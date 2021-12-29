Чиновника МОН уволили из-за откровенного платья помощницы. Почему вы возмущаетесь

Кабинет министров уволил заместителя министра образования Игоря Гарбарука. Некоторые СМИ даже писали, что он "подал в отставку". Журналисты часто путают эту вдохновляющую словесную конструкцию, которая больше подходит для описания действия боевого командира после проигранной битвы, чем для отображения банального увольнения "по собственному желанию" государственного служащего средней руки.

Также неуместны были и сообщения об "официальном визите" замминистра во Львов – вряд ли этот дипломатический термин подходит для встречи за чашкой кофе с мэром Львова Андреем Садовым в его кабинете.

В любом случае, увольнение Гарбарука запомнится не реформами образования, а именно "платьем с глубоким декольте и разрезом от бедра" его помощницы на фото, опубликованном в Instagram по итогам встречи.

А самым продвинутым пользователям facebook – еще и ее шубой.

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Фамилия помощницы вообще не имеет значения, а имя замминистра (возможно, даже хорошего чиновника) сотрется из памяти через несколько недель.

Да и сам этот скандал очень скоро накроет очередная волна негативных сообщений об очередной аварии, неподобающем поведении, громким празднованием Нового года депутатами или чиновниками.

Но проблема останется.

Проблема соблюдение равновесия в поведении людей, которые решили вступить в ряды госслужащих. Они никак не могут понять, что государственная должность, конечно, не лишает их права на личную жизнь и привычки, но и делает все это прозрачным, доступным обществу. Поэтому, реакции общества не нужно удивляться.

Важная часть этой стороны чиновничьей службы – одежда, по которой, как известно, встречают. Уместность дресс-кода на работе (и не только) в органах власти может быть прописана или нет, но воздержание в одежде, стиле общения, поведении давно вошло в традицию цивилизованного мира.

Премьер-министры (мужчины или женщины) не появляются на людях с портфелями/сумками/украшениями самых дорогих брендов, помощники/помощницы президентов/министров/парламентариев не фотографируются с боссами, а остаются в тени и выполняют свою основную функцию – помогают своим начальникам, в том числе и не попадать впросак. (Часто помощники или пресссекретарши должны говорить начальникам о несоответствие одежды и поведения.) Но у нас другая история.

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Дело даже не в глубоком вырезе или длине и крое платья, и то, а в том, что и фотографии, и одежда официальных лиц много говорят о качестве и результатах их работы.

К сожалению, успехи государства в реформах и развитии вообще и образования отдельно, в частности, скажем, не очень заметны обществу, а заслуги как самого заместителя министра Гарбарука, так и его помощницы перед системой образования пока не стали общеизвестны. Так что под шквал критики начальник и подчиненная попали вполне прогнозируемо.

С другой стороны, украинское общество можно считать слишком пуританским, но то, что мы увидели на снимке из кабинета львовского городского головы, перебор даже по самым либеральным меркам.

Мне кажется, Андрей Садовый, опытный чиновник и даже политик, в глубине души понимал, что присутствие в его кабинете помощницы замминистра, особенно в таких одеждах, "где-то не очень уместно". Но что в таком случае помешало ему, достаточно квалифицированному в работе со СМИ, избежать такой картины? Ведь фотография не только стала поводом для увольнения Гарбарука, но и придало негатив самому хозяину кабинета.

Впрочем, фотография, надеюсь, преподала очередной урок многим чиновникам. А многие мужчины получили, наконец, ответ на вопрос, почему их спутницы так долго собираются и по несколько раз меняют платья и обувь, прежде чем выйти из дома. Потому что это действительно важно!

Важно не только для женщин, но и мужчин. При всем либерализме в одежде, проповедуемой нынешними украинскими "сливками общества", дресс-код, стиль одежды официальных лиц, которые находятся или не находятся на государственной службе, в рабочее время или на отдыхе, в цивилизованном обществе имеет огромное значение. Речь не только о выглаженном костюме и наличии галстука, но и о застегнутой верхней и пуговице под ним. О неактуальности мятых брюк-дудочок в сочетании с яркими кроссовками. О недопустимости неряшливой щетины и футболки под пиджаком.

В мире мобильных телефонов с фотоаппаратами, мире, который любит делиться фотографиями со всеми знакомыми и незнакомыми посетителями социальных сетей, стоит приобрести еще одну привычку: прежде чем фотографироваться, посмотрите в зеркало.

Если говорить о конкретном снимке из кабинета львовского городского головы, это не мешало бы сделать не только девушке, одежда которой стала причиной скандала, но и многим другим героям фото, которые пока остаются в тени.

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