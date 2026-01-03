Понад 20 років тому Анна й Костянтин Воскобойники з Херсона працювали на заводі в Італії та мріяли відкрити власну справу. Зрештою вони самі розробили рецепт і створили торт "Херсон" – він став візитівкою міста. На Новий рік перед повномасштабним вторгненням кожна третя херсонська родина обрала його як святковий десерт.

У перші дні великої війни Анна й Костянтин втратили весь свій бізнес – кондитерські та ресторани в Херсоні й кіоски з морозивом у курортних містечках області. І почали все з нуля у Вінниці. Зараз їх головний десерт – торт "Херсон" – продається по всій Україні, його навіть можна замовити з-за кордону.

LIGA.net побувала у Вінниці й дізналася, що принесло торту таку масштабну людську любов, як за лічені місяці підприємці змогли відновити свій бізнес і який насправді на смак "Херсон".