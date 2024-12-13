"Найти учителя информатики всегда было сложно, потому что зарплаты в ИТ значительно выше, — рассказывает LIGA.net Людмила Крамина, директор школы в Черновцах. — Но с апреля этого года мужчины все чаще интересуются вакансиями в школе".

Быть учителем в Украине – это больше, чем профессия. А ежедневный труд на грани возможностей, где владение предметом, умение работать с детьми, освоение новых технологий – лишь часть требований. И это все за 12 000 грн зарплаты.

В эту профессию идут не "благодаря", а "вопреки", и в основном — женщины. Стереотипы о "кормильцах" лишь способствуют этому гендерному дисбалансу, ведь средняя учительская зарплата недостаточна для того, чтобы содержать семью.

Однако война внесла свои коррективы. Закон о мобилизации от 18 мая и право на отсрочку от мобилизации вызвали неожиданный интерес мужчин к учительству.

Действительно ли бронирование от мобилизации заставило мужчин массово обратить внимание на учительскую профессию? В стране, где профессия учителя потеряла престиж, а дефицит педагогов становится критическим, это явление — шанс изменить ситуацию или сигнал о новом уровне системного кризиса? LIGA.net анализирует, как война повлияла на гендерный баланс в школах и что это значит для образовательного будущего Украины.

Вакансия с бонусами: учителем ради отсрочки

Мужчин в украинской системе образования всегда было мало, и это печальная стабильность. Данные Министерства образования и науки за 2023 год говорят о тех же 14% мужчин-педагогов, что и годами ранее. Но в этом году со вступлением в действие нового мобилизационного законодательства в некоторых регионах ситуация неожиданно начала меняться, сообщили LIGA.net в региональных департаментах образования и науки.

Так, в Винницкой области количество мужчин в школах выросло на 11% по сравнению с довоенным периодом. Сумская область также имеет, хоть и незначительное, но увеличение с 13% до 15%. Волынь демонстрирует обратную динамику: там минус 3%.

Инфорграфика – Дарья Дмитренко/LIGA.net

Однако Людмиле Краминой, директору школы в Черновцах, и без официальной статистики понятно — желающих стать учителем среди мужчин действительно стало больше. По субъективным подсчетам Людмилы, на вакансии в школу еще с весны этого года начало откликаться около 80% мужчин. До этого было наоборот.

"Доходило до смеха. Подходит ко мне секретарь, поскольку звонили по поводу вакансии ассистента учителя. Я говорю: дайте угадаю, – мужчина?" – иронизирует директор.

Самая популярная вакансия – ассистент учителя. Для нее не нужно глубоко знать предмет, а только помогать учителю или воспитателю работать с детьми с особыми образовательными потребностями. В то же время, работая на 0,75 ставки в этой должности, можно получить отсрочку. Соискателей бронирования интересуют любые вакансии, на которые готовы взять. Однако всех желающих не берут, ведь допускать к учащимся без педагогического образования и умения работать с детьми — кошмар для директора.

Но имеющие педагогическую специальность устроятся легко. Так, например, диплом Владимира пылился более 30 лет. После окончания университета он несколько лет преподавал в школе трудовое обучение. Впоследствии сменил еще несколько профессий – был моряком, работал на телевидении, а сейчас продолжает работу в информационном агентстве. Но спустя столько лет перерыва решил вернуться к преподаванию и устроился учителем трудового обучения в одну из столичных школ.

Повлияла ли на его решение возможность получить отсрочку — Владимир LIGA.net прямо не говорит: "Мы живем в таком мире, когда мы не знаем, что будет завтра" . Однако признается — размышляет над тем, чтобы полностью перейти работать в школу, там чувствует и большую стабильность, и работа с детьми нравится.

Мужчины, женщины – в школе нужны все

Количество учителей в Украине ежегодно уменьшается — и на фоне этого тревожного тренда интерес со стороны мужчин к школьному ремеслу может быть хоть и несколько двояким, но положительным явлением. Однако давайте по порядку. Насколько ситуация тревожная?

За последние два года большой войны количество учителей сократилось на 12%, то есть почти на 40 000 педагогов, подсчитало исследовательское агентство Fama по заказу "Освіторії". Если эта тенденция продолжится, к 2030 году дефицит учителей может превысить 366 000 человек.

На фоне войны нагрузка на учителя растет. LIGA.net уже писала о том, что из-за выезда части учеников за границу учителя вынуждены выделять дополнительное время на работу с ними. Хлопот добавляет и постоянная балансировка между тревогами, форматом обучения, собственными переживаниями и необходимостью сохранять лицо перед детьми.

"Мы все морально истощены, но у учителей вся эта история умножается на специфику их профессии. Несмотря на все, они с детьми должны быть собраны, оптимистичны и еще как-то детей поддерживать", – рассказывает LIGA.net Ирина Пасько, эксперт Новой украинской школы (НУШ).

Команда, которая исследовала вызовы реформы НУШ, обнаружила, что одной из ключевых проблем сейчас является недостаток психологической помощи, особенно в сельских школах.

К этому добавляется потребность в обучении и повышении квалификации.

"Людям трудно учиться, когда они физически и морально истощены. Уроки во время тревог, дистанционное обучение – все это отнимает силы", – объясняет Пасько. Она признает, что даже "мешок денег" не решит проблему быстро: учителя сейчас нуждаются не только в повышении зарплат, но и в системной поддержке.

Читайте также Образовательные потери набирают обороты: почему школьники массово уезжают и не планируют возвращаться

Новому поколению учителей (не) быть

Низкая заработная плата, чувство постоянного стресса, выгорание – самые распространенные причины увольнения среди педагогов, проанализировал портал Education.ua. Все это снижает привлекательность профессии и среди молодых специалистов. Более 30% учительского состава – пенсионного или предпенсионного возраста, а средний возраст украинского учителя составляет 45 лет. Больше 40% учителей настроены покинуть профессию до 2030 года.

Хватит ли Украине молодых педагогов, чтобы восполнить дефицит? Госзаказ на учителей ежегодно составляет 12 500, но в профессии остается менее 20%, сказал в марте глава комитета по вопросам образования, науки и инноваций Верховной Рады Сергей Бабак. И если в дошкольном образовании остается больше людей, то такие специальности, как английский язык, информатика, математика, физика и химия – в дефиците, говорят в МОН.

Читайте также Мы теряем поколение инженеров и программистов. Как математика влияет на будущее Украины

Эти направления, по данным университетов, с годами теряют популярность среди абитуриентов. "Еще с 2010 года мы наблюдаем спад на естественно-математические специальности. Если на математику студенты еще набираются, то ситуация значительно хуже с физикой, химией и биологией", — говорит LIGA.net декан педагогического факультета, ответственный секретарь приемной комиссии НПУ им. Драгоманова Тарас Олефиренко.

Мобилизация также повлияла на количество поступающих. Например, в Дрогобычском педагогическом университете, по состоянию на сентябрь 2024 года, на дневную и заочную форму обучения в этом году зачислили всего 837 студентов по сравнению с 1053 в 2023 году.

"Раньше можно было поступить на бакалавра во второй раз и получить отсрочку от мобилизации, но теперь это отменили. Из-за этого стало меньше старших по возрасту абитуриентов, а некоторые студенты подают заявление на отчисление по собственному желанию", — говорит LIGA.net доцент Дрогобычского педуниверситета Юрий Скварок.

Потенциал восполнить огромный пробел в учителях есть, ведь в 2023-2024 учебных годах на педагогических специальностях в общей сложности обучалось 94 000 студентов (что больше, чем в 2021-2022 годах). Но это при условии, что все выпускники пойдут работать в школы, что, как показывает практика, маловероятно.

Насколько престижна профессия учителя? Считаем в гривнях

Как ни крути, тема финансирования образования и учительских зарплат выходит на первый план. Возьмем молодого учителя, только что окончившего университет — он или она приходит в школу с энтузиазмом и вдохновением, имеет амбиции, хочет семью, собственное жилье.

Но надолго ли хватит этого энтузиазма за 6 000 гривен? В разговорах с LIGA.net об этом упоминали неоднократно — некоторым молодым педагогам хватало нескольких месяцев, чтобы потерять терпение и уволиться посреди учебного года.

Во время войны заработные платы учителям финансируются из международной помощи, так что о значительном повышении говорить сложно. В МОН об этой проблеме знают – говорят, что модель изменения системы оплаты труда подготовили, однако денег на нее пока нет.

"Для ее внедрения нужна ориентировочно половина нынешней образовательной субвенции. Из-за первоочередной необходимости обеспечивать армию, найти эти средства сейчас очень сложно. Однако МОН постоянно общается с Министерством финансов Украины и международными партнерами по этому вопросу", – сказали LIGA.net в министерстве.

В ноябре правительство анонсировало, что со следующего года учителя будут получать ежемесячные доплаты: сначала 1000 грн, а впоследствии — 2000 грн. На эти выплаты предусмотрено 12 миллиардов гривен из средств международной помощи, которая обеспечивает финансирование образовательной системы. В то же время остается нерешенным вопрос снижения реальных зарплат учителей из-за роста налоговой нагрузки. Станут ли эти доплаты настоящим приростом дохода или частично компенсируют потери — неизвестно.

В нынешней ситуации значительно повысить зарплаты учителям, хотя бы до трех обещанных прожиточных минимумов (24 000 грн), — почти нереально. Здесь Украина не оригинальна: согласно Global Teacher Index Status, в 28 из 35 исследованных стран преподаватели получают меньше, чем это необходимо для достойного уровня жизни. В Европе, несмотря на более высокие зарплаты, также наблюдается значительный дефицит кадров в тех же направлениях, что и у нас.

Инфографика – Дарья Дмитренко/LIGA.net

Решит ли бронирование учителей проблему с кадрами

Несмотря на все вызовы, в профессии остаются те, кого мотивирует не зарплата или бронирование, а призвание. Еще до войны Ярослав Федько учился в аспирантуре по специальности "Инженер биомедицинских аппаратов" и проходил педагогическую практику.

"Однажды после долгой недели работы с медаппаратами меня попросили прочесть четыре лекции в колледже, где я проходил практику. Думал, что меня будут выносить из-за усталости, однако после лекций понял: я почти не устал и мог бы провести еще несколько. Это был первый звоночек", – рассказывает он LIGA.net.

В 2018 году Ярославу предложили попробовать себя в роли учителя в днепровской школе. Он "пробует" себя уже восемь лет и довольно успешно – в 2024-м стал финалистом Global Teacher Prize Ukraine. Для него профессия учителя – возможность влиять на будущее коллектива и вдохновлять детей. "Это не о деньгах", – говорит он. Хотя зарплата покрывает базовые нужды, Ярослав дополнительно преподает в университете и занимается проектной работой, чтобы оставаться в профессии и иметь возможность работать с детьми.

Бронирование, ставшее одним из факторов прихода мужчин в школы, проблему дефицита кадров не решит, но может частично улучшить ситуацию.

"Количество мужчин в школах увеличилось, хоть и незначительно. Если они получат поддержку и ощутят свое призвание, то могут остаться в профессии. Но это возможно только при условии повышения социального статуса учителя", – говорит LIGA.net экс-министр образования Лилия Гриневич.

По мнению Гриневич, помочь в этом смогут государственные краткосрочные педагогические курсы (до года) для учителей без педагогического образования, которые позволят преподавать и учиться одновременно. В нынешних условиях можно было бы выделить средства на повышение оплаты труда для начинающих, чтобы привлечь больше молодежи к учительской специальности и мотивировать их оставаться в профессии.

Впрочем, удержать учителей в профессии можно не только финансовой мотивацией. Следует расширить возможности для профессионального развития, создать программы поддержки для преодоления вызовов войны, в частности, качественных учебных ресурсов и дополнительных часов для предоставления консультаций учащимся, а также психологической помощи. Одним из ключевых аспектов остается и общественная поддержка: признание важности учительского труда, являющегося основой стабильного будущего страны.

Война диктует свои приоритеты, и обеспечение армии, бесспорно, стоит на первом месте. Но победа и будущее восстановление невозможны без крепкого тыла. Именно учителя формируют поколение, способное отстроить страну, осмыслить уроки и внедрить качественные изменения. Если образование – это самое мощное оружие, как сказал Нельсон Мандела, то сейчас подходящее время сделать его главной ставкой в игре за будущее.