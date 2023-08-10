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Интервью | "Мои соседи-рашисты каждый день слушают сирену из колонки". За что украинку судят в Грузии

Цей матеріал також доступний українською
Марина Чобанян (фото – личный Facebook)
10.08.2023, 19:40

Украинку Марину Чобанян судят в Грузии: участвовала в протесте возле круизного лайнера с российскими туристами

Утром 31 июля в порт грузинского города Батуми вошел круизный лайнер Astoria Grande. На его борту — россияне, среди которых "звезды" канала RU.TV — ярые поклонники Путина, аннексии Крыма и вторжения в Украину.

Это уже второй подобный корабль в июле с российскими туристами на борту. Впрочем, ему, как и его предшественнику, долго стоять в Батуми не пришлось. Из-за протестов лайнер вышел из порта в море в тот же день.

Во второй раз россиян встречало гораздо больше людей, а полиция всячески пыталась оградить туристов от возмущенной толпы. С самого утра вдоль лайнера стояли полицейские кордоны и металлические ограждения.

"Мои соседи-рашисты каждый день слушают сирену из колонки". За что украинку судят в Грузии

Среди вышедших на протест — украинка Марина Чобанян. Она пробыла на митинге недолго – через 20 минут ее задержали полицейские.

Мы встречаемся с Мариной в Батуми за несколько дней до объявления судебного решения, которое состоится 11 августа. Она показывает синяки на руках и ногах — говорит, это последствия силы, которую к ней применили полицейские.

"Телесные повреждения зафиксированы, возбуждено уголовное дело по поводу превышения служебных полномочий", – рассказывает LIGA.net Марина.

"Мои соседи-рашисты каждый день слушают сирену из колонки". За что украинку судят в Грузии

Она – высокая худощавая девушка. Имеет грузинские корни, поэтому считает себя картвелкой. Ее профессия — колористика, но она называет себя свободным человеком, который занимается разными проектами, волонтерством, а живет на доходы от вовремя и точно инвестированных денег. Девушка увлекается путешествиями, психологией, занимается спортом, любит рисовать. В тот день после акции Марина должна была забрать с улицы двух бездомных собак, чтобы отвезти их на лечение. Помощь бездомным животным — считает одной из важных целей своей жизни.

Говорим с Мариной о том, почему она вышла на протест, что произошло в тот день и какого решения суда украинка ожидает 11 августа.

- Вы можете вспомнить тот день, когда все произошло? Как вы пришли на митинг?

– Я могу вспомнить эти 15 минут. Я узнала об акции от мамы – она показала мне интервью, не знаю, как их назвать, – людей? Это неправильное слово – больных, которые "защищали" Абхазию от Грузии.

И когда я узнала, что будет второй паром, то я решила идти.

Я пришла на акцию в 10:20, как сейчас помню, потому что мы с таксистом кружили, и я посмотрела на часы.

"Мои соседи-рашисты каждый день слушают сирену из колонки". За что украинку судят в Грузии

Успела пройти от начала корабля к его хвосту, где и остановилась. Эпицентр событий был, наверное, в 100 метрах от меня. Я мысленно говорила: я здесь просто буду, мой протест — это просто мое присутствие с украинским флагом. Я не иду в скопление людей.

Но эпицентр событий пришел ко мне. Я разговаривала по телефону и вдруг почувствовала, как меня кто-то толкнул. Потом схватил руку, я обернулась — уже два человека, даже не поняла, что это полицейские.

В какой-то момент я просто отмахнулась несколько раз, никого не била — цели такой не было вообще. Потом подбежал еще один полицейский со стороны корабля. Такой опасной я показалась со своими 55 килограммами.

"Отобрал телефон, схватил меня за руки и шею и потащил в сторону лайнера. Там была ограда, за которую никого не пускали, нельзя было снимать. Там они уже дали себе волю".

"Мои соседи-рашисты каждый день слушают сирену из колонки". За что украинку судят в Грузии

– Что они делали?

– К ремешкам рюкзака на груди у меня был привязан флаг на два узелка с разных сторон. И я вижу, что они развязывают целенаправленно эти узелки. Это не тот предмет, который представляет для кого-то опасность, законом не запрещено его носить. Я была шокирована — молча смотрела на них, вокруг шум, а тут все как будто остановилось, затихло, мои руки на флаге и я говорю: что вы делаете? А потом поняла, что это, в принципе, и была их цель.

– Вас предупреждали о вашем правонарушении перед тем, как задержать?

- Ничего. Я не кричала, у меня не было плакатов, я ничем не бросалась. Моя мама шутит: ты хотя бы лоток яиц взяла, не так обидно было бы.

– Они отняли у вас флаг?

– Его нельзя было просто так потерять или отобрать. Надо было развязать, приложить усилия. И они специально это делали. А я вцепилась в него кулаками. Потом я увидела, что они свирепствуют, и это заставило меня отпустить флаг.

– Сколько их было?

– Трудно сказать. Я видела два ряда полицейских вокруг меня. Были еще полицейские сзади и сбоку – я почувствовала удар в бок, там у меня тоже синяк.

– Что произошло дальше?

– Я начала думать, как мне быть в этой ситуации. Я пришла на митинг одна. Никто не видел, что меня забрали, куда меня утащили. Дальше они уже вежливо под руки повели меня к машине, потому что это было в другом конце лайнера, там люди, камеры. Там я уже сказала все, что сказала. Я была возмущена.

Все это не укладывалось в моей голове. Я понимала: если есть камеры – будет фиксация, мои знакомые хотя бы поймут, что меня задержали, и начнут искать. Я чувствую сейчас безумную поддержку. Не ожидала такой огласки. Вся эта поддержка — это источник моей силы.

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- Вам объясняли ваши права, сообщили, за что вас задержали?

– Нет. Меня увезли в отделение, завели в кабинет и спросили личные данные. Я сказала, что я не против дать свои данные, — только объясните мне мои права, обязанности, за что я задержана. Я впервые в такой ситуации и не понимала, как себя вести. Я не дала свои данные. Детали разговора с ними я буду озвучивать при рассмотрении уголовного дела.

Они составили протокол и увезли меня в СИЗО города Озургети. Там в камере у меня произошел приступ — я боюсь замкнутого пространства, и добавился стресс. Пришлось везти меня в больницу. Но оттуда меня снова вернули в камеру. В целом я там провела полтора суток примерно.

– В чем вас обвиняют и что вам грозит?

- Я знаю, что Сакартвело пока правовое государство. Я здесь имею право на свободу слова и на митинг, имею право высказать свою позицию в рамках закона. Ничего другого я не хотела в тот день.

"Меня обвиняют в нарушении общественного порядка, а именно нецензурная брань в адрес полиции на украинском языке, оскорбление и брань в сторону экипажа, сопротивление действиям полиции".

Но подчеркиваю, что они не представились, и я даже не поняла, что это полиция сразу. Не было никаких причин хватать меня за руки. Я просто разговаривала по телефону. Но на то и суд, чтобы разобраться. Мне грозит штраф.

– Какого решения суда вы ждете?

- Я не соглашусь ни на какое решение, кроме оправдания. Обвинения абсолютно надуманы. Я уверена на миллион процентов, что они не прикопаются. Даже если с Марса снимали все — ни кадра, ни минутки не найдут, где я в чем-то виновата. Очень надеюсь на справедливый суд.

- Контактировал ли с вами кто-нибудь из украинского посольства?

– Со мной связался консул. Он был у участка, как я знаю, сразу, когда узнал о моем задержании. Потом мы с ним разговаривали. Они делают то, что делают, – держат руку на пульсе. Юристы есть, предоставляют помощь бесплатно.

– Как долго вы в Грузии?

– Я приехала сюда в конце января 2022 года. 24 февраля, в день большого вторжения, должна была возвращаться, но уже не смогла. Мы планировали привезти сюда проект "Город профессий", поэтому приехали "на разведку".

– Как вам вообще здесь живется, в Батуми, когда вокруг так много россиян?

– Мои соседи-рашисты ежедневно слушают сирену из колонки. Может, так и до них что-нибудь дойдет. Но за этот больше чем год я видела и адекватных россиян. Их мало. Это новое поколение – 23-30 лет. В большинстве случаев они не общаются с родителями.

Для меня адекватные — это те, кто знает о моей волонтерской деятельности, идет со мной в гостиницу для украинцев и везет то, что я здесь насобирала. Они ищут возможность помочь, лично увидеть украинцев. Помню, девушка мне говорит: я никогда не видела украинцев так, вживую, реально. Я где-то там в чатах переписывалась, но чтобы глаза в глаза – не видела. Она очень плакала. Они чувствуют вину. У этих людей есть что-то живое.

- Планируете ли вы возвращаться в Украину?

- Слово "планирую" вычеркнуто из моего лексикона с 24 февраля прошлого года. Я не планировала эти полтора года прожить в Грузии. Я точно буду в Украине. Я точно поеду туда. И буду жить на постоянной основе.

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Юлия Банкова
Юлия Банкова
главный редактор LIGA.net
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