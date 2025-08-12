Штучний інтелект та EdTech швидко змінюють освіту, до того ж парадоксально, лише підвищуючи цінність справжніх педагогів

Штучний інтелект та EdTech змінюють освіту швидше, ніж ми встигаємо звикнути. Але вони не зітруть різниці між "доступною" та "елітною" освітою. Навпаки – зроблять її ще більш помітною. І головна цінність буде не просто "вчитель", а вчитель-маестро.

Театр, Netflix і освіта

Кожна нова технологія в культурі чи освіті починалася з гучних прогнозів:

радіо і телебачення "вб’ють" театр,

кіно знищить концерти та живі виступи,

YouTube прибере телебачення,

TikTok відріже все, що триває довше за хвилину.

Читайте також Як використовувати ШІ в університетах і коледжах: Мінцифра опублікувала рекомендації

Але реальність виявилася іншою: старі формати не зникли. Вони стали дорожчими, елітарнішими та ще більш бажаними.

Театр після появи кіно не вмер. Він просто перестав бути масовим.

Середня ціна квитка на Бродвей – $339, а преміуммісця можуть коштувати $799 (Washington Post, 2025). Кіно – $10–11, Netflix – $7–8 на місяць.

І тут важливий нюанс: не всі актори грають на Бродвеї. Там лише найкращі – ті, заради кого люди готові летіти через океан.

В освіті буде так само: не кожен, хто називає себе вчителем, стане "Бродвеєм" освіти.

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net