"Войну развязали СССР и Германия". Как День победы теряет популярность в Украине

LIGA.net проанализировала опросы, посвященные Дню победы

Последние соцопросы показывают: украинцы с каждым годом переосмысливают события 1939-1945 годов. Более половины опрошенных считают ответственными за начало Второй мировой войны и СССР, и нацистскую Германию. Кроме того, все меньше украинцев называют День победы среди главных праздников. Далее - цифры фонда Деминициативы и КМИС, опрос проводился 17-22 апреля по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий, ошибка выборки не более 2,2%.

ВИНОВАТЫ СССР И ГЕРМАНИЯ

56% опрошенных украинцев считают, что СССР вместе с Германией ответственны за начало Второй мировой войны (63% на западе страны, 43,7% на востоке, молодежь 58%, пенсионеры 47,7%). Не согласны с этим 23,7%, еще 20,2% затруднились ответить.

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При этом 39% украинцев считают, что нужно праздновать как День памяти и примирения 8 мая, так и День победы над нацизмом 9 мая. 32% считают, что праздновать нужно только День победы 9 мая, 14,3% - что только День памяти и примирения 8 мая.

Больше всего сторонников празднования только 8 мая - в западных областях (24,7%), празднования только 9 мая - в восточных (42,3%), обоих дней - в южных (44,5%).

Среди возрастных групп сторонников празднования только 9 мая больше всего среди тех, кто старше 70 - 44,1%, а празднования только 8 мая - среди тех, кому от 50 до 59 лет - 19,9%.

СОВЕТСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ ВСЕ ЕЩЕ СИЛЬНО

52% придерживаются, как считают социологи, советской интерпретации, что День победы – это в первую очередь празднование победы СССР в Великой отечественной войне. 32% понимают эту дату как день победы антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и вклада в нее украинского народа. При этом для 6% этот день – просто дополнительный выходной.

Возрастное распределение показывает, что выходным этот день больше всего воспринимает молодежь (18-39 лет). А победой советского народа, ожидаемо, больше всего считают те, кому за 70 лет. И такая интерпретация больше распространена на востоке и юге.

При этом 44% украинцев поддерживают признание УПА борцами за независимость Украины, 22% - против, 16% относятся к этой теме безразлично, 17% не определились.

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РОССИЙСКАЯ ПРОПАГАНДА

Большинство (51%) не знают о российской пропагандистской акции под названием "Бессмертный полк". Из тех, кто знает: 12% относятся негативно, 18% одобряют, 12% - относятся нейтрально.

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33% относятся негативно к запрету так называемой георгиевской ленточки, которую используют сепаратисты. 30,7% - одобряют запрет. 24,6% относятся к запрету безразлично, 11,5% затруднились ответить.

При этом большинство украинцев (61%) не поддерживает возможное участие украинских политиков в мероприятиях в Москве, посвященных 9 мая. Поддерживают только 21%, 18% не определились.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ ТЕРЯЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ

Духовные праздники более популярны в Украине, чем светские. День победы с каждым годом теряет популярность.

Вот, как выглядела пятерка любимых праздников украинцев в 2010 году (по версии КМИС): Пасха (84%), Новый год (81%), Рождество (79%), День победы (57%), 8 марта (49%).

Вот, как выглядит сегодня (данные КМИС за февраль 2020): Рождество (79%), Пасха (77%), Новый год (74%), 8 марта (40%), День победы (33%).

А КАК В РОССИИ

Духовные праздники в России непопулярны. Хотя так было не всегда. Опрос ВЦИОМ 2010 года показывал, что День победы был главным праздником только для 38% россиян.

Затем в результате масштабной идеологической пропаганды спустя восемь лет в 2018 году победобесие стало главным праздником россиян: Новый год (96%), День победы (95%), 8 марта (88%), День защитника (84%). Опрос за 2020 год и вовсе демонстрирует полное победобесие: 93% россиян считают День победы главным праздником России.

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