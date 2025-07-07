Часто, когда меня спрашивают, адаптировалась ли украинская система образования к условиям полномасштабной войны, я уточняю важную деталь. Речь идет не об адаптации, а о привыкании и, к сожалению, о нормализации таких явлений, как дистанционное обучение, ограниченная внешкольная деятельность и отсутствие социализации у детей.

Конечно, в регионах ситуация очень неоднородная. Во Львове или Киеве дети постепенно вернулись к очным занятиям благодаря бомбоубежищам в школах и имеют возможности для внеклассного развития. Но если посмотреть на прифронтовую Харьковскую область, то там свыше 80% школьников уже более трех лет видят учителей и одноклассников исключительно через экран ноутбука. В целом, по данным МОН, в такой ситуации сейчас находятся более 390 000 украинских учеников.