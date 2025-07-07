Часто, коли мене запитують, чи адаптувалася українська освіта до умов повномасштабної війни, я уточнюю важливу деталь. Йдеться не про адаптацію, а про звикання і, на жаль, нормалізацію таких явищ, як дистанційне навчання, обмежене позашкілля і брак соціалізації в дітей.

Звісно, у регіонах ситуація дуже неоднорідна. У Львові або Києві діти поступово повернулися до очних занять завдяки укриттям у школах та мають можливості для позакласного розвитку. Але якщо подивитися на прифронтову Харківщину, то там понад 80% школярів понад три роки бачать учителів і однокласників виключно через екран ноутбука. Загалом у такій ситуації наразі більш як 390 000 українських учнів, за даними МОН.