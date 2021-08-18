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Актуальное интервью | "Выпрыгивали из окон, чтоб попасть в самолет". Как режиссер Карими бежала из Кабула в Киев

Цей матеріал також доступний українською
Сахра Карими (фото - Mihaela Noroc, источник - личный Facebook)
18.08.2021, 16:33

Женщинам уже запрещено открывать лицо, мужчинам – бриться. Нарушителям – тюрьма или смерть. Чем теперь живет Афганистан: эксклюзив LIGA.net

17 августа в Киев прилетела известная афганская кинорежиссер Сахра Карими. Это вынужденный визит: первой в истории Афганистана женщине-директору госкомпании "Афганфильм" пришлось бежать из страны из-за захвата власти движением Талибан.

Талибы известны религиозной ортодоксальностью и нетерпимым отношением к женщинам. Карими со слезами рассказывает о том, что новый режим может запретить кинотеатры и любое творчество, – как это было в конце 90-х, когда талибы пять лет правили Афганистаном.

Мы встретились с Карими в холле киевского отеля "Украина". Чем живет афганская столица в первые дни после возвращения Талибана ко власти и какими были ее последние дни перед массовой эвакуацией – об этом в блиц-интервью Сахры Карими для LIGA.net.

"Я ПЫТАЛАСЬ ВЗЯТЬ ТАКСИ, А ПОТОМ ПРОСТО БЕЖАЛА ПО УЛИЦЕ"

- Какими были ваши последние несколько дней в Афганистане?

- Еще в воскресенье я посещала паспортный офис, чтобы оформить документы для семьи моего брата. Было много людей, но в целом ничего необычного. Затем я просто взяла такси и поехала домой. Мы обсуждали ситуацию с коллегами, зная, что Талибан уже захватил значительное количество провинций и подбирается к Кабулу. Но мы говорили об этом так: "Окей, возможно, они и не зайдут в город, но все равно следует быть осторожными".

На следующий день я пошла в банк, чтобы снять наличные. Были очень большие очереди, поэтому пришлось провести там несколько часов, пока один из менеджеров не вышел и не сообщил, что талибы уже в городе. И мне лучше пойти домой, поскольку женщине находиться на улице опасно. Я пыталась взять такси, но в городе были огромные пробки, поэтому я стала просто бежать.

Параллельно я снимала все происходящее вокруг.

После этого стало понятно, что нам надо покидать страну. К тому же, я публичное лицо и неоднократно выступала против Талибана.

- Как именно вы узнали, что Украина может вам помочь с эвакуацией?

- Я написала письмо мировым медиа, где рассказала, чем опасен захват власти Талибаном. Также связалась с президентом словацкой кинематографической академии Вандой Грицовой. Я член этой организации. Ванда сказала, что Украина знакома с моей ситуацией и могла бы мне помочь (в прошлом глава ОП Андрей Ермак продюсировал кинофильмы украино-словацкого производства. – Ред).

Затем со мной связались из Офиса президента и МИД Украины.

- Что вы планируете делать дальше? Есть желание остаться в Украине?

- Я живу в Словакии и имею словацкое гражданство.

"ВЫПРЫГИВАЛИ ИЗ ОКОН, ЧТОБЫ ПОПАСТЬ В САМОЛЕТ"

- Насколько тяжело сейчас покинуть Афганистан?

- Когда мы прибыли в аэропорт, увидели тысячи людей, которые надеялись улететь из страны. Со временем здание аэропорта закрыли. Из-за огромной толпы мы не успели на украинский самолет, однако, благодаря усилиям правительства Украины, нам предложили воспользоваться самолетом из Турции, который улетал на следующее утро.

В какой-то момент в здании аэропорта появились военные, были слышны выстрелы. Вместе с детьми нас было 12. Нам пришлось искать место, где бы спрятаться, пока ждем самолет – мы не знали, как события будут разворачиваться дальше.

В итоге около пяти утра нам сообщили, что можно лететь. С детьми и чемоданами мы буквально выпрыгивали из окон – я никогда не могла даже представить, что такое может происходить со мной в моей стране. Что придется бежать.


Мы успешно сели на самолет. Это был последний рейс, который улетал в тот день.

- Какие вообще есть пути, чтобы уехать из страны?

- Возможностей мало. Думаю, международные гуманитарные организации должны объединиться, чтобы дать людям возможность покинуть Афганистан. Особенно это касается людей творческих профессий и общественных активистов – они находятся в наибольшей опасности. Обычные люди могут остаться, им проще адаптироваться и, главное, избежать возможных преследований.

"ЖЕНЩИНЫ НЕ МОГУТ ОТКРЫВАТЬ ЛИЦО, МУЖЧИНЫ – БРИТЬСЯ"

- Фото и видео из аэропорта Кабула показывают, что страну хотят покинуть разные люди, в том числе обычные граждане. Талибан уже начал репрессии, которые спровоцировали панику среди жителей?

- Главная причина – Талибан уже был у власти в конце 90-х. Более того, в течение последних 20 лет талибы регулярно терроризировали население страны: убивали женщин, журналистов и активистов, устраивали теракты, сжигали школы. Пока они ведут себя относительно спокойно, но я думаю, что это только потому, что им нужно международное признание.

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- Другие шокирующие фотографии из Афганистана – владельцы магазинов закрашивают рекламные изображения женщин. Как уже изменилась обычная жизнь страны с приходом Талибана?

- Я общаюсь с людьми, которые остались в Афганистане. Просто перечислю, что, по их словам, изменилось: женщины больше не могут носить одежду, которая позволяет открывать лицо, запрещена музыка, мужчинам нельзя бриться и делать прически с западной модой, все должны ходить в мечеть.

- Что угрожает людям, которые будут нарушать эти правила?

- Тюрьма. Хотя не исключаю, что какой-то вооруженный парень может убить вас, если ему не понравится ваш внешний вид.

- То есть вы не верите в заявления лидеров Талибана о сохранении прав женщин?

- Нет. Понятно, что все происходит шаг за шагом. Сейчас им нужно признание. Как только они его получат, все дикие вещи вернутся.

"СОВРЕМЕННЫЕ ТАЛИБЫ ОПАСНЕЕ ТАЛИБАНА 90-Х"

- Этот режим может быть более мягким чем в 90-х?

- Я думаю, он даже более опасен, ведь теперь в их распоряжении есть интернет и социальные сети. Предыдущий режим мог распространять свою идеологию только путем личной агитации людей. Сейчас их пропаганда стала мощнее.

- Насколько значительна часть афганского общества, которая может поддержать власть и идеи Талибана?

- Очень значительна. Они могут рассчитывать на поддержку большого количества жителей.

- Лидеры талибов – кто они? Часто подобные движения возглавляют люди с хорошим западным образованием, с опытом жизни в развитых странах.

- Нет, это не про талибов, но семьи лидеров живут именно на Западе.

- То есть они не настолько религиозны, как пытаются показать?

- Они религиозны. Но это им не мешает.

- Что вы думаете о заявлении президента США Джо Байдена? Чувствует прозападная часть афганского общества, что ее предали?

- Лично я больше не верю западным странам, они просто молча наблюдали за тем, что происходит в Афганистане. Байдена волнует его имидж внутри США и не волнует, что у нас под угрозой оказалось целое поколение молодых людей.

- Ахмад Масуд – человек, который пытается собрать вместе силы сопротивления талибам. Вы доверяете ему?

- Он точно лучше, чем Талибан.

- Кто мог бы составить сопротивление талибам?

- Молодые люди. Им нужна свобода, ведь они уже увидели, что это такое.

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Сергей Шевчук

корреспондент отдела "Финансы"
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эвакуация Афганистан талибан война в Афганистане талибы
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