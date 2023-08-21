"Мы готовы к войне с Россией в Европе". Интервью с генералом США Беном Ходжесом

"Армия США, авиация постоянно тренируются, чтобы послать сигнал Кремлю, что мы готовы, – говорит LIGA.net Бен Ходжес. – Мы были готовы еще в 1981 году, когда я был лейтенантом в Западной Германии во время холодной войны".

Бенджамин "Бен" Ходжес, американский генерал-лейтенант, офицер армии США в отставке, был командующим армией США в Европе в 2014-2018 годах. Это один из топовых американских военных.

Он также командовал американскими войсками в Афганистане, Ираке, служил в Южной Корее и Западной Германии. В настоящее время возглавляет кафедру стратегических исследований в Центре анализа европейской политики.

LIGA.net поговорила с Беном Ходжесом о перспективах ядерной войны, ее последствиях и готовности американских войск в Европе к прямому столкновению с Россией, когда готовила для подписчиков новую историю: Ядерная бездна. Что ожидает человечество, если нажмут красную кнопку.

Разговор с Ходжесом мы решили опубликовать отдельно.

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"В РОССИИ ТЫСЯЧИ ЯДЕРНЫХ БОЕГОЛОВОК"

– Может ли и почему начаться ядерная война?

– Мы должны серьезно воспринимать угрозу ядерной войны. В России тысячи ядерных боеголовок, и им явно безразлично, сколько невинных людей они убивают. Но я также считаю, что это очень маловероятно.

У россиян будет ноль, ноль положительных результатов, если они используют ядерное оружие. У них не будет никакой пользы от этого.

Единственная выгода, которую они получают, – это использовать ее. Потому что они видят: мы настолько обеспокоены такой возможностью, что перестаем делать то, что нужно Украине, например, обеспечение дальнобойного оружия. Я думаю, это потому, что руководство США обеспокоено ядерной эскалацией.

"С точки зрения России, в угрозах применить ядерное оружие большое преимущество. Они видят, что мы сами себя начинаем сдерживать – только из-за угроз".

Хотя на самом деле я не думаю, что россияне пойдут на это. Когда британцы и французы предоставили Украине высокоточное оружие большой дальности, например ракеты Storm Shadow, Россия ничего не сделала. Они ничего и не могли сделать. Так что ядерная война – это очень маловероятно.

Также, я думаю, что китайцы сказали россиянам не использовать ядерное оружие. А президент США Джо Байден предупредил: если они пойдут на это, последствия будут катастрофические. Мне кажется, ему верят.

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И наконец, мне кажется, что люди вокруг Путина думают о жизни после него. Те, кто примет хоть какое-то участие в этом, знают: их жизнь закончится, они будут привлечены к ответственности.

– Кто может первым запустить ядерную ракету?

– Это точно не будут Соединенные Штаты, Великобритания или Франция – они не собираются инициировать ядерный удар. Мы просто в этом не нуждаемся. У нас есть неядерное оружие – такое же или даже более эффективное, без всех недостатков. Поэтому у США нет нужды и намерения это делать.

С другой стороны, это очень опасно и безответственно для России, как постоянного члена Совбеза ООН, постоянно угрожать им.

"То, как мы реагируем, важно. Северная Корея, Иран, Китай могут увидеть, что мы так легко подвергаемся влиянию простых угроз, что Россия может действительно применить тактическое ядерное оружие".

– Каковы виды ядерного оружия и какова его мощность?

– Конечно, они разные. Когда вы говорите о чем-то вроде Хиросимы или Нагасаки это то, что мы бы назвали стратегическим ядерным оружием.

Ядерные боеголовки могут быть доставлены межконтинентальной баллистической ракетой: либо с подлодки, либо из бомбардировщика, либо из ракетной шахты. Это то, что мы называем ядерной триадой.

"Но имеющееся у россиян тактическое ядерное оружие может на самом деле оказаться очень, очень маломощным".

Российское тактическое ядерное оружие предназначено либо для разрушения инфраструктуры, либо для создания брешей в защите. Не стоит совершать ошибку, предполагая, что любой удар будет подобен Хиросиме.

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– Какой регион наиболее вероятно пострадает от ядерных ракет?

– Если бы Россия решила произвести ужасный просчет и применить тактическое ядерное оружие – одна из причин, почему я считаю это маловероятным, заключается в том, что нет конкретной цели.

Нет такого места, где война закончится: мол, если они уничтожат это единственное место, получат преимущество и победят. Думаю, они уже нанесли достаточное количество разрушений украинским городам своими другими ракетами. Поэтому я не знаю, где они это используют.

Может быть, там, где нет населения или мало населения, чтобы просто показать: "Посмотрите, у нас есть такие возможности".

– Какова будет реакция США, если Россия использует ядерное оружие?

– Мой президент сказал, что последствия будут катастрофическими. Он, конечно, не уточнял – и не должен уточнять. Но я мог бы представить, что у него есть список возможных ответов – как кинетических, так и некинетических.

(В военном языке США прилагательное "кинетическое" обычно применяют к снарядам и ракетам, тогда как "некинетическое" оружие включает направленные потоки энергии, электронные атаки или киберинструменты. – Ред.).

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Кинетический ответ, конечно, будет разрушительной силой. Вероятно, неядерной. И она будет направлена против российских целей, не в России.

Следовательно, это может быть Черноморский флот, может быть, база российского флота в Тартусе, может быть, российские силы в Крыму. Что-то очень разрушительное.

Это будет сигналом о том, что если Россия сделает это снова, то они и дальше будут терять реальные возможности. Но я думаю, что это также будет включать больше экономических санкций, больше других способов сделать Россию, как сказал Байден, катастрофой. Это существенно.

– Будет ли гипотетический взрыв на Запорожской атомной станции расценен международным сообществом как использование ядерного оружия?

– Знаете, интересно. За последние четыре недели я ничего не слышал о Запорожье. Я имею в виду, что в течение почти нескольких недель не было ничего, что могло бы показаться угрозой. Уровень беспокойства снизился.

Я думаю, это связано с большим давлением на Кремль разными каналами.

Растет и осознание того, что в Запорожье не будет, как в Чернобыле. Это другой тип реакторов, другие происшествия. Настолько разрушающий эффект невозможен. Видимо, россияне тоже поняли: есть большой шанс того, что их народ в Ростове или войска в Крыму испытают последствия в зависимости от ветра. Поэтому угроза меньше, чем была. Или я больше не слышу об этом так часто.

"НАШ СИГНАЛ КРЕМЛЮ: МЫ ГОТОВЫ"

– Сколько тысяч американских солдат сейчас дислоцируются в Европе?

– Эти цифры – не секрет. В общей сложности изо всех сил США в Европе (если считать армию, флот, авиацию, морскую пехоту) – это около 100 000.

Это и активный резерв, расквартированный и развернутый в Западной Европе: в Германии, Италии, Испании и Турции. А также находящиеся на ротации – преимущественно в Польше, Румынии и странах Балтии.

– Готовы ли Соединенные Штаты к гипотетической войне с Россией в Европе?

– Армия и авиация, все наши службы постоянно тренируются, поддерживают боеспособность. Чтобы отправить сигнал Кремлю, мы готовы. Это сдерживание. И, конечно, постоянно работая с нашими союзниками на учениях, мы стараемся увеличить наши возможности противовоздушной и противоракетной обороны, материально-техническое обеспечение.

"Я бы сказал, что мы всегда готовимся к войне с Россией в Европе".

Мы готовились к этому постоянно, когда я был лейтенантом в 1981 году в Западной Германии во время холодной войны. Наша работа ежедневно заключалась в том, чтобы быть готовыми воевать против СССР, если он нападет.

– Насколько разрушительным был бы эффект для экономик мира в случае ограниченного и полномасштабного применения ядерного оружия?

– Последствия будут от любого применения ядерного оружия. Даже тактического: люди будут ожидать дальнейшей эскалации, что будет хуже.

Это, вероятно, еще одна причина, почему китайцы говорят РФ не применять ядерное оружие. Потому эффект ощутят во всем мире. Это повлечет за собой волны в глобальной экономике: как волны на воде, в которую бросили камень.

Россияне, я уверен, тоже это понимают.

– Сохранятся ли вообще государства и основные государственные институции в случае ограниченной или тотальной ядерной войны?

– По моему мнению, ядерного апокалипсиса не будет. Даже россияне знают, что им это не обеспечит положительный результат, если они это сделают.

Если все же говорить о тотальной ядерной войне, полном обмене ядерным оружием, апокалиптическом конце, мне кажется, большинство правительств тренируются быть устойчивыми, чтобы работать даже в условиях катастрофы.

Я уверен, что украинское правительство продумало процедуры: если против Киева будет применено ядерное оружие, оно все равно сможет исполнять обязанности. Этого я ожидал бы от всех наших столиц.

Никогда ничего нельзя исключать.

Но ядерный апокалипсис кажется мне наименее вероятной возможностью.

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