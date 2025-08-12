Бродвей образования: почему за лучших учителей будут бороться и платить
Искусственный интеллект и EdTech меняют образование быстрее, чем мы успеваем привыкнуть. Но они не сотрут разницу между "доступным" и "элитным" образованием. Напротив — сделают её ещё более заметной. И главная ценность будет не просто "учитель", а учитель-маэстро.
Театр, Netflix и образование
Каждая новая технология в культуре или образовании начиналась с громких прогнозов:
- радио и телевидение "убьют" театр,
- кино уничтожит концерты и живые выступления,
- YouTube уберёт телевидение,
- TikTok отрежет всё, что длится дольше минуты.
Но реальность оказалась иной: старые форматы не исчезли. Они стали дороже, элитарнее и ещё более желанными.
Театр после появления кино не умер. Он просто перестал быть массовым.
Средняя цена билета на Бродвей — 339 долларов, а премиум-места могут стоить 799 (Washington Post, 2025). Кино — 10–11 долларов, Netflix — 7–8 долларов в месяц.
И тут важный нюанс: не все актёры играют на Бродвее. Там только лучшие — те, ради кого люди готовы лететь через океан.
В образовании будет так же: не каждый, кто называет себя учителем, станет "Бродвеем" образования.
