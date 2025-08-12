Бродвей освіти: чому за найкращих вчителів будуть боротися і платити
Штучний інтелект та EdTech змінюють освіту швидше, ніж ми встигаємо звикнути. Але вони не зітруть різниці між "доступною" та "елітною" освітою. Навпаки – зроблять її ще більш помітною. І головна цінність буде не просто "вчитель", а вчитель-маестро.
Театр, Netflix і освіта
Кожна нова технологія в культурі чи освіті починалася з гучних прогнозів:
радіо і телебачення "вб’ють" театр,
кіно знищить концерти та живі виступи,
YouTube прибере телебачення,
TikTok відріже все, що триває довше за хвилину.
Але реальність виявилася іншою: старі формати не зникли. Вони стали дорожчими, елітарнішими та ще більш бажаними.
Театр після появи кіно не вмер. Він просто перестав бути масовим.
Середня ціна квитка на Бродвей – $339, а преміуммісця можуть коштувати $799 (Washington Post, 2025). Кіно – $10–11, Netflix – $7–8 на місяць.
І тут важливий нюанс: не всі актори грають на Бродвеї. Там лише найкращі – ті, заради кого люди готові летіти через океан.
В освіті буде так само: не кожен, хто називає себе вчителем, стане "Бродвеєм" освіти.
