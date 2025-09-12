Работа над безбарьерной средой тоже требует знаний. Как и в любой другой сфере, здесь есть нюансы, которые необходимо учитывать

Когда мы говорим о безбарьерной среде, большинство представляет пандус у входа или табличку со шрифтом Брайля. На самом деле это гораздо шире, чем отдельные элементы: безбарьерность — это логика движения человека по городу.

Безбарьерный маршрут — это путь, которым может пройти кто угодно: человек с инвалидностью, мама с коляской, пожилой человек, школьник с рюкзаком, занятый прохожий, смотрящий в телефон. Это маршрут, где не нужно просить о помощи или преодолевать опасные участки.

Обычно таким путем соединяются ключевые объекты: больницы, админздания, учреждения культуры и т. д. Человек должен иметь возможность выйти из дома, беспрепятственно пройти по маршруту, попасть внутрь здания и главное — получить нужную услугу.

Безбарьерный маршрут как тренировочная площадка

Мы постоянно говорим о необходимости безбарьерности. Но для её создания необходима компетентность.

Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net