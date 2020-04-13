"Заразятся 2% украинцев. Если 10% - это будет коллапс". Интервью Ляшко – за минуту

Главный санитарный врач Ляшко о прогнозах распространения коронавируса, запрете прогулок в парках и миллионе от Зеленского

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко дал интервью изданию Левый берег. Чиновник Минздрава рассказал о прогнозах по коронавирусу, ситуации с тестами, а также миллионе от Владимира Зеленского. LIGA.net выбрала 11 главных тезисов из интервью Ляшко.

Ситуация с вирусом зависит от Пасхи. "Пока мы ожидаем рост количества выявленных случаев коронавирусной болезни, и рост существенный…В то же время мы надеемся, что люди будут все же придерживаться карантина и на пасхальные праздники не пойдут в церковь, не будут ходить семья к семье, и нам удастся сдержать распространение коронавирусной болезни. От этого будет многое зависеть".

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Может быть коллапс медицинской системы. "Сейчас мы идем по сценарию, который предусматривает, что за период вспышки будет инфицировано не более 2% населения. Почему 2% это оптимистичный сценарий? Потому что по нашим расчетам, при 2% инфицированного населения наша система здравоохранения безболезненно справится с тем количеством больных, которые будут поступать в отделения интенсивной терапии. Если же будет 10% и более, у нас может возникнуть коллапс медицинской системы".

Прогнозирует, когда будет пик. "Ожидается, что он будет 17 апреля. Но динамика может быть разная. Это новый вид возбудителя, он может повести себя неожиданно".

Ответил критикам по поводу слабого тестирования. "Нам все кричат, что мы мало тестируем. Мы не мало тестируем, мы тестируем всех, кого нужно тестировать. Но это на национальном уровне мы так видим. Когда выезжают коллеги в регионы, видят, где нарушаются наши алгоритмы".

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Запрет прогулок в парках - это психология. "Есть вопросы эпидемиологии, а вопрос психологии. Никогда в жизни украинец не поймет, что есть карантин, если можно спокойно выйти и пойти погулять в парке, общаться с родственниками, друзьями, пить кофе и тому подобное. Многие мер, принимаемых, возможно, не имеют под собой эпидемиологического основания, но они влияют на социальный разрыв".

Из карантина можем начать выходить 24 апреля. "Если будем придерживаться карантинных мероприятий и, главное, не нарушать карантин на Пасху, то, в принципе, уже скоро увидим положительную динамику и с 24 апреля мы начнем выходить карантина…Отменять жесткие карантинные меры будем поэтапно, выпуская людей на работу, начиная проведения ВНО".

Коронавирус станет сезонным заболеванием. "Думаю, к октябрю все страны уже будут подготовлены совсем иначе. Почему я говорю об октябре - по моему личному мнению, коронавирусная болезнь все же станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклически".

Зеленский пообещал миллион долларов за вакцину. "Я вам открою секрет. Президент попросил меня, чтобы я написал письма на наших академиков и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство, то получит, не знаю из какого фонда, минимум миллион долларов".

Почему на востоке меньше случаев вируса. "Много факторов. Там, где более плодотворная работа эпидемиологов, скорее оказываются кластеры случаев. Но на востоке страны у нас менее распространена коронавирусная болезнь, поэтому регистрируется меньше случаев. На Западной Украине больше случаев, и соответственно мы обнаруживаем больше - именно там, куда вернулось большинство людей из Италии, в частности".

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Не все врачи осознают серьезность коронавируса. "Сталкиваемся с низкой настороженностью врачей по коронавирусу. Встречают больных с температурой без индивидуальных средств защиты. Нет разграничения потока. И если это не определенное заведение, то любого человека с симптомами пневмонии встречают как человека с пневмонией".

При Емце два раза писал заявление об отставке. "С предыдущим (министром) это был такой период в жизни, который я, наверное, забуду не скоро. Стиль управления Ильи Николаевича не всем нравится. Я лично писал дважды заявление на увольнение за тот 21 день, который он работал. Это переходило в длинные дискуссии, но в итоге я остался в должности, профессионализм победил и у меня, и у него".

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