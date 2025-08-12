Искусственный интеллект и EdTech быстро меняют образование, при этом, парадоксально, только повышая ценность настоящих педагогов

Искусственный интеллект и EdTech меняют образование быстрее, чем мы успеваем привыкнуть. Но они не сотрут разницу между "доступным" и "элитным" образованием. Напротив — сделают её ещё более заметной. И главная ценность будет не просто "учитель", а учитель-маэстро.

Театр, Netflix и образование

Каждая новая технология в культуре или образовании начиналась с громких прогнозов:

радио и телевидение "убьют" театр,

кино уничтожит концерты и живые выступления,

YouTube уберёт телевидение,

TikTok отрежет всё, что длится дольше минуты.

Но реальность оказалась иной: старые форматы не исчезли. Они стали дороже, элитарнее и ещё более желанными.

Театр после появления кино не умер. Он просто перестал быть массовым.

Средняя цена билета на Бродвей — 339 долларов, а премиум-места могут стоить 799 (Washington Post, 2025). Кино — 10–11 долларов, Netflix — 7–8 долларов в месяц.

И тут важный нюанс: не все актёры играют на Бродвее. Там только лучшие — те, ради кого люди готовы лететь через океан.

В образовании будет так же: не каждый, кто называет себя учителем, станет "Бродвеем" образования.

Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net