Виткаускас: Пора наказывать за намеренное банкротство и нечестных должников

Какие реформы продвинулись, а что так и не удалось осуществить, и чего именно ожидают эксперты от новой Рады - об этом руководитель проекта ЕС Право-Justice Довидас Виткаускас рассказал в интервью LIGA.net в рамках совместного проекта с Интерньюс-Украина.

- Какие реформы вы оцениваете позитивно?

- Одной из реформ, которая внедрялась в рамках нашего проекта, финансируемого ЕС, было создание в Украине института частных исполнителей. Приватизация службы исполнения уже принесла конкретные плоды: частные исполнители больше чем в 3 раза более эффективны, чем государственные, учитывая и количество исполненных дел, и взысканные суммы. Но до начала этого года Министерство юстиции Украины и суды не позволяли работать частным исполнителям, наказывали их за эффективность, за то, что они исполняли решения суда, за то, что защищали верховенство права.

В последнее время Минюст изменил свою позицию и допускает больше людей в профессию, пытается внедрять новую дисциплинарную практику, и это очень поощряемые шаги. Как доказала лучшая европейская практика, которая постепенно применяется и в Украине, частные исполнители делают саму судебную власть эффективной. Нужно, чтобы суды во-первых поняли, что без исполнения их решения являются пустыми бумажками, которые можно сразу выбросить.

Реформы, где функции государства передали частным профессиям, сработали лучше, чем те, где государство оставило эти функции. Сложности были и остаются и в приватизации разного вида услуг, но в общем и целом однозначно приватизация разных услуг правосудия является самым разумным шагом в современном обществе. Поэтому мы хотим, чтобы она продолжилась и относительно систем исполнения, нотариата, управления банкротством.

- А что не удалось осуществить и почему?

- Медленнее всего идет создание сильных институций с ценностями. Здесь достичь устойчивого результата сложно. Нужно менять людей, нужно обучать тех, кто остается, и проверять их, но самое главное – нужно создавать общие ценности, которые связывают всех. Их должны приносить лидеры, и они должны остаться после того, как те уходят. А этого не произошло ни в судебной власти, ни в большинстве других отраслей.

Человек приходит куда-то работать и не очень понимает, какие ценности исповедует эта институция, какой результат она помогает достигать обществу. Например, Генпрокуратура – какие ценности общества бережет и ему приносит, и каким должно быть развитие этого органа, как лучше воплотить эти ценности в жизнь через системы управления качеством, стандарты и показатели эффективности работы.

Пока что мы имеем дело или со слабым лидером, или с сильным лидером, который приносит что-то с собой, но, когда он уходит, уходят и все его ценности. Последовательных политических посылов с верху, которые диктовали бы эти институциональные ценности, тоже в Украине пока нет.

- Какие реформы идут прямо сейчас? Что изменит это для украинцев уже в следующем году?

- Сегодня мы, европейские эксперты проекта Право-Justice, работаем над улучшением защиты имущественных прав. В Украине много говорится про коррупцию, но недостаточно про то, что в обществе есть большая проблема с ответственностью относительно долговых обязательств. Люди берут кредиты, компании создают долг, довольно большие суммы дают гражданам даже без оценки рисков со стороны банков.

Существует общее чувство безответственности как и потребительских кредитов обычных людей, так и ипотеки, так и огромных долгов предприятий. Существует целая система «сбрасывания долгов», когда кредиторы не могут получить даже маленькой части суммы, которую им задолжали. И здесь государство виновно точно так же, как и частные лица. Государство не платит свой же долг, даже назначенный судом. Так какой ответственности мы можем требовать у общества, если государство не показывает серьезного отношения к долговым обязательствам? Много есть разговоров про антикоррупцию и верховенство права, но нет никакого смысла в этих дискуссиях, пока мы не начнем из более элементарных шагов развития порядочности и ответственности в обществе.

Сейчас, если вы нечестный должник в Украине, вам очень легко. Вы можете долго и дешево судиться, доводить дело до нескольких инстанций, включая Верховный Суд, по абсолютно кухонным и ничтожным спорам. Даже если вы проиграете дело, вы можете продолжать оспаривать в судах или через Министерство юстиции, мешая исполнителю работать. И в это время вы можете успешно скрыть все свои активы, потому что в Украине еще не существует достаточно доступных, достоверных и безопасных электронных систем реестров активов, тем более не развито международное сотрудничество. Поэтому если вы нечестный должник, в Украине вы выигрываете, а если порядочный человек – проигрываете.

Заставить всех, включая государство, более ответственно смотреть на собственные долги, и прекратить схемы создания "фирм-однодневок" и призваны реформы исполнения судебных решений и системы банкротства.

Новое законодательство о банкротстве вступит в силу в течение нескольких месяцев. В Украине должны заработать новые механизмы, которые давно действуют в Европе.

В частности, существует гражданская и административная ответственность настоящего владельца компании – бенефициара, за умышленно созданный долг, который он не собирался оплачивать. Еще непривычный для украинцев рычаг – это репутационный риск. Испортив репутацию через банкротство, человек не имеет возможности брать деньги в кредит для развития бизнеса. Такая система сдержек через ограничение доступа к кредиту работает в Европе даже без формальных запретов открывать новый бизнес после банкротства. Это защищает интересы будущих партнеров, рабочих и клиентов таких компаний.

В случае процедуры банкротства собственность компании переходит в управление определенных государством лиц – арбитражных управляющих, которые должны продать активы компании, чтобы расплатиться с кредиторами. Именно арбитражные управляющие в Украине часто входят в закулисные сделки с владельцами компаний, чтобы вывести активы из поля зрения кредиторов, а потом делят выгоду. Реформа создаст профессиональную ассоциацию арбитражных управляющих, которые будут не только независимы, но и подотчетны через рычаги контроля кредиторами и Минюстом.

Для предотвращения ситуаций, когда кредиторы остаются «на льду», ответственность должны разделять государство, арбитражные управляющие, формальные владельцы компании и бенефициары.

И реформа банкротства, и реформа системы исполнения являются ключевыми для того, чтобы поднять в обществе порядочность и дисциплину. Без них не будет фундамента для защиты имущественных прав и построения верховенства права.

Зрелые правовые системы умеют права собственности и целесообразно ограничивать. Внушает надежду реформа, в системе конфискации, которая на европейский манер должна стать инструментом для предотвращения в сфере финансовых и коррупционных преступлений. В советское время конфискация была формой наказания. В Европе такого давно не применяют. Там это превентивная мера, чтобы бороться с активами, полученными преступным путем. Также конфискация является инструментом возвращения собственности жертвам. Так общество отбирает сам мотив и причину большинства преступлений. В этих целях создается новый рычаг в Украине – гражданская конфискация, когда вину человека никто не доказывает, однако подозрения по поводу источников его активов являются достаточными для того, чтобы общество взяло назад эту собственность, если собственник не показал других, легальных, источников его приобретения.

- Как вы оцениваете действия предыдущей власти относительно реформ, которые вы собираетесь внедрять? И чего ожидаете от нового президента и вновь избранной Рады?

- Как я уже говорил, до начала этого года частным исполнителям не позволяли работать. Их наказывали именно за то, что они работали хорошо. Министерство юстиции вменяло частным исполнителям якобы дисциплинарные нарушения, которые даже в украинских судах признавались незаконными.

Дисциплинарная ответственность в постсоветском пространстве еще часто есть эффективным рычагом наказания людей за инициативу, за разумность, за достижение результата, за активные действия. Это должно меняться.

Если говорить о новой власти, то мы будем смотреть на то, какая реальная политика будет у новой Рады, например. Было бы очень хорошо, если бы уравняли мандат частных и государственных исполнителей, если создадут условия кредиторам и порядочным людям получать достойный ответ от государства относительно долговых обязательств, если новая власть не будет заигрываться в политические игры в целях создания привилегий тому или иному должнику – мы, безусловно, оценим такие действия позитивно.

Если при новой власти дальше не будут процветать, как раньше, безответственность и отсутствие компетенции в управлении госпредприятий, если законодатели не станут прикрывать должников и банкротов через разные моратории, если на конец то в Украине появится полноценная частная собственность земли, которой пока нет – эти конкретные шаги покажут более серьезный подход власти и к верховенству права, и к улучшению бизнес климата, и социально-экономического благополучия общества.

Если же сохранится чрезмерная роль государственной власти, которое и за предыдущие десятилетия показало, что не может гарантировать эффективного, прозрачного и независимого сервиса обществу, если дальше будет препятствоваться исполнению судебных решений, если через судебные процессы, правоохранительный рэкет и дисциплинарные процедуры будут дальше дискриминироваться кредиторы и честный бизнес, тогда мы увидим, что реформа не удалась. Но пока те посылы, которые исходят из Офиса Президента, Рады, Минюста, предполагают, что эти обязательства перед обществом охранять имущественные права принимаются всерьез.

текст - Оксана Витер, фото - Андрей Кузьмин

Спецпроект LIGA.net совместно с проектом ЕС Право-Justice и Интерньюс-Украина