прогрес" м. Запоріжжя
|Запорізька
|49
|8
|395 997
|8081.6
|СЗОШ № 16 м.Житомир
|Житомирська
|1269
|115
|10 530 021
|8297.9
|Школа № 14 м. Мукачево
|Закарпатська
|950
|39
|8 010 900
|8432.5
|ЗНЗ № 2
|Київська
|1555
|114
|13 592 600
|8741.2
|Школа №81 м. Одеса
|Одеська
|1488
|77
|13 010 840
|8743.8
|Оржівський ліцей
|Рівненська
|554
|51
|4 856 992
|8767.1
В каких регионах школы в пересчете на одного ученика лучше всего финансируются? Прежде чем отвечать на этот вопрос, надо отдельно рассказать о киевских школах.
Киев сильно отличается от всей Украины. Но по показателям близок к украинским городам. В столице очень большие школы как физически, так и по количеству учеников и учителей — средняя киевская школа это 6 000 квадратных метров, это в 1,5 раза больше средней городской украинской школы.
В усредненной столичной школе учится на 14% больше учеников, чем в других городах (663 школьника против 575 по городам Украины). А нагрузка на учителей в Киеве чуть меньше — на каждого преподавателя в среднем приходится 11 школьников, в то время как у среднеукраинского учителе в других городах — 12,4 ученика.
Школа в столице получает 14,8 млн грн, это в 1,6 раза больше, чем заведения в других городах. На одного киевского школьника тратится также больше — 21 400 грн против 16 200 грн в городах.
Самые «дорогие» школьники не в Киеве, а в районных школах и ОТГ Сумской области — на каждого тратят 47 755 грн. Причина — маленькие школы. В средней школе Сумской области учится 65,5 человека.
Как выделяемые деньги коррелируют с качеством образования? Детальную аналитику мы предоставим в следующей статье. Пока вы можете сравнить две интерактивные карты — среднее ВНО по области и среднее финансирование на одного ученика.
Самый высокий средний балл по украинскому языку в 2019 году был в киевских школах — 148 из 200. И они же получали больше всего денег по сравнению с другими городскими школами — 21 400 грн против 16 200 грн в городах.
А вот на втором месте по тратам на школьника — города в Закарпатской области (17,5 тыс грн). Но результат по украинскому язіку закарпатские школьники показали самый худший (132 балла из 200). Есть ли корреляция между финансированием и результатами ВНО? Читайте в следующей статье.