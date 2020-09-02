Как обычные одесситы и медики относятся к коронавирусу и карантину в разгар курортного сезона

Одесская область в конце августа вышла на второе место в сводках МОЗ по приросту заболевших коронавирусом в день. Несмотря на это, на пляжах, в магазинах и ресторанах города почти никто не соблюдает правила безопасности, а разговоры о пандемии местные часто воспринимают в штыки.

В августе 2020 года на одесском Привозе все как всегда – щучья икра, маринованные рапаны, огромные розовые помидоры, разговоры о тете Гале с улицы Преображенской, политике и поставках оливок. Единственное, чего здесь нет, – ни намека на пандемию коронавируса и то, что Одесса каждый день бьет антирекорды по количеству заболевших. В выходные на рынке не протолкнуться, но на входе не стоит человек с термометром, а внутри почти не видно людей в масках. Вернее в них редко встречаются покупатели, а продавцы - только с приспущенными на рот.

– Какой коронавирус? Попробуйте лучше мою красную икру, – пытается перевести тему с мер безопасности продавщица возле входа в рынок. – Любой человек знает, что в Одессе коронавируса нет! Вы видели заболевших? Я тоже нет.

Продавцы на Привозе, как и многие другие местные представители сферы обслуживания, говорят о коронавирусе с чисто одесской уверенностью в своей правоте и без страха потерять клиентов.

– Мы не обязаны носить маски, - объясняет женщина, которая продает вареных раков. – Такая обязанность была у нас весной – и мы носили. Сейчас есть рекомендация. Рекомендация – это не обязанность, улавливаете? Попробуйте сами постоять в маске весь день! Это намного страшнее и неприятнее, чем ваш коронавирус.

В воскресенье на городском пляже “Ланжерон” негде постелить подстилку, а чтобы подойти к морю, приходится практически переступать через людей. В маленьком открытом баре здесь делают коктейли и смузи из арбузов и дынь – без масок и перчаток. Громко играет музыка, и чтобы принять заказ, бармен практически вплотную придвигает свое лицо к лицам посетителей.

Чтобы покататься на “банане”, нужно дождаться, пока соберется компания из шести человек – и все места будут заняты. Незнакомые люди сидят практически вплотную, а когда “банан” переворачивается, подают друг другу руки, чтобы залезть обратно. В воде, конечно, ни у кого нет масок и антисептиков.

Вернулся с отдыха с коронавирусом

Фразу “В Одессе коронавируса нет” слышишь практически везде, где заводишь разговор об этом. Но статистика МОЗ говорит обратное: 1 сентября Одесская область – на восьмом месте по количеству заболевших в Украине (7 494 случая), и на втором – по приросту за день (+211 человек). Стабильно самая курортная область страны входит в десятку по количеству заболевших и в пятерку – по новым случаям.

– У нас каждый день увеличивается количество больных, – рассказывает директор Центра первичной медико-санитарной помощи №3 в Одессе Елена Колоденко. – Становится больше и тех, кто лечится амбулаторно, и тех, кто в стационаре. Недавно вдобавок к опорным больницам открыли еще обсервационное отделение в Городской больнице №5. Туда привозят пациентов с пневмониями, делают тест, и если коронавирус подтверждается – отправляют в инфекционную больницу. Если нет – в обычную.

Сколько туристов в этом году приехали отдыхать в Одессу, еще неизвестно – эти цифры озвучат в октябре-ноябре. В мае глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый заявлял, что город планирует принять четыре-пять миллионов отдыхающих, а в конце июля в департаменте культуры и туризма говорили, что реальность превысила ожидания.

Медики уверены, что постоянный поток туристов сказывается на эпидемиологической ситуации: на центральных улицах в выходные, и особенно вечером, в прямом смысле не протолкнуться, в супермаркеты можно заходить без масок. В рестораны стоят очереди людей с открытыми лицами, никто не соблюдает дистанцию. Столики часто расположены близко друг к другу, у официантов, в лучшем случае, маска бывает приспущена, в худшем – ее вообще нет. Хотя в некоторых местах, когда официанты видят клиентов в маске, тоже надевают ее, предлагают антисептик и спрашивают, принести ли заказ в одноразовой посуде.

– Конечно, то, что Одесса – курортный город, влияет на ситуацию. Если в санаториях отдыхающих проверяют – там нужно предоставить справку о здоровье, людям меряют температуру, то тех, кто снимает квартиры или останавливается у друзей, никто не контролирует, – говорит Колоденко.

По словам киевского врача станции скорой помощи и медицины катастроф Виталия Машкова, есть много случаев, когда у вернувшихся с отдыха киевлян диагностируют коронавирус – у тех, кто приехал из-за границы и из путешествий внутри Украины.

– Когда человек едет отдыхать за границу, он делает тест на коронавирус перед вылетом и после возвращения – иначе нужно будет сидеть две недели в изоляции и там, и там. От тех, кто ездит по Украине, этого не требуют, – говорит Машков. – Поэтому, когда вы приезжаете в курортный город, обязательно носите маску в общественных местах – опасность заражения у коронавируса практически 100%. Вы не можете быть уверены, что сидящий рядом с вами в ресторане или трамвае человек не болеет бессимптомно.

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Носить очки и не общаться с незнакомцами

Наибольшая вероятность заразиться – в закрытых помещениях с большим скоплением людей. Например, в общественном транспорте, супермаркете, ресторане. На пляже опасность намного меньше – но при условии, что он не забит людьми.

– Если вы лежите головой к голове незнакомого человека – конечно, можете заразиться. Соблюдайте дистанцию, и лучше не полтора, а два-три метра, – говорит Машков.

Помимо маски, в общественных местах он рекомендует носить защиту для глаз – хотя бы очки. Это предотвращает передачу вируса через слизистую. Еще одна рекомендация – в поездке общаться внутри своей компании, а не с незнакомыми людьми.

Как будет развиваться ситуация осенью – медики не берутся прогнозировать. Колоденко говорит, что, хотя отдыхающих станет меньше, в Одессу из других городов и поселков вернутся студенты, дети пойдут в школы и детские сады и будут там активно общаться. Учитывая местное отношение к правилам безопасности, Одесса вряд ли перекочует из начала рейтинга МОЗ по количеству заболевших в конец.

На одесском пляже “Отрада” - компания из пяти человек. Женщины пьют шампанское, мужчины – пиво. Они слушают музыку из колонки, подключенной к телефону. Мужской голос драматично поет: “Обстановка по кайфу, мы с тобою танцуем, в этом клубе диджей ставит музыку только для нас”. Парень из этой компании предлагает двум девушкам на соседней подстилке шампанское в одноразовом стаканчике.

– А если у тебя коронавирус, и ты из него пил? – спрашивает одна из них.

– И шо? В Одессе главное, чтобы не сифилис, от всего остального здесь иммунитет, – отвечает он.

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